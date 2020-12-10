ВС объяснил, когда не надо возвращать излишне выплаченную пенсию

Верховный суд РФ защитил права инвалидов на получении пенсии: даже если врачи ошибочно присвоили гражданину такой статус, он не обязан возвращать социальные выплаты, поскольку обычный человек не может влиять на медицинских экспертов или оценивать правомерность их решений.

Высшая инстанция отмечает, что льготы не подлежат возвращению, если сам гражданин действовал добросовестно и никаких противоправных действий ради получения компенсации не получал. Причем добросовестность получателя соцвыплат презюмируется, то есть это органы власти должны доказать, что в действиях гражданина будто бы есть нарушения, указывает ВС.

Суть дела

Высшая инстанция рассмотрела дело жителя Ростовской области, которого прокуратура попросила лишить статуса инвалида и обязать вернуть выплаченную ему пенсию.

Надзорное ведомство пояснило, что ответчику бессрочно установили II группу инвалидности, при этом в документах не указана точная причина, лишь сделана пометка об «общем заболевании».

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ряд необходимых для получения инвалидности документов отсутствует: нет данных о проведении медицинского освидетельствования, также как и сведений, что врачи на такое обследование ответчика вообще отправляли.

К тому же в производстве городского суда находилось уголовное дело бывшего начальника медучреждения, обвиняемого в получении незаконных денежных вознаграждений за выдачу лицам, не имеющим заболеваний, подложных справок об установлении инвалидности.

Прокурор посчитал, что и ответчик незаконно получил такую справку с целью получения соцвыплат, поэтому потребовал, чтобы суд взыскал с инвалида более 600 тысяч рублей. Представитель больницы, выдавшей справку ответчику о наличии инвалидности, с исковыми требованиями согласился.

Гуковский городской суд требования прокурора удовлетворил, а Ростовский областной суд и Четвёртый кассационный оставили это решение без изменения.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что в специальной автоматизированной системе, а также на бумажных носителях отсутствует информация о прохождении ответчиком медико-социальной экспертизы, а сам он письменные доказательства обратного не представил.

Однако ВС счёл, что решение о взыскании соцвыплат вынесено с существенным нарушением норм материального и процессуального права.

Позиция ВС

Верховный суд РФ напоминает, что социальные пособия и пенсии не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если отсутствует недобросовестность со стороны получателя (подпункт 3 статьи 1109 Гражданского кодекса). Этой же нормой, кстати, защищены излишне выплаченные премии, зарплаты, стипендии, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию.

«То есть (не подлежат возвращению) суммы, которые предназначены для удовлетворения необходимых потребностей, и возвращение этих сумм поставило бы гражданина в трудное материальное положение», — говорится в определении.

Исключением из этого правила являются факты недобросовестности со стороны получателя, в таких случаях выплаты необходимо вернуть.

«При этом добросовестность гражданина (получателя спорных денежных средств) презюмируется, следовательно, бремя доказывания недобросовестности гражданина, получившего названные в данной норме виды выплат, лежит на стороне, требующей возврата излишне выплаченных сумм», — указывает высшая инстанция.

ВС напоминает о позиции Конституционного суда: гражданин, которому назначены пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата, не может ставиться перед безусловной необходимостью претерпевать всю полноту неблагоприятных последствий в случаях, если впоследствии выявляется незаконность принятого в отношении его решения, притом что сами эти нарушения не являются следствием противоправных действий гражданина (абзац первый пункта 4 Постановления от 26 февраля 2018 года № 10-П).

«Возложение на гражданина, проходящего медико-социальную экспертизу, ответственности при нарушении работниками учреждения медико-социальной экспертизы процедуры принятия решения означало бы, по существу, вменение ему в обязанность контролировать их действия, притом что в рамках легальной процедуры проведения такой экспертизы он не может оказать влияние на принятие соответствующим учреждением того или иного решения», — отмечает ВС.

Высшая инстанция рекомендовала судебным органам в каждом конкретном деле о спорных соцвылатах устанавливать наличие или отсутствие признаков недобросовестности (противоправности) в действиях получателя пенсии.

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Это соответствует правовой позиции КС РФ, выраженной им в постановлениях от 6 июня 1995 г. № 7-П, от 13 июня 1996 г. № 14-П, от 28 октября 1999 г. № 14-П, от 22 ноября 2000 г. № 14-П, от 14 июля 2003 г. № 12-П, от 12 июля 2007 г. № 10-П и др.

«Иной подход приводил бы к нарушению принципов справедливости, правовой определённости и поддержания доверия граждан к действиям государства, препятствуя достижению баланса частных и публичных интересов, и в конечном итоге — к несоразмерному ограничению конституционного права на социальное обеспечение», — подчеркивает ВС.

В данном споре суд не принял во внимание правовую позицию КС, а решение в пользу прокуратуры принял, так как ответчик не смог доказать свою добросовестность.