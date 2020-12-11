Расходы прямые и косвенные: разделяем без ошибок

Тем, кто пытается завысить свои расходы за счет манипуляций со списками прямых и косвенных расходов, как правило, это не удается или удается, но до поры до времени. Налоговая с особым вниманием относится к распределению расходов и легко выявляет нарушения. Поэтому лучше идти другим путем: стараться просто не допускать ошибок при разделении расходов на прямые и косвенные.

Зачем делить расходы на прямые и косвенные

При расчете налога на прибыль прямые и косвенные расходы уменьшают налоговую базу, но в разное время.

Поэтому делить расходы на прямые и косвенные нужно для того, чтобы не ошибиться с моментом признания затрат в составе расходов. То есть правильно определить налоговую базу и начислить налог.

Налоговую базу можно уменьшить на сумму прямых расходов только после реализации продукции, в расходах на производство которой они учтены. То есть их сумму за текущий месяц нужно распределить между незавершенным производством и изготовленной в течение месяца продукцией (выполненными работами, оказанными услугами).

Списать можно только ту часть прямых расходов, которая приходится на готовую, отгруженную и реализованную продукцию (ст. 318, 319 НК РФ).

Косвенные расходы списываются на уменьшение налоговой базы в том месяце, в котором они были понесены, то есть без привязки к реализации.

Поэтому иногда возникает искушение максимально расширить список косвенных расходов и сократить список прямых — чтобы платить меньше налога на прибыль. Однако лучше этого не делать, а стараться делить свои расходы на прямые и косвенные так, чтобы потом не пришлось платить больше.

Как безопасно разделять расходы на прямые и кос­вен­ные

Налоговики не придерутся, если в налоговом учете в качестве прямых расходов вы учи­ты­ваете за­тра­ты, ко­то­рые вклю­ча­ют­ся в се­бе­сто­и­мость про­дук­ции (работ, услуг) в буху­чете.

Список затрат, включаемых в себестоимость продукции в бухучете, может включать в себя только прямые затраты. То есть те расходы, которые непосредственно нужны для производства продукции. К ним относят затраты на сырье и материалы, зарплату производственного персонала, амортизацию производственного оборудования и т. д.

Только имейте в виду, что бухгалтерский перечень прямых расходов должен основываться на обычной, а не усеченной себестоимости готовой продукции. В основе формирования усеченной себестоимости лежит распределение затрат на переменные, которые зависят от объема выпускаемых изделий, и постоянные, которые не зависят от него. Получается, что к косвенным затратам относятся те, которые связаны с производством нескольких видов продукции, в том числе расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Такого подхода инспекция не пропустит (см., например письмо Минфина от 13 января 2014 г. № 03-03-06/1/218).

Прямые и косвенные расходы по НК

Однако не забывайте, что НК РФ для налогового учета тоже дает свои рекомендации.

Перечень рекомендуемых прямых расходов прямо установлен в пункте 1 статьи 318 НК РФ:

затраты на сырье или материалы, используемые в производстве товаров, комплектующие изделия, полуфабрикаты;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в производственном процессе и страховые взносы на нее;

суммы амортизации основных средств, используемых при производстве.

Расходы, которые напрямую с производством не связаны или согласно техническим регламентам в него не включены, относят к косвенным.

Например, зарплата управленческого персонала и страховые взносы на нее (см. письмо Минфина от 20 сентября 2011 г. № 03-03-06/1/578). Это оплата труда директора, бухгалтерии, кадровой, экономической, финансовой службы.

Но косвенными удастся признать только такие расходы, которые невозможно отнести к прямым. Так, налоговики не примут в составе косвенных расходов затраты на:

оплату услуг субподрядчиков или переработчиков давальческого сырья;

аренду и коммунальные платежи по производственным помещениям.

Эти расходы связаны с производством, поэтому должны относиться к прямым.

Не забудьте закрепить списки прямых и косвенных расходов в учетной политике компании.

Амортизация

В любой организации имеются оргтехника, компьютеры, мебель, транспорт, предназначенные для управленческих нужд. В производстве продукции они не используются. Амортизацию по таким основным средствам можно смело признать косвенным расходом.

С помещениями не так — нередко и производственные, и непроизводственные располагаются в одном здании. Амортизацию делить нельзя. Поэтому относить ее к прямым или косвенным придется на основании расчетов, например, в зависимости от того, сколько процентов площади занято производственными помещениями, а сколько — непроизводственными.

Если производственные площади занимают меньше половины, то суммы амортизации по всему помещению можно признать косвенными расходами (см. определение ВАС от 16 августа 2012 г. № ВАС-9792/12).

Амортизационная премия

С амортизационной премией вообще ситуация особая.

Для амортизационной премии в налоговом учете действуют свои правила. В отличие от обычной амортизации, ее нужно учитывать как косвенный расход, включая также случаи, когда она применяется при модернизации, реконструкции, достройке (п. 3 ст. 272 НК РФ). Об этом говорится в письме Минфина от 20 августа 2014 г. № 03-03-06/1/41628.

Арендные платежи

При отнесении арендных платежей к прямым или косвенным расходам тоже нужно учитывать прямое назначение предмета аренды. Платежи за станки или компьютеры, которые используются в производстве, нужно отнести только к прямым расходам.

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Плату за аренду помещения можно рассматривать с той же точки зрения. Если арендованные объекты задействованы непосредственно в производстве, то и арендные платежи нужно относить к прямым расходам.

Если в арендуемом здании располагаются и производственные, и непроизводственные помещения, то в учетной политике можно прописать способ определения расходов по их доле. Только нужно постоянно следить, чтобы пропорция была актуальной. Если налоговики обнаружат несоответствие, то будет пересчет налоговой базы и доначисление налога (см. Определение ВС РФ от 12 января 2015 г. № 305-КГ14-7150).