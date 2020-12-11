Расходы прямые и косвенные: разделяем без ошибок

Тем, кто пытается завысить свои расходы за счет манипуляций со списками прямых и косвенных расходов, как правило, это не удается или удается, но до поры до времени. Налоговая с особым вниманием относится к распределению расходов и легко выявляет нарушения. Поэтому лучше идти другим путем: стараться просто не допускать ошибок при разделении расходов на прямые и косвенные.
Зачем делить расходы на прямые и косвенные
При расчете налога на прибыль прямые и косвенные расходы уменьшают налоговую базу, но в разное время.
Поэтому делить расходы на прямые и косвенные нужно для того, чтобы не ошибиться с моментом признания затрат в составе расходов. То есть правильно определить налоговую базу и начислить налог.
Налоговую базу можно уменьшить на сумму прямых расходов только после реализации продукции, в расходах на производство которой они учтены. То есть их сумму за текущий месяц нужно распределить между незавершенным производством и изготовленной в течение месяца продукцией (выполненными работами, оказанными услугами).
Списать можно только ту часть прямых расходов, которая приходится на готовую, отгруженную и реализованную продукцию (ст. 318, 319 НК РФ).
Косвенные расходы списываются на уменьшение налоговой базы в том месяце, в котором они были понесены, то есть без привязки к реализации.
Поэтому иногда возникает искушение максимально расширить список косвенных расходов и сократить список прямых — чтобы платить меньше налога на прибыль. Однако лучше этого не делать, а стараться делить свои расходы на прямые и косвенные так, чтобы потом не пришлось платить больше.
Как безопасно разделять расходы на прямые и косвенные
Налоговики не придерутся, если в налоговом учете в качестве прямых расходов вы учитываете затраты, которые включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в бухучете.
Список затрат, включаемых в себестоимость продукции в бухучете, может включать в себя только прямые затраты. То есть те расходы, которые непосредственно нужны для производства продукции. К ним относят затраты на сырье и материалы, зарплату производственного персонала, амортизацию производственного оборудования и т. д.
Только имейте в виду, что бухгалтерский перечень прямых расходов должен основываться на обычной, а не усеченной себестоимости готовой продукции. В основе формирования усеченной себестоимости лежит распределение затрат на переменные, которые зависят от объема выпускаемых изделий, и постоянные, которые не зависят от него. Получается, что к косвенным затратам относятся те, которые связаны с производством нескольких видов продукции, в том числе расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Такого подхода инспекция не пропустит (см., например письмо Минфина от 13 января 2014 г. № 03-03-06/1/218).
Прямые и косвенные расходы по НК
Однако не забывайте, что НК РФ для налогового учета тоже дает свои рекомендации.
Перечень рекомендуемых прямых расходов прямо установлен в пункте 1 статьи 318 НК РФ:
- затраты на сырье или материалы, используемые в производстве товаров, комплектующие изделия, полуфабрикаты;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в производственном процессе и страховые взносы на нее;
- суммы амортизации основных средств, используемых при производстве.
Расходы, которые напрямую с производством не связаны или согласно техническим регламентам в него не включены, относят к косвенным.
Например, зарплата управленческого персонала и страховые взносы на нее (см. письмо Минфина от 20 сентября 2011 г. № 03-03-06/1/578). Это оплата труда директора, бухгалтерии, кадровой, экономической, финансовой службы.
Но косвенными удастся признать только такие расходы, которые невозможно отнести к прямым. Так, налоговики не примут в составе косвенных расходов затраты на:
- оплату услуг субподрядчиков или переработчиков давальческого сырья;
- аренду и коммунальные платежи по производственным помещениям.
Эти расходы связаны с производством, поэтому должны относиться к прямым.
Не забудьте закрепить списки прямых и косвенных расходов в учетной политике компании.
Амортизация
В любой организации имеются оргтехника, компьютеры, мебель, транспорт, предназначенные для управленческих нужд. В производстве продукции они не используются. Амортизацию по таким основным средствам можно смело признать косвенным расходом.
С помещениями не так — нередко и производственные, и непроизводственные располагаются в одном здании. Амортизацию делить нельзя. Поэтому относить ее к прямым или косвенным придется на основании расчетов, например, в зависимости от того, сколько процентов площади занято производственными помещениями, а сколько — непроизводственными.
Если производственные площади занимают меньше половины, то суммы амортизации по всему помещению можно признать косвенными расходами (см. определение ВАС от 16 августа 2012 г. № ВАС-9792/12).
Амортизационная премия
С амортизационной премией вообще ситуация особая.
Для амортизационной премии в налоговом учете действуют свои правила. В отличие от обычной амортизации, ее нужно учитывать как косвенный расход, включая также случаи, когда она применяется при модернизации, реконструкции, достройке (п. 3 ст. 272 НК РФ). Об этом говорится в письме Минфина от 20 августа 2014 г. № 03-03-06/1/41628.
Арендные платежи
При отнесении арендных платежей к прямым или косвенным расходам тоже нужно учитывать прямое назначение предмета аренды. Платежи за станки или компьютеры, которые используются в производстве, нужно отнести только к прямым расходам.
Плату за аренду помещения можно рассматривать с той же точки зрения. Если арендованные объекты задействованы непосредственно в производстве, то и арендные платежи нужно относить к прямым расходам.
Если в арендуемом здании располагаются и производственные, и непроизводственные помещения, то в учетной политике можно прописать способ определения расходов по их доле. Только нужно постоянно следить, чтобы пропорция была актуальной. Если налоговики обнаружат несоответствие, то будет пересчет налоговой базы и доначисление налога (см. Определение ВС РФ от 12 января 2015 г. № 305-КГ14-7150).