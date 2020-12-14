Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы: нюансы 2020-2021

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы в кредитном учреждении должны производиться в порядке, определенном действующим законодательством. В статье далее мы рассмотрим, что представляют собой данные процедуры, как они осуществляются и оформляются.

Проведение ревизии ценностей и проверки кассовой работы в кредитных организациях (общие положения)

Правовую основу проверки и ревизии ценностей и кассовой дисциплины в кредитных учреждениях на территории России составляет положение, утвержденное ЦБ — «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 29.01.2018 № 630-П (далее — Положение). Указанный акт распространяет свое действие как на сами кредитные организации, так и на их подразделения.

Проведение ревизии наличных денег осуществляется (п. 19.12 Положения):

не менее 1 раза в течение года;

при смене должностных лиц, в обязанности которых входит сохранение ценностей;

в случае поступления от сотрудников ЦБ РФ, осуществляющих проверку кредитной организации, соответствующего требования.

Аналогичных требований в отношении проверки кассовых операций не предусмотрено. Конкретный порядок и периодичность ревизий и проверок кассовой дисциплины определяются кредитной организацией самостоятельно. Соответственно, какого-либо единого нормативного акта, закрепляющего точную периодичность действий, на законодательном уровне не принято.

Правила ревизии и проверка кассы и кассовых операций кредитной организации

Цель проверки кассовой дисциплины и ревизии — выявление нарушений при обращении с наличностью и материальными ценностями, а также недопущение сокрытия недостач денег или их излишков. Для ревизии и проверки кассовой дисциплины создается специальная комиссия. Однако ее состав данным актом не определен — указывается лишь, что он утверждается на основании распорядительного документа банка. При этом важно знать, что в число проверяющих не могут быть включены лица, работающие с деньгами или ценностями, в отношении обращения с которыми производится проверка.

По результатам проведения ревизионных и проверочных мероприятий принимаются различные меры по устранению выявленных недостатков. Их перечень в Положении также не оговаривается.

Материалы ревизии и проверки ведения кассовых операций должны храниться в кредитной организации. Порядок их хранения законом не установлен, поэтому тоже определяется банком самостоятельно.

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Правила составления акта проверки денежных средств в кассе. Существует ли единая форма (бланк) акта проверки кассы?

Результаты проверочных мероприятий оформляются актами, а именно:

актом ревизии наличных денег,

актом проверки кассы.

Данные документы составляются в произвольной форме, в одном экземпляре, причем определенной формы или бланка, в соответствии с которыми акты должны быть составлены, не существует. В п. 17.15 Положения (абз. 2 и 3) раскрываются лишь требования к информации, которая должна быть включена в эти акты.

Так, в акте ревизии должен быть отражены следующие сведения:

фирменное наименование банка, в котором осуществляется проверка, либо структурного подразделения или филиала, если ревизия осуществлялась не в головной кредитной организации;

дата составления документа;

наличие денежных средств и ценностей, соответствие остатка данным бухучета;

расхождение сумм остатка с данными бухучета;

иные сведения, которые являются важными для конкретной кредитной организации.

Акт проверки ведения кассовых операций должен содержать следующие данные:

фирменное наименование организации, ее подразделения или филиала;

дату формирования акта;

перечень выявленных несоответствий, касающихся порядка ведения кассовых операций;

перечень мер по устранению недостатков;

иные сведения, необходимые кредитной организации.

Завершают оба документа подписи составителей акта и иных лиц, участвующих в ревизии/проверке.

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В заключение отметим, что к сотрудникам, допустившим нарушения, применяются меры дисциплинарного и т. д. взыскания, в зависимости от их причин. Сроки хранения составленных актов на законодательном уровне не регламентированы, поэтому также в каждой кредитной организации определяются внутренними распорядительными документами.