Групповые иски в гражданском процессе

В ГПК внесли главу о групповых исках. Это новая категория исков для гражданского процесса. Их смогут подавать, например, участники долевого строительства к застройщику, собственники квартир к управляющей компании, сотрудники — к работодателю и так далее. Это сделало процесс удобнее для граждан, так как участвовать в нем каждому будет необязательно и даже доверенность оформлять не понадобится. Суду такие иски тоже будут выгодны, так как вместо десятков типичных дел они рассмотрят всего одно. Есть и минусы – срок рассмотрения дела вчетверо длиннее.

По каким правилам следует подавать и рассматривать групповые иски, изложено в материале.

Данная возможность действует с 1 октября 2019 года.

Четыре условия для подачи группового иска

Гражданин или организация в одиночку вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при наличии совокупности следующих условий:

имеется общий для всех ответчик;

предмет спора – общие или однородные права и законные интересы;

в основании прав членов группы лежат схожие фактические обстоятельства;

все члены группы используют одинаковый способ защиты своих прав.

Членами группы лиц могут быть как граждане, так и организации. В некоторых случаях, указанных в федеральных законах, в защиту прав группы лиц могут обратиться органы, организации и граждане, не являющиеся членами этой группы.

После подачи иска к нему должны присоединиться не менее 20 членов группы – это минимальное число участников для того, чтобы суд рассматривал дело.

Присоединиться можно, подав заявление о присоединении к иску (либо-либо):

истцу – до подачи иска;

суду – после подачи иска, но не позднее того, как суд перейдет к прениям.

Заявление о присоединении можно подать (либо-либо):

в письменной форме;

в электронном виде, заполнив форму, размещенную на сайте суда или в системе «Правосудие».

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Требования к исковому заявлению

В иске, подаваемом в защиту прав и законных интересов группы лиц, указываются:

1) обычные сведения, которые указываются в иске (ст. 131 ГПК РФ);

2) лицо, которому поручено ведение дела;

3) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявляется групповой иск;

4) круг лиц, являющихся членами группы лиц и основания такого членства;

5) данные людей, присоединившихся к иску:

Ф.И.О.;

дата и место рождения;

место жительства или пребывания;

место работы или дата и место госрегистрации в качестве ИП;

6) если членом группы является организация – ее наименование и адрес.

К иску прилагаются:

обычные документы, прилагаемые к иску (ст. 132 ГПК РФ);

заявления членов группы о присоединении к иску;

документы, подтверждающие принадлежность к этой группе.

Если иск подается органом, организацией или гражданином, которые не являются членами группы, то в иске:

должна содержаться ссылка на закон, устанавливающий право такого истца на обращение в суд;

должно быть указано, в чем конкретно заключаются интересы членов группы лиц, какие их права нарушены.

Групповой иск подается в суд по месту нахождения ответчика (даже если это иск о защите прав потребителей).

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статус лица, которое ведет дело

Лицо, которое ведет дело по групповому иску:

должно быть членом этой группы лиц. Исключение – случаи, когда в оговоренных законами ситуациях в защиту прав группы лиц обращается орган, организация или гражданин, не являющиеся членами данной группы.

действует без доверенности на основании заявления о присоединении к требованию о защите прав группы лиц;

пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расходов. Оно обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц. Если иное не предусмотрено соглашением группы лиц, ведущее дело лицо вправе поручить ведение дела представителю.

может быть наказано судом путем наложения судебного штрафа в случае злоупотребления своими процессуальными правами или в случае невыполнения им своих процессуальных обязанностей, независимо от поручения ведения дела представителю;

может потерять свои полномочия путем их прекращения судом в случае отказа данного лица от иска или по требованию большинства истцов, в случае обнаружения неспособности указанного лица вести дела, в том числе в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе или нахождения в служебной командировке либо при наличии обоснованных сомнений в ведении им дела разумно и добросовестно в интересах группы лиц. В таком случае указанное лицо должно быть заменено на другое. В противном случае суд прекратит производство по делу.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Права членов коллективного иска

Лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, имеет право:

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;

2) ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу;

3) присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;

4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к групповому иску.

Члены группы, не согласные с предъявленным требованием, вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Порядок рассмотрения дел

Дела по групповым искам рассматриваются по общим правилам, с учетом следующих особенностей.

Срок рассмотрения дела 8 месяцев (обычный срок – 2 месяца).

Ответчик по групповому иску обязан сообщить суду о наличии или об отсутствии в других судах аналогичных самостоятельных исков.

Когда член группы не присоединяется к групповому иску, а подает свой отдельный, то суд разъясняет ему право присоединиться к групповому:

если он это делает, то суд выносит соответствующее определение и передает его иск в суд, который рассматривает групповое дело.

если отказывается, то суд приостанавливает производство по его делу до вступления в законную силу решения суда по групповому иску. Причем это касается и случаев, когда самостоятельный иск подан раньше группового.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Подготовка дела к разбирательству

При подготовке дела по групповому иску к судебному разбирательству судья:

1) определяет характер спорного правоотношения и подлежащее применению законодательство;

2) уточняет требования в защиту прав и законных интересов группы лиц и основания этих требований;

3) решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных лиц;

4) предлагает представить доказательства, подтверждающие принадлежность конкретного лица к группе лиц;

5) предлагает присоединившимся участникам заключить между собой соглашение или присоединиться к ранее заключенному такому соглашению;

6) совершает обычные действия при подготовке дела к разбирательству (ст. 150 ГПК РФ).

В определении о подготовке дела к разбирательству суд устанавливает срок, в течение которого лицо, которое ведет дело, должно предложить другим лицам из этой группы присоединиться к групповому иску. Такое предложение должно быть опубликовано в СМИ и может быть размещено на сайте суда или в системе «Правосудие». Если в установленный судом предложение не будет сделано, то суд оставляет иск без рассмотрения.

До окончания подготовки дела к судебному разбирательству ведущее дело лицо должно сообщить суду сведения о лицах, которые присоединились к групповому иску и представить подтверждающие это документы.

Предварительное судебное заседание по таким делам проводится обязательно. В ходе него судья решает вопрос о соответствии группы лиц необходимым условиям. Присоединившимся разъясняется право на обращение в суд с самостоятельными исками, если группа лиц указанным условиям не соответствует.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Распределение судебных расходов

Лицо, которое ведет дело по групповому иску, вправе заключить в нотариальной форме соглашение, которое определяет порядок несения его сторонами судебных расходов (соглашение группы лиц).

Если истцы проигрывают дело, то суд решает вопрос о возмещении ими судебных расходов ответчика по общим правилам (гл. 7 ГПК РФ), после чего распределяет судебные расходы в соответствии с названным соглашением.

Если истцы выигрывают дело, то суд действует по аналогичному алгоритму, то есть принимает решение о возмещении им ответчиком судебных расходов, после чего распределяет возмещаемую сумму между участниками в соответствии с соглашением.

Когда такое соглашение заключено, все требования о его изменении или расторжении могут быть предъявлены только в суде.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Решение по групповому иску

Решение по делу на основании группового иска принимается по общим правилам (гл. 16 ГПК РФ).

Обстоятельства, установленные судом по такому делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела по заявлению члена этой группы лиц, который ранее не присоединился к групповому иску, если только они не оспариваются данным лицом.

В резолютивной части решения должны содержаться выводы в отношении каждого из членов группы, присоединившихся к групповому иску.

В решении суда может быть указано на обязанность ответчика довести информацию о принятом решении до сведения всех членов группы лиц в установленный судом срок через СМИ или иным способом.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Отличие новых норм от старых

Ныне действует часть 4 ст. 151 ГПК РФ, которая регулирует групповые иски следующим образом: «Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел по искам одного истца к различным ответчикам или различных истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить эти дела в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, что такое объединение будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела».

Аспект По-старому По-новому Объединение требований нескольких людей в одно дело Право суда Обязанность суда Критерии для объединения требований Общий ответчик Однородные дела Общий ответчик Однородные права Одинаковый способ защиты прав Схожие фактические обстоятельства Возможность объединения в одно дело исков, поданных в разные суды Отсутствует Имеется Подсудность при подаче группового иска По месту нахождения ответчика, либо по месту жительства истца, либо по месту заключения или исполнения договора и так далее По месту нахождения ответчика Статус участников группового иска Каждый истец представляет сам себя или доверяет представлять свои интересы представителю От имени всех участников дела действует только один представитель Срок рассмотрения дела 2 месяца 8 месяцев Преюдициальное значение решения по групповому иску Не предусмотрено Предусмотрено Извещение ответчиком о решении суда остальных членов группы Не предусмотрено Предусмотрено

Заметим, что Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ не затрагивает действие ч. 4 ст. 151 ГПК РФ. Он не отменяет данную норму и не вносит в нее изменения. Поэтому она сохранило действие после 01.10.2019 (даты вступления в силу закона № 191-ФЗ).

Однако, учитывая разницу в регулировании, изложенную в таблице, ч. 4 ст. 151 ГПК РФ не должна будет применяться в части, пересекающейся с новыми положениями.

Статья Е.А. Проказина, редактора-эксперта журнала «Время Бухгалтера»

Аналогичные поправки к АПК РФ

В Арбитражном процессуальном кодексе, в отличие от ГПК РФ, для групповых исков отдельные правила уже были предусмотрены в специальной главе 28.2. Поэтому в нее внесли поправки уточняющего характера с тем, чтобы положения двух кодексов в отношении данной категории исков совпадали.

Например, прописали, что иски о защите прав и законных интересов группы лиц подаются по адресу ответчика.

Указали те же четыре критерия, при наличии которых возникает право на обращение с таким иском: общий ответчик, однородные права, одинаковый способ защиты прав и схожие фактические обстоятельства.

Уточнили, какие данные должны содержаться в заявлении, поданном в защиту прав и законных интересов группы лиц, в том числе что в нем должно быть указано лицо, которому поручено ведение соответствующего дела.

Вписали, что именно это лицо, а не то, которое обратилось с заявлением в суд, действует от имени всей группы лиц без доверенности, пользуется всеми процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Арбитражный суд вправе наложить на него судебный штраф и прекратить его полномочия по тем же правилам, что и по ГПК РФ.

Изложили права лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

При этом в АПК РФ будут и отличные от ГПК РФ правила с учетом специфики рассматриваемых дел.

Так, в делах по корпоративным спорам о возмещении убытков, причиненных юрлицу, о признании недействительными сделок юрлица, об обжаловании решений органов управления юрлица участник организации будет вправе не присоединяться к групповому требованию, а самостоятельно вступить в дело на стороне истца. В этом случае такой участник пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.

Если же участник не согласен с заявленным требованием, то он будет вправе вступить в дело на стороне ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

ФЗ от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

📌 Реклама

Как групповой иск помог демонтировать рекламную конструкцию

Собственники МКД в Башкортостане внеочередным собранием собственников приняли решение о расторжении договора о пользовании частью общего имущества многоквартирного дома с муниципальным образовательным бюджетным учреждением. Они направили учреждению уведомления о принятии собственниками МКД решения о расторжении, но рекламную конструкцию бюджетное учреждение так и не демонтировало.

Жительница дома от лица всех собственников квартир в доме обратилась с иском учреждению о признании договора пользования частью общего имущества многоквартирного дома расторгнутым, возложении обязанности демонтировать размещенную рекламную конструкцию. Истица воспользовалась ст. 244.20 ГПК РФ о групповых исках.

Суд иск удовлетворил и обязал бюджетное учреждение в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу за счет собственных средств демонтировать с торцевой стены многоквартирного жилого размещенную рекламную конструкцию.

Решение Ишимбайского городского суда Республики Башкортостан от 25.11.2019 № 2-1627/2019

Студенты добились признания своих дипломов через групповой иск

Выпускники Международного институт бизнес-образования подали групповой иск против своего вуза. По их словам, им выдали дипломы о получении высшего образования, но данные об этих дипломах не были внесены в базу Рособрнадзора.

Суд нашел нарушения в действиях института и удовлетворил групповой иск студентов.

Решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 25.09.2020 по делу N 2-1928/2020