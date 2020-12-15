Зарплата в январе: рассчитываем правильно

Как рассчитать зарплату за январь:

Определить количество рабочих дней в месяце. Высчитать время, фактически отработанное сотрудником. Узнать расчетную стоимость единицы (дня, часа) и умножить ее на реальную нагрузку служащего за отчетный период.

Число рабочих дней в январе 2021 года при обычном пятидневном графике работы составляет 15. Выходим на работу только 11 числа. Все это порождает много вопросов о порядке начисления и выплаты заработной платы.

В положении об оплате труда каждого работодателя указано, сколько зарплата в январе, если сотрудник на окладе: если он отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре. Уменьшать доход работника из-за того, что число рабочих дней в этом месяце меньше, чем в других, неправомерно.

Если сотрудник отработал месяц не полностью

В случае отсутствия работника на рабочем месте оплата в январе по тарифу производится только за отработанное время. В этом случае величину месячного оклада следует разделить на 15 (количество рабочих дней) и умножить на число фактически отработанных дней.

А вот как начисляется зарплата при почасовой оплате труда за январь в 2021 году: часовая ставка умножается на число отработанных часов. Следует помнить, что из-за того, что в этом месяце в 2021 году только 15 рабочих дней, оплата труда за один день намного выше, чем в остальные. Отсутствие на рабочем месте для сотрудника крайне невыгодно и приведет к снижению уровня оплаты труда.

Порядок выплаты заработной платы

Как правило, вызывает вопросы не только начисление заработной платы, но и порядок ее выплаты.

У многих организаций день выплаты зарплаты за декабрь приходится на праздничные дни. Если у вас день выплаты приходится на любой день новогодних каникул, то заработную плату необходимо выдать сотрудникам не позднее 31.12.2020, то есть в последний день работы перед длительными выходными (статья 136 ТК РФ). Если же декабрьский аванс заплатили в период с 28 по 31 декабря, то зарплату за декабрь перечисляют уже после окончания новогодних каникул, но не позднее 15.01.2021. В письмах Минтруда разъясняется, как оплачивается заработная плата в январе 2021 года: если аванс перечислили с 16 по 30 или 31 число, то выплату за вторую половину отправляют с 1 по 15 число следующего месяца (письма № 14-2/ООГ-1663 от 12.03.2019, № 14-1/В-911 от 21.09.2016).

Величина аванса в январе 2021 года ниже, чем в остальных расчетных периодах. Связано это с тем, что на первую половину этого месяца приходится всего лишь 5 рабочих дней.

Например, если сотруднику установлен оклад 40 000 руб., то за первую половину месяца он получит (40 000/15) * 5 = 13 334 руб. В феврале ему придет вторая зарплата за январь 2021 года — за вторую половину месяца. Из-за коронавируса в новогодний график могут изменить.

МРОТ с нового года

Статьей 133 ТК РФ установлено, что заработная плата работника, отработавшего месяц полностью, не должна быть меньше МРОТ, который устанавливается федеральным законом № 82 от 19.06.2000. Величина МРОТ регулярно пересматривается. В 2020 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 руб., а с 01.01.2021 его поднимут на 262 руб. — до 12 392 руб. (приказ Минтруда № 542н от 28.08.2020).

Многие работодатели считают, что МРОТ влияет на то, как начисляется зп в январе, — на эту величину они должны ориентироваться при оплате. Тем не менее это не совсем так. Статья 133.1 ТК РФ дает возможность регионам устанавливать локальный МРОТ на уровне не ниже федерального. В некоторых регионах он значительно превышает федеральный уровень:

Если региональный МРОТ установлен на территории субъекта федерации, на него и ориентируется работодатель, оплачивая труд своих сотрудников. Чтобы не применять региональный МРОТ, необходимо направить мотивированный отказ в Государственную службу по труду и занятости в течение 30 дней после опубликования обращения к работодателям.

📌 Реклама

Таким образом, организациям следует проверить, как начисляется заработная плата в январе и соответствует ли она минимальной оплате труда, установленной не только на федеральном уровне, но и в регионе.

Зарплата бюджетников в январе 2021

Если сотрудник бюджетного учреждения отработал первый месяц 2021 года полностью, он получит вознаграждение за труд по тарифу (окладу) в полном размере. Алгоритм, как оплачивается зарплата в январе бюджетникам в 2021 году: Аванс за первую половину месяца — в установленные сроки. Заработная плата за вторую половину месяца — через 15 дней после авансирования, в начале февраля.

Если же сотрудника бюджетного учреждения вызывали на работу в течение новогодних каникул, работодатель заплатит ему минимум в двойном размере или же предоставит дополнительный выходной — по выбору работника (ст. 153 ТК РФ). Привлечь служащего к работе в праздничные дни разрешается только с письменного согласия самого работника.