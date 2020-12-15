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Какие налоги платит инвестор

Делиться прибылью с государством — удовольствие сомнительное, но неизбежное. Какие налоги и когда платит инвестор, кто выступает налоговым агентом, разбираемся в этой статье.

Что влияет на налоговые ставки и облагаемые доходы?

В большинстве стран (кроме США) налоговые последствия инвестиций определяются резидентством, например, как в России.

Кто считается налоговым резидентом РФ? Физическое лицо признается налоговым резидентом Российской Федерации, если оно находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. В 2020 году, правда, правительство РФ согласовало, что вы можете себя признать налоговым резидентом РФ, даже если пробыли тут всего 90 дней, для этого вам потребуется подать уведомление в налоговую.

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Резидентством определяются следующие два момента:

  • вы платите в РФ налоги как с доходов, полученных от источников в России, так и от источников за рубежом;.
  • к большинству ваших доходов применяется ставка 13% (в противном случае для большинства доходов — 30%, для дивидендов от российских компаний — 15%).
С 2021 года с доходов, превышающих 5 млн рублей за год, будет взиматься налог по ставке 15%, кроме:

  • доходов от продажи имущества, КРОМЕ ценных бумаг;
  • доходов в виде дарения;
  • доходов в виде страховых выплат и выплат по пенсионным программам.
В отношении этих групп будет применяться привычная ставка 13%, сколько бы они ни составили.

В части зарубежных доходов есть тонкость: если с них за рубежом взимались налоги, то вам, если вы резидент, нужно проверить, заключила ли Россия с этой страной соглашение об избежании налогообложения. Если заключила (а у России такие соглашения есть с большинством стран), вы можете зачесть уплаченный за рубежом налог в счет уплаты НДФЛ в России.
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Например, если в США с вас сняли налог 10%, то в РФ вам нужно будет заплатить лишь 3% (до ставки 13%; либо до ставки 15%, если ваш доход превышает 5 млн рублей за год). Если с вас за рубежом сняли больше, чем вы должны заплатить в РФ, то в России ничего доплачивать не нужно, останется только подать декларацию.

И еще одна тонкость. Если вы инвестируете в инструменты не в рублях, а в валюте, то налог с финансового результата будет считаться в пересчете на рубли.

Скажем, если вы купили акцию за 100 долларов и в день покупки 1 доллар стоил 30 рублей, а потом вы продали ее за те же 100 долларов, а доллар в день продажи стоил 70 рублей, то вы столкнетесь с налогом: 13% с разницы 70*100 — 30*100.

Налогообложение любых инструментов в иностранной валюте в части разницы между ценой покупки и продажи будет происходить через пересчет в рубли. Исключение: вклады в валюте и суверенные еврооблигации РФ, то есть государственные облигации РФ в иностранной валюте.

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А теперь — к налогам для разных вариантов капиталовложений.

Вклады

Налогообложение доходов в виде процентов по банковским картам, накопительным счетам и по вкладам до 1 января 2021 года привязано к ключевой ставке ЦБ РФ (для рублей) и к ставке 9% (для валюты), а налоговым агентом, который считал и платил налог в бюджет, был банк.

  • Вклады, счета и доходные карты в рублях облагались по ставке 35% с превышения ключевой ставки плюс 5 процентных пунктов. Например, если ключевая ставка составляла 4%, то налогом облагался только доход с вклада со ставкой свыше 9% годовых, причем только в части, превышающей 9% годовых, — и это превышение облагалось по ставке 35%.
  • Вклады в валюте: если ставка по вкладу в валюте была выше 9%, то до 1 января 2021 года с превышения банк брал налог по ставке 35%.
С 2021 года все меняется. Вот как будет облагаться налогом процентный доход по банковским вкладам, накопительным счетам, картам и проч. Сперва надо посчитать неналогооблагаемый лимит процентов по всем банковским вкладам, картам, счетам на год: умножаем 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ РФ на 1 января года, по которому мы хотим посчитать лимит. Если на 2021 год, то умножаем ключевую ставку по состоянию на на 1 января 2021 года на 1 млн рублей. Допустим, ключевая ставка будет 4%. Значит, необлагаемый налогом лимит процентного дохода по всем вашим вкладам, счетам, картам на 2021 год — 40 тыс. рублей. Все, что вы получите в качестве процентов по всем вкладам, счетам, картам в 2021-м свыше этой суммы, будет облагаться по ставке 13%. Эскроу-счета и рублевые вклады со ставкой не выше 1% годовых (весь год) в расчете не участвуют.

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Считать налог по процентному доходу будет уже не банк, как это было до 2021 года, а налоговая: начиная с 2022-го она будет в начале года получать от банков данные о том, кто кому какой процентный доход выплатил, и в конце 2022 года все физлица, у кого получилось превышение неналогооблагаемого лимита, получат от налоговой уведомление об уплате налога по ставке 13% с превышения. Заплатить его нужно будет самостоятельно, но сумму за вас посчитает налоговая.

Слитки, монеты, ОМС

Налогообложение по слиткам, монетам и обезличенным металлическим счетам.

  • Слитки и монеты: 13% с положительной разницы между ценой покупки и продажи. Декларацию подаете вы сами, налог считаете и платите вы сами. Но если вы владели ими три года и более, то к вам применяется имущественный налоговый вычет, вы не подаете декларацию и не платите налог.
  • Обезличенный металлический счет: 13% с процентов, если банк вам начисляет проценты по такому счету. Этот налог банк сам посчитает и заплатит за вас. И 13% с положительной разницы между продажей обезличенных граммов металла и покупкой, но в этом случае уже вы сами подаете декларацию и платите налог. Если владели этими обезличенными граммами три года и более, то не подаете декларацию и не платите налог, поскольку к вам применяется имущественный вычет.

Финансовые рынки

Напомним, разница между ценой покупки и продажи для инструментов в валюте считается в пересчете на курс рубля на день продажи и день покупки (кроме суверенных еврооблигаций РФ).
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Если вы инвестируете через иностранную финансовую организацию, то она не является налоговым агентом в РФ, так что расчет налогов и уплата их, как и подача декларации, ляжет на вас.

Теперь подробнее о том, какие налоги нужно платить с доходов от инвестиционных инструментов.

Инвестиционные фонды (ПИФы и ETF)

Налог уплачивается при продаже паев фонда с полученной прибыли (разницы между ценой продажи и ценой покупки пая), взимается налог по ставке 13%, налоговый агент — управляющая компания (если это не биржевой фонд) или брокер/банк/УК, если это биржевой фонд, который вы купили на брокерский счет. Если фонд распределяет прибыль между пайщиками (это характерно для ЗПИФов недвижимости, так как на российском рынке фонды акций и облигаций не делают выплат), то с выплачиваемой пайщикам суммы управляющая компания взимает 13%.

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Облигации

С положительной разницы между ценой продажи и покупки брокер/банк/УК взимает налог 13%.

Купонный доход облагается налогом по следующей схеме:

— до 1 января 2021 года:

  • государственные (ОФЗ — облигации федерального займа) и муниципальные облигации, включая суверенные еврооблигации РФ — 0% с купона, 13% с разницы цены покупки и продажи;
  • еврооблигации любых эмитентов, кроме суверенных еврооблигаций РФ, — 13% с купонного дохода и 13% с разницы цены покупки и продажи;
  • рублевые корпоративные облигации российских компаний на нашем российском рынке, 2016 года выпуска и ранее — 13% с купонного дохода и 13% с разницы цены покупки и продажи;
  • рублевые корпоративные облигации российских компаний на нашем российском рынке, 2017 года выпуска и позже — 13% с разницы цены покупки и продажи, купонный же доход облагается так: с превышения ключевой ставки 5%;
— с 1 января 2021 года: купонный доход по всем облигациям будет облагаться по ставке 13%. От суммы, вложенной в облигации, ставка не зависит.

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Акции

Налог 13% с положительной разницы между ценой продажи и покупки взимает брокер/банк/УК. Дивиденды облагаются налогом следующим образом.

  • Если это российская компания, зарегистрированная в России, то она удерживает налог 13% с дивидендов. Правда, если она на выплату дивидендов использует прибыль, которая частично состоит из дивидендов от других компаний, то с этой суммы налог не удерживается. Так что вполне может быть ситуация, что вам выплатят дивиденды, с которых взяли 11% или еще меньше, потому что в них «зашиты» дивиденды от других компаний (налог с которых был уплачен компанией-акционером ранее). Примеры компаний, которые на дивидендные выплаты используют прибыль, состоящую частично из дивидендов от других компаний, — «АФК Система», ФСК ЕЭС и т. д.
  • Если это российская компания, но она зарегистрирована не в России (скажем, в Нидерландах, в офшорных зонах и т. д. — см. «Полиметалл», X5 Retail Group и проч.), то с дивидендов она удерживает налог, установленный для ее юрисдикции: для Нидерландов это 15%, для офшоров 0% и т. д. Если с вас удержат налог — надо проверять, есть ли у РФ соглашение об избежании двойного налогообложения, чтобы понимать, доплачивать что-то в России или нет.
  • Если это зарубежная компания (типа AT&T и т. д.), она будет удерживать налог в соответствии с законами своей страны. Для американских компаний в большинстве своем действует правило: если вы заполнили через брокера/банк/УК форму W-8BEN, то американская компания с дивидендов возьмет 10% как с нерезидента США, и вам надо будет доплатить в РФ 3%. Если не заполнили — возьмут 30%. Исключения: дивиденды REIT (компаний, владеющих недвижимостью) в любом случае облагаются 30%, а дивиденды компаний организационно-правовой формы MLP/LP попадают под налог 37%, если вы не партнер компании, конечно (для них — 21%). Если это компании других стран, то надо смотреть законодательство соответствующей страны — так, немецкие компании с дивидендов берут 26,375%, французские — 28% и т. д.

Структурные продукты

Взимается налог 13% с выплат (если это продукт с регулярными выплатами) и 13% с прибыли как разница между суммой вложений и финальной полученной суммой.
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Фьючерсы, опционы

Брокер удержит с нас 13% от прибыли.

Льготы по инвестиционным инструментам

Если вы приобретаете инвестиционные инструменты на ИИС с вычетом типа Б, то вы избегаете НДФЛ по ставке 13% со всех доходов, кроме дивидендов.

Если вы приобретаете паи открытых ПИФов под управлением российских УК либо покупаете ценные бумаги, допущенные к торгам на российском организованном рынке ценных бумаг, и держите их три года и более (можно отдавать в заем и РЕПО), то вы имеете право на льготу долгосрочного владения: вы сможете уменьшить прибыль на сумму инвестиционного вычета (3 млн за каждый год владения). Неважно, покупали вы бумаги на российском рынке или нет. Главное, чтобы вы купили бумаги, которые были допущены к торгам на российском рынке. Например, если вы купите акции AT&T на NYSE и продержите три года, то льгота будет действовать, так как эти акции допущены к торгам на российском рынке.

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Есть еще специфические льготы.

  • Ценные бумаги высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики из реестра Мосбиржи имеют льготное налогообложение: прибыль от продажи таких бумаг не будет облагаться налогом, если ценные бумаги были у инвестора в собственности больше года и проданы до 1 января 2023 года. Либо если они были в собственности более пяти лет и проданы после 1 января 2023 года.
  • Необращающиеся ценные бумаги. Если инвестор к моменту продажи в течение пяти лет непрерывно владел акциями и они все это время были необращающимися, НДФЛ платить не нужно.

Страховые и пенсионные программы

Налогообложение по страхованию жизни и программам НПФ схожи.

  • Выплаты по пенсионным программам страхования жизни и НПФ, заключенным в свою пользу, не облагаются налогом, то есть вся заработанная страховой и НПФ прибыль достается вам без НДФЛ. Но если это программа в пользу третьих лиц, то вся выплата, а не только полученная за период программы прибыль, облагается по ставке 13%. Налоговый агент — страховая компания и НПФ.
  • Выплата по накопительному, инвестиционному страхованию в свою пользу и в пользу близких родственников облагается по ставке 13%, но только с дохода, превышающего ключевую ставку за период программы. Кто такие близкие родственники? Согласно Семейному кодексу РФ, это супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Скажем, если вы вложили в инвестиционное страхование жизни 300 тыс. рублей и доходность программы составила за первый год 3,9%, за второй — 4%, за третий — 4%, а ключевая ставка все это время была 4%, то с вас не удержат налог, поскольку прибыль никогда не превышала ключевую ставку. Налоговый агент — страховая компания и НПФ.
  • Досрочное изъятие из страховки и НПФ облагается по ставке 13% с разницы полученной суммы и взносов. Допустим, вы внесли в инвестиционное страхование жизни 300 тыс., а через год передумали и попросили вернуть взносы. Скорее всего, вам вернут меньше 300 тыс. И тогда у вас не будет налога, так как вам вернули меньше, чем вы внесли. А вот в НПФ, скорее всего, вы изымете больше, чем вложили, так что с прироста у вас удержат 13%. Даже если налог и возникнет, то его считают страховая и НПФ, вам не требуется ни декларацию заполнять, ни налог платить.
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