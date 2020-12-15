Какие налоги платит инвестор

Делиться прибылью с государством — удовольствие сомнительное, но неизбежное. Какие налоги и когда платит инвестор, кто выступает налоговым агентом, разбираемся в этой статье.

Что влияет на налоговые ставки и облагаемые доходы?

В большинстве стран (кроме США) налоговые последствия инвестиций определяются резидентством, например, как в России.

Кто считается налоговым резидентом РФ? Физическое лицо признается налоговым резидентом Российской Федерации, если оно находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. В 2020 году, правда, правительство РФ согласовало, что вы можете себя признать налоговым резидентом РФ, даже если пробыли тут всего 90 дней, для этого вам потребуется подать уведомление в налоговую.

📌 Реклама

Резидентством определяются следующие два момента:

вы платите в РФ налоги как с доходов, полученных от источников в России, так и от источников за рубежом;.

к большинству ваших доходов применяется ставка 13% (в противном случае для большинства доходов — 30%, для дивидендов от российских компаний — 15%).

С 2021 года с доходов, превышающих 5 млн рублей за год, будет взиматься налог по ставке 15%, кроме:

доходов от продажи имущества, КРОМЕ ценных бумаг;

доходов в виде дарения;

доходов в виде страховых выплат и выплат по пенсионным программам.

В отношении этих групп будет применяться привычная ставка 13%, сколько бы они ни составили.

В части зарубежных доходов есть тонкость: если с них за рубежом взимались налоги, то вам, если вы резидент, нужно проверить, заключила ли Россия с этой страной соглашение об избежании налогообложения. Если заключила (а у России такие соглашения есть с большинством стран), вы можете зачесть уплаченный за рубежом налог в счет уплаты НДФЛ в России.