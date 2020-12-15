Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как банки предлагают обойти новый налог на вклады?

Как многие слышали, в 2021 году в России вводится налог на проценты по крупным вкладам.

Не облагаются налогом проценты по вкладам вклады меньше следующего размера: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ, действующую на тот момент. Налог на проценты за 2021 год будет начислен в 2022 году.

Уже сейчас банки предлагают обойти налог на вклады, а еще и заработать процент побольше. Что же они продают клиентам и каково мое мнение на этот счет?

Вклад с нагрузкой

Все просто — сотрудники банков предлагают людям оформить так называемые инвестиционные вклады. Вы открываете вклад, написано, что там ставка 6,5%, например. Но выясняется, что в нагрузку надо купить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) или накопительное страхование жизни (НСЖ).

А иногда в нагрузку ко вкладу идет какой-нибудь другой инвестпродукт. Например, фонд с облигациями или акциями и прочее.

📌 Реклама

Сами по себе эти продукты — не какой-то ужас. Вполне нормальные, все зависит от ваших целей.

Но, во-первых, это лукавство: откройте наш супервклад, и вы избежите налога. Застрахованы государством в лице АСВ только деньги на вкладе, но не в инвестпродукте. И вообще, вы бы и так могли положить на вклад, например, 950 тыс. рублей, а остальную сумму вложить в накопительное страхование, ценные бумаги и прочее. И вы не будете ограничены тем единственным продуктом, который банк привязал ко вкладу.

Второе: часто тяжело вычислить, а какой реальный доход? Выставленная банком ставка по такому вкладу — это их собственные расчеты, а они обычно приукрашают действительность. По каждой из двух частей (вклад и инвестпродукт) у банка расписаны отдельные условия. Но они часто запутанные, а вам предлагается вычислить то ли среднее арифметическое, то ли еще не пойми что, чтобы узнать % годового гарантированного дохода.
EasyStaff
Подтвержденный профиль
Оплата фрилансерам с корпоративной карты
Заключите один договор подряда и рассчитывайтесь с физлицами легально
Узнать больше
Реклама на Клерке

Я бы посоветовала отдельно выбирать вклад и инвестпродукты. Тем более обычно банк заманивает ставкой в 6,5%, например, что выше рынка, а потом оказывается, что ставка конкретно по депозиту — 4%, как у многих других банков. А остальное — инвестпродукт. И в его доходность, например, иногда считают налоговый вычет по НДФЛ. А его могут получить только те, кто по-белому работает и платит этот налог.
Онлайн-курс
Дебиторка в кризис: спецкурс для бухгалтера. Практические способы вернуть долги
Станьте круче в глазах руководителя. Научим бороться с одной из главных головных болей бизнеса
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама