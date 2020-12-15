Как банки предлагают обойти новый налог на вклады?

Как многие слышали, в 2021 году в России вводится налог на проценты по крупным вкладам.

Не облагаются налогом проценты по вкладам вклады меньше следующего размера: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ, действующую на тот момент. Налог на проценты за 2021 год будет начислен в 2022 году.

Уже сейчас банки предлагают обойти налог на вклады, а еще и заработать процент побольше. Что же они продают клиентам и каково мое мнение на этот счет?

Вклад с нагрузкой

Все просто — сотрудники банков предлагают людям оформить так называемые инвестиционные вклады. Вы открываете вклад, написано, что там ставка 6,5%, например. Но выясняется, что в нагрузку надо купить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) или накопительное страхование жизни (НСЖ).

А иногда в нагрузку ко вкладу идет какой-нибудь другой инвестпродукт. Например, фонд с облигациями или акциями и прочее.

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Сами по себе эти продукты — не какой-то ужас. Вполне нормальные, все зависит от ваших целей.

Но, во-первых, это лукавство: откройте наш супервклад, и вы избежите налога. Застрахованы государством в лице АСВ только деньги на вкладе, но не в инвестпродукте. И вообще, вы бы и так могли положить на вклад, например, 950 тыс. рублей, а остальную сумму вложить в накопительное страхование, ценные бумаги и прочее. И вы не будете ограничены тем единственным продуктом, который банк привязал ко вкладу.

Второе: часто тяжело вычислить, а какой реальный доход? Выставленная банком ставка по такому вкладу — это их собственные расчеты, а они обычно приукрашают действительность. По каждой из двух частей (вклад и инвестпродукт) у банка расписаны отдельные условия. Но они часто запутанные, а вам предлагается вычислить то ли среднее арифметическое, то ли еще не пойми что, чтобы узнать % годового гарантированного дохода.