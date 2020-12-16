Реформация баланса при общей системе налогообложения: основные детали

Самый главный подготовительный этап перед составлением годовой отчетности — закрытие года в бухгалтерском учете (реформация баланса). Реформация баланса — это процедура закрытия (обнуление) бухгалтерских счетов, на которых учитываются финансовые результаты деятельности организации. Операция проводится по состоянию на 31 декабря.

Что проверить перед реформацией

Перед тем, как приступить к реформации баланса, обязательно проверьте:

наличие всех бухгалтерских документов;

отражение на счетах бухгалтерского учета всех финансово-хозяйственных операций;

начисление всех необходимых налогов;

проведена ли инвентаризация (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н);

закрытие счетов бухгалтерского учета;

финансовый результат деятельности организации.

Чтобы определить финансовый результат организации, необходимо проверить закрытие следующих счетов за отчетный период (отчетным периодом признается месяц согласно п. 48 ПБУ 4/99):

1. Счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» (в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10. 2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»).

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» закрывается ежемесячно путем списания суммы затрат (в зависимости от деятельности). Рассмотрим бухгалтерские проводки:

Дт 20 «Основное производство» Кт 25 «Общепроизводственные расходы» — списаны общепроизводственные расходы на затраты по основному производству.

Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 25 «Общепроизводственные расходы» — включение в себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательного производства.

Дт 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» Кт 25 «Общепроизводственные расходы» — включение в конце месяца части общепроизводственных расходов в себестоимость продукции.

Порядок закрытия счета 26 зависит от метода формирования себестоимости продукции и закрепляется в учетной политике организации:

по полной производственной себестоимости;

по сокращенной производственной себестоимости (применяют в основном МСП).

При выборе «по полной производственной себестоимости» затраты ежемесячно списываются бухгалтерскими проводками:

Дт 20 «Основное производство» Кт 26 «Общехозяйственные расходы» — списаны общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью основного производства, при учете продукции по полной производственной себестоимости.

Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 26 «Общехозяйственные расходы» — включение в себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательного производства.

Дт 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» Кт 26 «Общехозяйственные расходы» — включение в конце месяца части общехозяйственных расходов в себестоимость продукции.

При выборе «по сокращенной производственной себестоимости» общехозяйственные расходы в полном объеме относятся на себестоимость:

Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 26 «Общехозяйственные расходы» — списание на продажи (реализацию) продукции (работ, услуг) общехозяйственных расходов.?

2. Счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», которые могут иметь незавершенное производство на остатке.

Закрытие счетов: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются следующими бухгалтерскими проводками:

Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 20 — списание себестоимости выполненных работ/услуг в реализацию.

Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 23 — расходы вспомогательного производства списываются в реализацию.

Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 29 — себестоимость работ/услуг, выполненных ОПиХ, списывается в реализацию.?

3. Счета, которые формируют финансовый результат — 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы». Закрытие данных счетов входит в реформацию баланса.

Но прежде чем приступить к их закрытию, необходимо убедиться, что все хозяйственные операции проведены, все налоги посчитаны и финансовый результат определен.

Процесс реформации баланса

Далее переходим к реформации баланса, которая состоит из двух этапов:

1. Закрытие счетов, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации (закрытие счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»).

Как известно, записи по субсчетам счета 90 «Продажи» (90.1 «Выручка», 90.2 «Себестоимость продаж», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.04 «Акцизы») производятся накопительно в течение отчетного года. В конце каждого месяца дебетовые и кредитовые обороты по этим субсчетам сопоставляются, что является основной для определения финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц. Финансовый результат за месяц списывается с субсчета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки» (табл. 1).

Таблица 1 «Бухгалтерские проводки по закрытию субсчетов к счету 90 «Продажи»

Операция Дебет Кредит Закрытие субсчета 90.1 «Выручка» 90.1 90.9 Закрытие субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» 90.9 90.2 Закрытие субсчета 90.3 «Налог на добавленную стоимость» 90.9 90.3 Закрытие субсчета 90.4 «Акцизы» 90.9 90.4

Аналогичным накопительным образом в течение отчетного года производятся записи по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» (91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы»). В конце каждого месяца сопоставляются дебетовые и кредитовые обороты по данным субсчетам, определяется сальдо прочих доходов и расходов. Выявленный результат (прибыль или убыток) по итогам каждого месяца списывается с субсчета 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки» (табл. 2).

Таблица 2 «Бухгалтерские проводки по закрытию субсчетов к счету 91 «Прочие доходы и расходы»

Операция Дебет Кредит Закрытие субсчета 91.1 «Прочие доходы» 91.1 91.9 Закрытие субсчета 91.2 «Себестоимость продаж» 91.9 91.2

В конце года все субсчета к счету 90 (кроме субсчета 90.9) и к счету 91 (кроме субсчета 91.9), закрываются на субсчета 90.09 и 91.09.

Таким образом, все дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам, открытые к счету 90 и счету 91, будут равны друг другу. Следовательно, на конец каждого месяца счета 90 и 91 имеют нулевое сальдо. А на субсчетах, открытых к этим счетам, суммы в течение года накапливаются и обнуляются 31 декабря при реформации баланса. На этом первый этап реформации баланса завершен.

2. Отражение/перенос финансового результата по итогам года (чистой прибыли или убытка) в составе нераспределенной прибыли или непокрытого убытка (закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»).

Счет 99 «Прибыли и убытки» формирует конечный финансовый результат от деятельности организации в отчетном году. На данном счете в течение года отражаются:

прибыли или убытки от обычных видов деятельности и сальдо прочих доходов и расходов (в корреспонденции со счетами 90 и 91);

суммы налоговых санкций (в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»);

суммы начисленного условного расхода/дохода по налогу на прибыль и постоянных налоговых активов и обязательств (если применяется ПБУ 18/02 приказ Минфина РФ от 06.04.2015 — затратный метод);

суммы текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль (если применяется ПБУ 18/02 приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н — балансовый метод). Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н) применяется с 2020 г.

В обязательном порядке закрывают счета учета реализации и финансовых результатов:

90 «Продажи»;

91 «Прочие доходы и расходы»;

99 «Прибыли и убытки».

Счет 99 закрывается записью от 31 декабря, где сумма полученной чистой прибыли (убытка) переносится в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Другими словами, остаток со счета 99 списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Бухгалтерские проводки при этом выглядят следующим образом:

Дебет 99 субсчет «Чистая прибыль (убыток)» Кредит 84 — списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года;

Дебет 84 Кредит 99 субсчет «Чистая прибыль (убыток)» — отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года.

Соответственно, сальдо счета 99 не имеет (по итогам отчетного года). На этом реформация баланса заканчивается.

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Закрытие года в программе «1С:Бухгалтерия 8»

Для закрытия года необходимо произвести поэтапно регламентные операции:

амортизация и износ ОС;

закрытие счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»;

расчет налога на прибыль;

реформация баланса.

Для их выполнения переходим в раздел «Операции» —«Закрытие месяца». Далее устанавливаем месяц — декабрь 2020 года.

Начислена амортизация ОС

По ссылке с названием регламентной операции «Амортизация и износ основных средств» выбираем «Выполнить операцию».

По ссылке с названием регламентной операции «Амортизация и износ основных средств» выбираем «Показать проводки» и проверяем движение документа.

Закрытие счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и расчет налога на прибыль

Перед выполнением регламентных операций по закрытию счетов 90, 91 и расчета налога на прибыль проанализируем суммы, накопленные на данных счетах. В этом нам поможет отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» (рис. 3). Перейдем в раздел: «Отчеты» — «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (ОСВ).

Вернемся в раздел: «Операции» — «Закрытие месяца».

По ссылке с названием регламентной операции «Реформация баланса» выбираем пункт «Пропустить операцию», слева от ссылки появится значок «Стрелка вниз» (рис. 4).