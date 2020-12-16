Таблица сроков уплаты налогов в 2021 году

Сроки уплаты налогов в 2021 году таблица, представленная в нашей статье, отражает в наиболее удобном для налогоплательщика виде. Мы свели в таблицы с поквартальной разбивкой налоговые платежи, которые нужно сделать организациям, работающим на ОСНО и УСН, в течение 2021 года.

Системы налогообложения организаций

Организации в целях налогообложения применяют одну из систем, установленных НК РФ. Если юрлицо не проявляет желания использовать спецрежим, то ему придется работать на ОСНО и уплачивать все налоги, установленные НК РФ при наличии базы налогообложения по ним.

Виды налогов и сборов, уплачиваемых юрлицами

Организации, использующие ОСНО, являются плательщиками налогов:

на прибыль;

имущество;

воду;

землю;

транспорт;

игорный бизнес;

использование объектов животного мира.

Кроме того, они уплачивают НДС, НДФЛ, акцизы, НДПИ, торговый сбор, госпошлины и страховые взносы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, экологический сбор.

Применение спецрежимов (УСН, ЕСХН, соглашение о разделе продукции) либо освобождает организацию от уплаты основных налогов (прибыль, НДС, имущество), заменяя их единым соответствующим налогом (УСН, ЕСХН), либо позволяет использовать систему льгот, относящуюся практически ко всем уплачиваемым организацией налогам (соглашение о разделе продукции). Спецрежим ПСН могут применять только ИП.

При применении УСН юрлицо должно (при наличии оснований) платить все налоги, кроме тех, которые заменены единым налогом. По ЕСХН ситуация несколько иная. При нем не уплачивается торговый сбор (п. 2 ст. 411 НК РФ), а акцизы, НДПИ, налог на игорный бизнес и сбор за использование объектов животного мира несовместимы с этим режимом по определению.

Сроки уплаты налогов устанавливаются либо НК РФ (налоги федерального уровня, налоги при спецрежимах, торговый сбор, налог на игорный бизнес, с 2021 года — транспортный и земельный налоги), либо законами регионов (налог на имущество). Однако в любом случае они подчиняются правилу п. 7 ст. 6.1 НК РФ: если установленный срок уплаты приходится на выходной день, то он переносится на ближайший к нему следующий рабочий день. В соответствии с этим правилом отражены последние дни сроков оплаты налогов в 2021 году в наших таблицах.

В нашей статье мы не будем рассматривать достаточно редко встречающиеся среди обычных организаций платежи: налог на игорный бизнес, налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, сбор за использование объектов животного мира и систему налогов при выполнении соглашения о разделе продукции.

Особенности уплаты налога на прибыль

Налог на прибыль — единственный налог, который имеет достаточно сложную систему определения и уплаты авансовых платежей для организации-плательщика. Возможные варианты по авансам для прибыли следующие:

квартальные авансы с уплатой ежемесячных авансовых платежей;

только квартальные авансы — при соблюдении определенных требований;

ежемесячные авансовые платежи от фактически полученной прибыли.

Особенности уплаты НДФЛ

Срок уплаты НДФЛ, в отношении которого юрлица являются налоговыми агентами, увязан со сроком выплаты дохода работникам (п. 6 ст. 226 НК РФ). Поэтому конкретизировать сроки его уплаты невозможно и в наших таблицах он не отражается. Показан там только срок, установленный для уплаты этого налога с отпускных и больничных, соответствующий последнему дню месяца, в котором произведена выплата соответствующего дохода.

Особенности уплаты региональных и местных налогов

Сроки уплаты налога на имущество, так же как и обязательность (или необязательность) начисления и уплаты авансовых платежей по нему, устанавливаются законами регионов. Организациям, имеющим обязанность уплаты налога на имущество, нужно ознакомиться с соответствующими законами субъектов РФ, поскольку сроки уплаты этих налогов по регионам могут существенно различаться. В наших таблицах, имеющих общий характер, мы по этой причине их не приводим.

Что касается транспортного и земельного налогов, то с 01.01.2021 сроки их уплаты являются едиными для всех территорий и закреплены на федеральном уровне. У региональных и местных властей полномочий по определению платежных дат больше нет. Налоги по итогу года нужно уплачивать не позднее 1 марта следующего года, а авансы — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Новый порядок применяется начиная с годовых платежей по итогам 2020 года.

Особенности уплаты единого налога при УСН и ЕСХН

Сроки уплаты УСН и ЕСХН, установленные НК РФ, применяются с одной оговоркой: если юрлицо утратило право на применение этих спецрежимов или добровольно отказалось от них, то оно в месяце, следующем за месяцем прекращения применения спецрежима, до 25-го числа должно рассчитаться по единому налогу.

Таблица уплаты налогов за 1-й квартал 2021 года

Дата Налог Платеж ОСНО УСН 15.01.2021 Страховые взносы Платежи за декабрь 2020 года + + Акцизы Аванс за январь 2021 года + + 21.01.2021 Водный Налог за 4-й квартал 2020 года + + Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за декабрь 2020 года + + 25.01.2021 НДС Налог (1/3) за 4-й квартал 2020 года + - Акцизы Налог за декабрь 2020 года + + Налог (спирт) за октябрь 2020 года + + Налог (бензин) за июль 2020 года + + НДПИ Налог за декабрь 2020 года + + Торговый сбор Платеж за 4-й квартал 2020 года + + 28.01.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 1-й квартал 2021 года + - 01.02.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за январь 2021 года + + Пользование недрами Платеж за 4-й квартал 2020 года + + 15.02.2021 Страховые взносы Платежи за январь 2021 года + + Акцизы Аванс за февраль 2021 года + + 20.02.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за январь 2021 года + + 25.02.2021 НДС Налог (1/3) за 4-й квартал 2020 года + - Акцизы Налог за январь 2021 года + + Налог (спирт) за ноябрь 2020 года + + Налог (бензин) за август 2020 года + + НДПИ Налог за январь 2021 года + + 01.03.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за февраль 2021 года + + Прибыль Аванс (1/3) за 1-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за январь 2021 года + - Плата за негативное воздействие Платеж за 2020 год + + 15.03.2021 Страховые взносы Платежи за февраль 2021 года + + Акцизы Аванс за март 2021 года + + 22.03.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за февраль 2021 года + + 25.03.2021 НДС Налог (1/3) за 4-й квартал 2020 года + - Акцизы Налог за февраль 2021 года + + Налог (спирт) за декабрь 2020 года + + Налог (бензин) за сентябрь 2020 года + + НДПИ Налог за февраль 2021 года + + 29.03.2021 Прибыль Налог за 2020 год + - Аванс (1/3) за 1-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за февраль 2021 года + - 31.03.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за март 2021 года + + УСН Налог за 2020 год (организаии) - +

Таблица уплаты налогов за 2-й квартал 2021 года

Дата Налог Платеж ОСНО УСН 14.04.2021 Экологичес-кий сбор Экологический сбор + + 15.04.2021 Страховые взносы Платежи за март 2021 года + + Акцизы Аванс за апрель 2021 года + + 20.04.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за март 2021 года + + Вода Налог за 1-й квартал 2021 года + + Негативное воздействие Платеж за 1-й квартал 2021 года + + 26.04.2021 НДС Налог (1/3) за 1-й квартал 2021 года + - УСН Аванс за 1-й квартал 2021 года - + Акцизы Налог за март 2021 года + + Налог (спирт) за январь 2021 года + + Налог (бензин) за октябрь 2020 года + + НДПИ Налог за март 2021 года + + Торговый сбор Платеж за 1-й квартал 2021 года + + 28.04.2021 Прибыль Налог за 1-й квартал 2021 года + - Аванс (1/3) за 2-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за март 2021 года + - Пользование недрами Платеж за 1-й квартал 2021 года + + 30.04.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за апрель 2021 года + + 17.05.2021 Страховые взносы Платежи за апрель 2021 года + + Акцизы Аванс за май 2021 года + + 20.05.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за апрель 2021 + + 25.05.2021 НДС Налог (1/3) за 1-й квартал 2021 года + - Акцизы Налог за апрель 2021 года + + Налог (спирт) за февраль 2021 года + + Налог (бензин) за ноябрь 2020 года + + НДПИ Налог за апрель 2021 года + + 28.05.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 2-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за апрель 2021 года + - 31.05.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за май 2021 года + + 15.06.2021 Страховые взносы Платежи за май 2021 года + + Акцизы Аванс за июнь 2021 года + + 21.06.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за май 2021 года + + 25.06.2021 НДС Налог (1/3) за 1-й квартал 2021 года + - Акцизы Налог за май 2021 года + + Налог (спирт) за март 2021 года + + Налог (бензин) за декабрь 2020 года + + НДПИ Налог за май 2021 года + + 28.06.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 2-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за май 2021 года + - 30.06.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за июнь 2021 года + +

Таблица уплаты налогов за 3-й квартал 2021 года

Дата Налог Платеж ОСНО УСН 15.07.2021 Страховые взносы Платежи за июнь 2021 года + + Акцизы Аванс за июль 2021 года + + 20.07.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за июнь 2021 года + + Вода Налог за 2-й квартал 2021 года + + Негативное воздействие Платеж за 2-й квартал 2021 года + + 26.07.2021 НДС Налог (1/3) за 2-й квартал 2021 года + - УСН Аванс за 2-й квартал 2021 года - + Акцизы Налог за июнь 2021 года + + Налог (спирт) за апрель 2021 года + + Налог (бензин) за январь 2021 года + + НДПИ Налог за июнь 2021 года + + Торговый сбор Платеж за 2–й квартал 2021 года + + 28.07.2021 Прибыль Налог за 2-й квартал 2021 года + - Аванс (1/3) за 3-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за июнь 2021 года + - 02.08.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за июль 2021 года + + Пользование недрами Платеж за 2-й квартал 2021 года + + 16.08.2021 Страховые взносы Платежи за июль 2021 года + + Акцизы Аванс за август 2021 года + + 20.08.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за июль 2021 года + + 25.08.2021 НДС Налог (1/3) за 2-й квартал 2021 года + - Акцизы Налог за июль 2021 года + + Налог (спирт) за май 2021 года + + Налог (бензин) за февраль 2021 года + + НДПИ Налог за июль 2021 года + + 30.08.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 3-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за июль 2021 года + - 31.08.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за август 2021 года + + 15.09.2021 Страховые взносы Платежи за август 2021 года + + Акцизы Аванс за сентябрь 2021 года + + 20.09.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за август 2021 года + + 27.09.2021 НДС Налог (1/3) за 2-й квартал 2021 года + - Акцизы Налог за август 2021 года + + Налог (спирт) за июнь 2021 года + + Налог (бензин) за март 2021 года + + НДПИ Налог за август 2021 года + + 28.09.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 3-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за август 2021 года + - 30.09.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за сентябрь 2021 года + +

Таблица уплаты налогов за 4-й квартал 2021 года

Дата Налог Платеж ОСНО УСН 15.10.2021 Страховые взносы Платежи за сентябрь 2021 года + + Акцизы Аванс за октябрь 2021 года + + 20.10.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за сентябрь 2021 года + + Вода Налог за 3-й квартал 2021 года + + Негативное воздействие Платеж за 3-й квартал 2021 года + + 25.10.2021 НДС Налог (1/3) за 3-й квартал 2021 года + - УСН Аванс за 3-й квартал 2021 года - + Акцизы Налог за сентябрь 2021 года + + Налог (спирт) за июль 2021 года + + Налог (бензин) за апрель 2021 года + + НДПИ Налог за сентябрь 2021 года + + Торговый сбор Платеж за 3-й квартал 2021 года + + 28.10.2021 Прибыль Налог за 3-й квартал 2021 года + - Аванс (1/3) за 4-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за сентябрь 2021 года + - 01.11.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за октябрь 2021 года + + Пользование недрами Платеж за 3-й квартал 2021 года + + 15.11.2021 Страховые взносы Платежи за октябрь 2021 года + + Акцизы Аванс за ноябрь 2021 года + + 22.11.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за октябрь 2021 года + + 25.11.2021 НДС Налог (1/3) за 3-й квартал 2021 года + - Акцизы Налог за октябрь 2021 года + + Налог (спирт) за август 2021 года + + Налог (бензин) за май 2021 года + + НДПИ Налог за октябрь 2021 года + + 29.11.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 4-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за октябрь 2021 года + - 30.11.2021 НДФЛ Налог с отпускных и больничных за ноябрь 2021 года + + 15.12.2021 Страховые взносы Платежи за ноябрь 2021 года + + Акцизы Аванс за декабрь 2021 года + + 20.12.2021 Косвенные налоги НДС и акцизы (акцизы по маркируемым подакцизным товарам) при импорте из стран ЕАЭС за ноябрь 2020 года + + 27.12.2020 НДС Налог (1/3) за 3-й квартал 2021 года + - Акцизы Налог за ноябрь 2021 года + + Налог (спирт) за сентябрь 2021 года + + Налог (бензин) за июнь 2021 года + + НДПИ Налог за ноябрь 2021 года + + 28.12.2021 Прибыль Аванс (1/3) за 4-й квартал 2021 года + - Аванс (факт) за ноябрь 2021 года + -

Итоги

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Информация, приведенная в этой статье, позволит своевременно подготовить платежи по основным федеральным налогам и взносам и избежать финансовых санкций, взимаемых за нарушение сроков уплаты налогов и сборов в 2021 году.