Знавших о банкротстве руководителей мораторий не спасет

Верховный Суд РФ выразил мнение, что мораторий на процедуры банкротства, введенный в связи с кризисом из-за пандемии, не должен освобождать руководителей компаний от субсидиарной ответственности. Если выяснится, что контролирующие лица организации заведомо знали, что предприятию грозит банкротство, еще до наступления моратория, и знали, что восстановить состояние компании невозможно, их нужно привлечь к субсидиарной ответственности. Разбираемся в деталях с ДОЛГ.РФ.

Все же ВС сделал оговорку: именно кредитору придется доказывать, что компанию нельзя было вывести из кризиса еще до моратория. Только при наличии убедительных доказательств топ-менеджмент удастся привлечь к субсидиарной ответственности.

Эксперты отмечают, что контролирующие должника лица, чтобы избежать ответственности, должны были подать заявление о признании компании банкротом, чтобы защититься. Мораторий был введен исключительно на банкротства и его распространение на субсидиарную ответственность было бы нецелесообразным. Исключением могли бы стать случаи, если бы и кредиторам дали соответствующие отсрочки, считает арбитражный управляющий Дмитрий Краснощёк, руководитель юридической компании «Стратегия».

Так, если вводить мораторий, например, на 2 года, тогда в интересах кредиторов надо позволить им через 2 года оспаривать сделки не за 3 года, а за 5 лет — сроки давности должны быть аналогично увеличены.

ВС РФ продолжает последовательную линию на расширение условий привлечения к ответственности лиц, контролирующих (или контролировавших) должника — потенциального банкрота, указал Вадим Резниченко, руководитель направления арбитражной и корпоративной практики, финансовых рынков юридической компании a.t.Legal. Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности становится возможным и в условиях введенного на период пандемии коронавируса моратория на банкротство. Здесь видится определенная проблема, поскольку понятие «контролирующее должника лицо», равно как и сама процедура привлечения к субсидиарной ответственности находятся в неразрывной связи с рассматриваемым делом о банкротстве. Также, по словам юриста, не в пользу заявителей выводы ВС РФ о том, что бремя доказывания непреодолимого кризиса у предприятия-должника возлагается на кредитора.

При этом юристы уверены — разъяснения ВС РФ направлены на борьбу с недобросовестными руководителями и владельцами компаний, которые используют мораторий, чтобы оттянуть неизбежное банкротство и за это время спрятать концы, сбежать или вывести активы. Потерпевших кредиторов много: зачастую под красивой оберткой контрагента скрывается давно неплатежеспособная «пустышка», отмечает советник судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Голубев, часть компаний пользуются мораторием, как поводом не исполнять свои обязательства перед кредиторами.

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В базовом сценарии Закон о банкротстве предусматривал 2 основания для привлечения к субсидиарной ответственности: за вывод активов и за необращение генерального директора или собственников компании с заявлением о банкротстве общества, когда оно было очевидно. Представитель адвокатского бюро замечает — мораторий разрешил руководителю или акционерам не обращаться с таким заявлением о «личном» банкротстве подконтрольного общества.

«Теперь ВС РФ корректирует правила игры. Если были признаки заведомой невозможности восстановить платежеспособность, то виновный руководитель или собственники компании могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Критерии такой „заведомой невозможности“ будут определяться судами в каждом конкретном деле», — пояснил Денис Голубев.

Эксперты уверены, что ответственность должны нести мошенники, а не добросовестные собственники и руководители, которые не смогли спасти свой бизнес от пандемии.