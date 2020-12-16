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Как финансовый управляющий искал экскаватор должника

Индивидуальный предприниматель признан банкротом. Финансовый управляющий требует от должника технику и производственное оборудование. Предприниматель утверждает, что имущества у него в собственности нет. Стороны представляют косвенные доказательства и устные пояснения. Мнения судебных инстанций разделились — ДОЛГ.РФ выяснил, кому суды «верят на слово» и почему.

Первая инстанция — ответчик не предоставил пояснений

ИП Васильев А. А. признан банкротом. Предприниматель занимался геологоразведкой. По данным финансового управляющего Праскова М. С. у бизнесмена имеется линия дозирования сырья, два экскаватора, а также лицензии на геологоразведочные работы. Прасков запрашивает у должника лицензии и имущество в письменном виде. Ответа не получает и идёт в суд.

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Судья первой инстанции Башарина С.В. хочет понять, почему должник не передаёт основные средства. Она отправляет в адрес Васильева четыре официальных запроса. По данным Почты России, ответчик запросы получает. Но пояснений не даёт, на судебное заседание не приходит и отзыв не присылает.

Суд констатировал, что Васильев не представил доказательств передачи спорных активов. На основании ст. 213.9 закона о банкротстве судья Башарина обязала ответчика предоставить лицензии, производственную линию и экскаваторы финансовому управляющему.

Апелляция — доказательства не принимаются

Предприниматель не соглашается с решением первой инстанции и идёт в апелляцию. Он утверждает, что у него нет в собственности истребованных машин и оборудования. А лицензии переданы им первому финансовому управляющему, предшественнику Праскова.
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Ответчик предоставляет акты приёма-передачи лицензий. Но апелляционная коллегия под председательством Воронцова А. И. документы не принимает. Согласно ст. 268 АПК РФ ответчик должен пояснить, почему он не предоставил доказательства в суд первой инстанции. Если Васильев не имел возможности предъявить акты на первом заседании, апелляция может принять их к рассмотрению. Однако уважительной причины у ответчика нет. Поэтому документы не принимаются.

Зато истец доказательства своей позиции представил по всем правилам. В деле имеется перечень имущества и имущественных прав, составленный самим должником. Спорное имущество и лицензии в данном документе присутствуют.

Апелляция считает, что доказательств достаточно, и утверждает решение первой инстанции. Предприниматель подаёт кассационную жалобу.

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Кассация — подтверждение права собственности

На заседание суда первой инстанции Васильев не явился. В апелляцию направил представителя. В кассацию пришёл сам. Возможно, это ему помогло. Кассационный суд под председательством Сецко А. Ю. прислушался к доводам кассатора.

В кассационной жалобе Васильев указывает, что обстоятельства передачи документов и отсутствия в собственности имущества доведены до сведения финансового управляющего. Он осведомлён, что лицензии уже переданы, сырьевая линия отчуждена, экскаваторы не являются собственностью бизнесмена, и местонахождение их не известно. По мнению должника, Прасков действует недобросовестно.

Кассация обращает внимание коллег на п. 42 Постановления пленума ВС РФ № 45 от 13.10.2015 и п. 23 постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016. Если должника обязывают предоставить документы или имущество, суд должен учитываться фактическое наличие данных активов в распоряжении гражданина. Управляющим не доказан факт владения Васильевым основными средствами и наличия у него лицензий.

Суды уклонились от выяснения, кто является собственником спорного имущества. Также не был исследованы обстоятельства передачи Праскову активов и документов должника первым финансовым управляющим. Поэтому судебные акты нижестоящих инстанций не могут быть признаны исполнимыми.

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По мнению кассации, при отсутствии относимых и допустимых доказательств со стороны истца можно считать пояснения должника достоверными. Если в будущем будет доказано обратное, ответчику может быть отказано в освобождении от обязательств при завершении банкротства.

Окружной суд возвращает дело в первую инстанцию. Устных пояснений ответчика оказалось достаточно, чтобы отменить решения нижестоящих судов. Финансовому управляющему теперь нужно доказать, что должник владеет спорным имуществом.
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