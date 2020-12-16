Как финансовый управляющий искал экскаватор должника

Индивидуальный предприниматель признан банкротом. Финансовый управляющий требует от должника технику и производственное оборудование. Предприниматель утверждает, что имущества у него в собственности нет. Стороны представляют косвенные доказательства и устные пояснения. Мнения судебных инстанций разделились — ДОЛГ.РФ выяснил, кому суды «верят на слово» и почему.

Первая инстанция — ответчик не предоставил пояснений

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ИП Васильев А. А. признан банкротом. Предприниматель занимался геологоразведкой. По данным финансового управляющего Праскова М. С. у бизнесмена имеется линия дозирования сырья, два экскаватора, а также лицензии на геологоразведочные работы. Прасков запрашивает у должника лицензии и имущество в письменном виде. Ответа не получает и идёт в суд.

Судья первой инстанции Башарина С.В. хочет понять, почему должник не передаёт основные средства. Она отправляет в адрес Васильева четыре официальных запроса. По данным Почты России, ответчик запросы получает. Но пояснений не даёт, на судебное заседание не приходит и отзыв не присылает.

Суд констатировал, что Васильев не представил доказательств передачи спорных активов. На основании ст. 213.9 закона о банкротстве судья Башарина обязала ответчика предоставить лицензии, производственную линию и экскаваторы финансовому управляющему.

Апелляция — доказательства не принимаются

Предприниматель не соглашается с решением первой инстанции и идёт в апелляцию. Он утверждает, что у него нет в собственности истребованных машин и оборудования. А лицензии переданы им первому финансовому управляющему, предшественнику Праскова.