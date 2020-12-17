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Заполняем 6-НДФЛ с 2021 года для повышенной ставки НДФЛ 15%

С 2021 года в России введена новая повышенная ставка НДФЛ — 15 процентов, если доход за год превышает 5 миллионов рублей. Соответственно, бухгалтерам и налоговым агентам по НДФЛ необходимо знать новые нюансы и особенности заполнения расчёта по форме 6-НДФЛ в связи с этим изменением в НК РФ. Поэтому в данной статье приводим примеры (образцы) заполнения 6-НДФЛ с 2021 года при ставке НДФЛ 15% на основе разъяснений ФНС России.

Чем руководствоваться

С 1 января 2021 года действует Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ, который внёс изменения в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения НДФЛ доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период (т. е. календарный год).

В связи с этим, порядок заполнения налоговыми агентами расчета по форме 6-НДФЛ с 2021 года ФНС уточнила в своём письме от 01.12.2020 № БС-4-11/19702.

Общий подход к заполнению 6-НДФЛ со ставкой 15% должен быть такой:

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 2

Указывают сроки перечисления НДФЛ и его суммы за последние 3 месяца отчетного периода.

 

Строку 021 «Срок перечисления налога» заполняют с учетом положений ст. 226 и 226.1 НК РФ.

 Указывают обобщенные по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей ставке.
Если налоговый агент выплачивал физлицам в течение налогового периода доходы, облагаемые по разным ставкам, то разделы 1 и 2 заполняют для каждой из них.
 

Как заполнять 6-НДФЛ со ставкой 15%

ПРИМЕР № 1
 
Зарплата работника составляет 4 млн рублей в месяц. Организация выплачивает её за январь — 03.02.2021, за февраль — 03.03.2021, за март — 03.04.2021.

Расчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года нужно заполнить следующим образом:

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 1

Стр. 001

 

В поле 010 — 182 1 01 02010 01 1000 110

В поле 020 — 650 000

В поле 021 — 04.02.2021

В поле 022 — 520 000 (НДФЛ с зарплаты за январь)

В поле 021 — 04.03.2021

В поле 022 — 130 000 (часть НДФЛ с зарплаты за февраль с общей суммы дохода до 5 млн рублей)

 Стр. 002

 

В поле 010 — 182 1 01 02080 01 1000 110

В поле 020 — 450 000

В поле 021 — 04.03.2021

В поле 022 — 450 000 (НДФЛ с зарплаты за февраль, с дохода, превышающего 5 млн рублей)

 

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 2

Стр. 003

 

В поле 100 указывают 13

В поле 105 — 182 1 01 02010 01 1000 110

В поле 110 — 5 000 000 (зарплата за январь и часть зарплаты за февраль)

В поле 112 — 5 000 000

В поле 120 — 1

В поле 140 — 650 000

В поле 160 — 650 000

 Стр. 004

 

В поле 100 указывают 15

В поле 105 — 182 1 01 02080 01 1000 110

В поле 110 — 7 000 000 (часть зарплаты за февраль и зарплата за март)

В поле 112 — 7 000 000

В поле 120 — 1

В поле 140 — 1 050 000

В поле 160 — 450 000

 
ПРИМЕР № 2

В организации 2 работника. Зарплата каждого составляет 3 млн рублей в месяц. Организация выплачивает заработную плату за январь — 03.02.2021, за февраль — 03.03.2021, за март — 03.04.2021. Помимо зарплаты организация одному из работников произвела следующие выплаты:

  • оплата отпуска за февраль (1 млн рублей) — 05.02.2021;
  • пособие по временной нетрудоспособности (50 000 рублей) — 10.02.2021.

6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года заполнить нужно по следующему образцу:

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 1

Стр. 001

 

В поле 010 — 182 1 01 02010 01 1000 110

В поле 020 — 1 300 000

В поле 021 — 04.02.2021

В поле 022 — 780 000 (НДФЛ с зарплаты за январь)

В поле 021 — 01.03.2021

В поле 022 — 136 500 (НДФЛ с оплаты отпуска и пособия по временной нетрудоспособности)

В поле 021 — 04.03.2021

В поле 022 — 383 500 (часть НДФЛ с зарплаты за февраль с общей суммы дохода до 5 млн рублей)

 Стр. 002

 

В поле 010 — 182 1 01 02080 01 1000 110

В поле 020 — 457 500

В поле 021 — 04.03.2021

В поле 022 — 457 500 (НДФЛ с зарплаты за февраль, с дохода, превышающего 5 млн рублей)

 

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 2

Стр. 003

 

В поле 100 указывают 13

В поле 105 — 182 1 01 02010 01 1000 110

В поле 110 — 10 000 000 (зарплата за январь, оплата отпуска, пособие по временной нетрудоспособности и часть зарплаты за февраль)

В поле 112 — 10 000 000

В поле 120 — 2

В поле 140 — 1 300 000

В поле 160 — 1 300 000

 Стр. 004

 

В поле 100 указывают 15

В поле 105 — 182 1 01 02080 01 1000 110

В поле 110 — 9 050 000 (часть зарплаты за февраль и зарплата за март)

В поле 112 — 9 050 000

В поле 120 — 2

В поле 140 — 1 357 500

В поле 160 — 457 500

 

 

ПРИМЕР № 3
В организации 2 работника. Заработная плата каждого составляет 3 млн рублей в месяц. Организация выплачивает зарплату за январь — 03.02.2021, за февраль — 03.03.2021, за март — 03.04.2021. Помимо зарплаты каждому работнику организация 03.03.2021 выплатила дивиденды в размере 7 млн рублей.

6-НДФЛ за 1 кв. 2021 необходимо заполнить следующим образом:

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 1

Стр. 001

 

В поле 010 — 182 1 01 02010 01 1000 110

В поле 020 — 2 600 000

В поле 021 — 04.02.2021

В поле 022 — 780 000 (НДФЛ с зарплаты за январь)

В поле 021 — 04.03.2021

В поле 022 — 1 820 000 (НДФЛ с зарплаты за февраль, с дохода до 5 млн рублей, а также НДФЛ с дивидендов, с дохода до 5 млн рублей)

 Стр. 002

 

В поле 010 — 182 1 01 02080 01 1000 110

В поле 020 — 900 000

В поле 021 — 04.03.2021

В поле 022 — 900 000 (НДФЛ с дивидендов, с дохода, превышающего 5 млн рублей, а также НДФЛ с зарплаты за февраль, с дохода, превышающего 5 млн рублей)

 

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 2

Стр. 003

 

В поле 100 указывают 13

В поле 105 — 182 1 01 02010 01 1000 110

В поле 110 — 20 000 000

В поле 111 — 10 000 000 (дивиденды)

В поле 112 — 10 000 000 (заработная плата)

В поле 120 — 2

В поле 140 — 2 600 000

В поле 141 — 1 300 000

В поле 160 — 2 600 000

 Стр. 004

 

В поле 100 указывают 15

В поле 105 — 182 1 01 02080 01 1000 110

В поле 110 — 12 000 000 (НДФЛ с зарплаты за февраль и зарплата за март)

В поле 111 — 4 000 000 (дивиденды)

В поле 112 — 8 000 000

В поле 120 — 2

В поле 140 — 1 800 000

В поле 141 — 600 000

В поле 160 — 900 000

 
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Примечание: заработную плату за март 2021 года, выплаченную 03.04.2021, в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года не отражают, поскольку не наступил срок уплаты НДФЛ в первом квартале 2021 года. Данная выплата подлежит отражению в разделе 1 за полугодие 2021 года.
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