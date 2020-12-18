Смена юридического адреса ООО: пошаговая инструкция — 2021

Юридический адрес компании в пределах ее места нахождения должен быть зафиксирован в ЕГРЮЛ. Это предусмотрено п. 3 ст. 54 ГК РФ. Местонахождение компании определяется наименованием населенного пункта, где она расположена (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Иначе говоря – это город, в котором ООО ведет свою деятельность. Место нахождения указывается как в ЕГРЮЛ, так и в учредительном документе организации (уставе). Однако в типовых уставах сведения о населенных пунктах (муниципальных образованиях) отсутствуют. Если ООО приняло типовой устав, то его место нахождения будет зафиксировано только в реестре (п. 5 ст. 54 НК РФ).

Таким образом, в отношении юрлица в ЕГРЮЛ должны быть сведения и о населенном пункте, и о юрадресе. В уставе общества населенный пункт будет записан только в том случае, если этот устав нетиповой. При этом указание точного юрадреса в нетиповом уставе законом не предусмотрено.

Если у общества изменяется адрес в границах населенного пункта, то корректировки вносятся только в реестр, при условии, что в уставе юрадрес не прописан. Когда в уставе зафиксирован полный адрес компании, менять устав придется в любом случае. Например, при переезде организации на соседнюю улицу в том же районе Москвы ей нужно будет изменить устав. Если же компания переехала в другой город, то изменения вносятся и в реестр, и в нетиповой устав, поскольку меняется не только адрес, но и населенный пункт.

Порядок смены юрадреса разный и зависит от того, куда переехала компания. Если она осталась в городе, но просто поменяла адрес, то речь идет о процедуре смены адреса. Если в уставе он не записан, то и трогать учредительный документ не придется. Мы будет рассматривать именно этот случай, поскольку сейчас записывать полный адрес в уставе не требуется. Вторая процедура смены юрадреса предусмотрена для кардинального переезда, например, из Москвы в другой регион. Здесь происходит смена места нахождения и, вероятнее всего, придется менять устав, если он нетиповой. Типовой устав корректировать не нужно.

Шаг 1. Принять решение о смене юридического адреса ООО

Смена юрадреса ООО без корректировки устава

Согласно подпункту 4 п. 4 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (закон об ООО) единоличный исполнительный орган ООО осуществляет полномочия, не отнесенные законом или уставом к компетенции общего собрания, совета директоров и коллегиального исполнительного органа (ИО).

Поэтому решение о смене адреса директор может принять самостоятельно, оформив это решением единственного участника или приказом. Четких требований на этот счет законом не установлено.

Если принятие подобных решений устав относит к компетенции общего собрания, совета директоров или коллегиального ИО (ст. 32, 33, 41 закона об ООО), то оформляется соответствующее решение, например, протокол общего собрания.

Сделаем уточнение для тех ситуаций, когда в учредительном документе компании до сих пор присутствует полный адрес. До 1 сентября 2014 года общества детально раскрывали свой адрес в уставе. После этой даты в ГК РФ были внесены изменения, позволившие такую информацию не указывать. При наличии адреса переезд в соседний офис потребует и корректировки устава. Нужно будет созвать собрание и принять решение об изменении устава. Также придется заплатить госпошлину. Для подобных ситуаций рекомендуем вообще исключить сведения об адресе. Это позволит упростить последующие переезды в границах населенного пункта, которые могут возникнуть в процессе функционирования фирмы.

Смена места нахождения фирмы

На основании пункта 4 ст. 12 закона об ООО изменения в устав вносятся по решению общего собрания и подлежат госрегистрации. Это значит, что решение о смене места нахождения и внесении соответствующих корректировок в устав принимается на общем собрании участников. Если участник один, то решение он принимает единолично и оформляет его письменно (ст. 39 закона об ООО).

Решение относительно корректировки устава принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, если большее число не предусмотрено уставом (п. 8 ст. 37 закона об ООО). По итогам собрания оформляется протокол, подписанный председательствующим на собрании и секретарем (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Если в компании был принят типовой устав, то на общем собрании принимается только решение о смене места нахождения ООО (пп. 2 п. 2 ст. 33 закона об ООО). Вопрос о правке устава не рассматривается, так как в типовом уставе нет информации о местонахождении.

Шаг 2. Получить официальную выписку из ЕГРЮЛ

Для госрегистрации инспекцией нового адреса нужно будет сходить к нотариусу. Это связано с тем, что подпись заявителя на заявлении должна быть заверена нотариально. Но перед тем как удостоверить документы, нотариус проверит правоспособность юрлица. Для этого он запросит выписку из госреестра, а также учредительные документы.

Отметим, что получать сведения из реестра юрлиц нотариусы могут и самостоятельно, но на практике они не всегда реализуют это право. Поэтому целесообразнее подготовить выписку заранее. Ее можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Какой формат документа потребуется, зависит от запросов конкретного нотариуса.

Электронная выписка оформляется бесплатно через портал госуслуг или сайт ФНС. Она представляет собой pdf-файл, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

Запрос на получение бумажной выписки подается в любую ИФНС, которая выдает сведения из ЕГРЮЛ, в том числе через МФЦ или по почте.

Оформление бумажной выписки необходимо оплатить. Размер платы зависит от срочности: срочная – 400 рублей, обычная – 200 рублей (п/ 1 Постановления Правительства РФ от 19.05.2014 № 462).

Срок предоставления срочной выписки – не позже следующего рабочего дня. Обычную выписку оформят в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса (пп. 1 пю 18 регламента, утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.01.2015 № 5н).

Шаг 3. Заполнить заявление по форме № Р13014

Смена юрадреса ООО без корректировки устава

Согласно пункту 5 ст. 5 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ за три рабочих дня с момента изменения адреса ООО обязано сообщить об этом в инспекцию по месту своего нахождения.

Для этого в орган регистрации подается заявление. Раньше было две формы заявлений: № Р13001 – если при изменении сведений о юрлице меняется и устав, и № Р14001 — если меняются только сведения в ЕГРЮЛ.

Начал применяться с 25 ноября этого года единый унифицированный бланк заявления о госрегистрации изменений, внесенных в учредительный документ юрлица, и (или) о внесении изменений в сведения о юрлице в ЕГРЮЛ. Новая форма № Р13014 утверждена Приказом ФНС РФ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

При смене юрадреса в пределах населенного пункта в заявлении заполняется титульный лист, листы Б (место нахождения и адрес юрлица) и Н (сведения о заявителе). При этом в пункте 2 титульного листа (причина предоставления заявления) проставляется цифра 2, соответствующая причине «Изменение сведений о юрлице, в ЕГРЮЛ». В листе Б записываются сведения о новом адресе ООО.

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Смена местонахождения ООО

Эта процедура происходит в два этапа. Сначала в старую ИФНС подается заявление о намерении поменять место нахождения, а потом подается заявление о регистрации нового адреса в новую инспекцию.

Для внесения в реестр данных о том, что юрлицо собирается сменить место нахождения, не позже 3 рабочих дней со дня принятия этого решения в орган регистрации по старому месту подаются (п. 6 ст. 17 закона № 129-ФЗ):

заявление по форме № Р13014 – в нем нужно заполнить титульный лист, лист Б «Место нахождения и адрес юридического лица» и лист Н «Сведения о заявителе»;

протокол общего собрания участников о внесении изменений в устав и об изменении места нахождения.

Если ООО действует на основании типового устава, то с заявлением подается только протокол об изменении места нахождения общества.

В следующем году срок внесения изменений в ЕГРЮЛ будет увеличен. Нововведения предусмотрены Федеральным законом от 27.10.2020 № 350-ФЗ и вступят в силу с 26 апреля 2021 года. По новым правилам заявить в инспекцию об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе и об изменении адреса, нужно будет в течение 7 рабочих дней, а не трех, как сейчас.

Рекомендуем помнить, что предварительное уведомление ИФНС является обязательным этапом. За невыполнение этого требования, а также подачу недостоверных сведений ч. 3 и 5 ст. 14.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Директору могут вынести предупреждение или штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Однако оповещать регистрирующий орган о принятии решения о смене местонахождения следует не всегда. Согласно пункту 6 ст. 17 закона о госрегистрации юрлиц и ИП сразу зарегистрироваться в инспекции по новому месту нахождения можно, если новым адресом ООО станет местожительство:

— участника общества, владеющего не меньше чем 50 процентами голосов;

— лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО.

В этих случаях подать заявление в инспекцию по новому месту нахождения нужно не позже 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Отметим, что Пленум ВАС РФ в пункте 4 Постановления от 30.07.2013 № 61 разъяснял, что регистрация компании по адресу жилого объекта возможна, только если собственник дал согласие. Под согласием подразумевается, что адрес является адресом места жительства учредителя или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО.

Шаг 4. Подготовить документы для смены юридического адреса

Смена юрадреса ООО без корректировки устава

Вместе с заявлением по форме № Р13014 в регистрирующий орган также следует представить документы, подтверждающие права на здание или помещение в нем, по адресу которого теперь будет располагаться ООО. Таким документом может быть договор аренды, свидетельство о праве собственности или другой правоустанавливающий документ.

Смена места нахождения ООО

После уведомления старой инспекции о принятии решения о смене места нахождения ООО нужно подать заявление по форме № Р13014 и документы на госрегистрацию в инспекцию по новому месту расположения (п. 1 ст. 18 закона № 129-ФЗ). Заявиться в новую ИФНС необходимо только через 20 дней после внесения в реестр отметки о предстоящем изменении места дислокации (п. 6 ст. 17 закона № 129-ФЗ).

Какие документы нужны для смены адреса ООО, действующего на основании нетипового устава, определено пп. 1 и 6 ст. 17 закона № 129-ФЗ, а также п. 18 регламента, утвержденного Приказом ФНС РФ от 13.01.2020 № ММВ-7-14/12@. В новую ИФНС надо подать:

форму № Р13014;

решение о смене места дислокации и корректировке устава по этой причине;

корректировки устава или его обновленная редакция;

документ о правах общества, его директора, участника с половиной голосов на помещение по новому адресу ООО;

платежку за пошлину.

В соответствии с подпунктами 1 и 3 ст. 333.33 НК РФ за внесение изменений в устав государственная пошлина уплачивается в размере 800 рублей. При этом на уплате госпошлины можно сэкономить, если направить документы в электронном виде через сайт ФНС, портал госуслуг, а также МФЦ или нотариуса. В этих случаях платить вообще не придется.

В письме от 18.07.2019 № ГД-4-19/14001 налоговики разъясняли, что госпошлина за регистрационные действия не взимается, если документы направлены через многофункциональный центр (МФЦ) или нотариусом. В обоих случаях перенаправление бумаг регистрирующему органу осуществляется в электронной форме.

Если устав ООО типовой и вносить в него корректировки не требуется, то для регистрации в ЕГРЮЛ изменения адреса в связи со сменой места нахождения в инспекцию подается только заявление по форме № Р13014 и документ о наличии у ООО, его директора или участника, владеющего не менее 50 процентами от общего числа голосов, прав на помещение по новому адресу (п. 2 и 6 ст. 17 закона № 129-ФЗ).

Шаг 5. Заверить документы на смену юридического адреса через нотариуса

Для регистрации в ЕГРЮЛ изменения адреса ООО в инспекцию нужно подать заявление по форме № Р13014. Приказом ФНС РФ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, которым эта форма утверждена, определено, что подпись заявителя на заявлении удостоверяется нотариусом. Поэтому чтобы заверить заявление и документы, необходимо обращаться к нотариусу.

Пунктом 5 регламента совершения нотариальных действий, утвержденного Приказом Минюста РФ от 30.08.2017 № 156, установлена обязанность нотариуса проверять правоспособность обратившего к нему юрлица на основании информации, содержащейся в ЕГРЮЛ.

Поэтому перед тем, как заверить подпись на заявлении, нотариус попросит предоставить выписку из ЕГРЮЛ и учредительные документы.

Идти к нотариусу требуется не всегда. На оплате его услуг можно сэкономить, если отправить документацию в электронном виде. Электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Нотариальное заверение электронной подписи представителя общества не производится.

Шаг 6. Подать документы для смены юрадреса в налоговую

Смена адреса ООО без корректировки устава

Регистрацию в ЕГРЮЛ нового адреса производит ИФНС по месту нахождения фирмы. Это значит, что заявление подается в инспекцию, занимающуюся вопросами госрегистрации в регионе расположения ООО (п. 1 ст. 18 закона о госрегистрации юрлиц и ИП). Например, в Москве действует единый центр регистрации — межрайонная ИФНС России № 46.

Смена места нахождения ООО

При смене населенного пункта заявление о принятии соответствующего решения подается в регистрирующую инспекцию по старому адресу (п. 6 ст. 17 закона о госрегистрации юрлиц и ИП). Через 20 дней после внесения в ЕГРЮЛ отметки о смене дислокации подается заявление на госрегистрацию в регистрирующую инспекцию по новому месту нахождения (п. 1 ст. 18 закона № 129-ФЗ).

Представлять документы в регистрирующий орган можно следующими способами (ст. 9 закона № 129-ФЗ):

лично в инспекцию;

через МФЦ (в этом случае многофункциональный центр перенаправит документы в электронном виде);

по почте с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения;

в электронном виде, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью. Порядком, утвержденным Приказом ФНС РФ от 12.10.2020 № ЕД-7-14/743@, определены способы электронной подачи документов — с помощью сервиса на сайте ФНС, мобильного приложения или портала госуслуг.

при посредстве нотариуса — с использованием сервиса ФНС или системы межведомственного электронного взаимодействия.

Шаг 7. Получить документы о смене юридического адреса ООО

Смена адреса ООО без корректировки устава

Срок регистрации смены юридического адреса в налоговой составляет 5 рабочих дней со дня получения заявления ООО (п. 1 ст. 8 закона № 129-ФЗ). Это время отводится регистрирующему органу на внесение в ЕГРЮЛ нового адреса общества. Если старый и новый адреса ООО подконтрольны разным налоговым инспекциям, то при смене адреса компанию переведут в новую ИФНС.

В результате ООО получит следующий пакет документов от налоговой (п. 3 ст. 11 закона № 129-ФЗ, пп. 2 п. 7 порядка, утвержденного Приказом ФНС РФ от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@):

документ о внесении записи в ЕГРЮЛ о новом адресе;

свидетельство о постановке на учет в новой инспекции с указанием нового КПП. При этом ИНН останется прежний;

уведомление о снятии с учета в старой ИФНС.

Смена местонахождения ООО

Госрегистрация смены адреса в связи с изменением места нахождения осуществляется в течение 5 рабочих дней (п. 1 ст. 8 закона № 129-ФЗ). Однако при наличии у ИФНС подозрений в недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ и устав, она может провести проверку и приостановить госрегистрацию. Этот срок не может превышать один месяц (п. 4.4 ст. 9 закона № 129-ФЗ).

Если в достоверности сведений налоговая не усомнилась, то не позже одного рабочего дня после истечения срока, отведенного на госрегистрацию, ООО выдадут (п. 3 ст. 11 закона № 129-ФЗ):

документ о внесении записи в ЕГРЮЛ;

изменения в уставе или экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа;

свидетельство о постановке на учет в ИФНС с указанием нового КПП.

Организации, осуществляющей свою деятельность на основании типового устава, регистрирующий орган выдаст только документ, свидетельствующий о внесении записи в ЕГРЮЛ.

Вне зависимости от того, каким способом ООО подавало заявление в налоговую, всю документацию ему выдадут в электронном виде. Именно такой порядок предусмотрен п. 3 ст. 11 закона № 129-ФЗ. Документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, обществу направят на e-mail, зафиксированный в ЕГРЮЛ, а также на e-mail, указанный в заявлении.