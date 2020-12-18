Новшества для контактов с налоговой: формы, сроки, суммы

Контактировать с налоговой по некоторым вопросам нужно по-новому. Новшества начнут действовать не с 1 января 2021 года, а раньше — с декабря текущего года. Большинство внесено Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ, но есть и те, которые приняты во исполнение прошлогоднего Федерального закона от 29 сентября 2020 года № 325-ФЗ. Читайте в статье.

Срок направления требования

Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ установлен срок, в который направляется требование об уплате долга по пеням, которые начислены после дня, когда было сформировано требование об уплате недоимки, не превышающей 3 000 рублей.

Срок для направления требования равен 1 году со дня уплаты недоимки или со дня, когда начисленные пени превысили сумму 3 000 рублей. Эти условия едины как для физлиц, так и для организаций.

Уточнение внесено в статью 70 НК РФ и действует с 23 декабря 2020 года.

Проценты выплатят без заявления

Федеральным законом № 374-ФЗ уточнен порядок уплаты инспекцией процентов, которые начисляются за несвоевременный возврат суммы переплаты налогов. Поправка коснулась пункта 10 статьи 78 НК РФ и вступит в силу 23 декабря 2020 года.

Проценты начисляются за каждый календарный день нарушения срока возврата переплаты.

Проценты, начисленные ИФНС на дату вынесения решения о возврате излишне уплаченной суммы, перечисляются налогоплательщику на основании такого решения без заявления. В остальных случаях заявление должно быть подано.

Что касается налогового агента, то за возвратом переплаты по НДФЛ он должен обращаться в инспекцию в случае, когда суммы, которую он перечисляет в бюджет, не хватает для возврата налогоплательщику. Суммы процентов, начисленные на дату вынесения решения ИФНС о возврате переплаты, уплачиваются на основании этого решения без заявления.

Электронная доверенность

Также Законом № 374-ФЗ уточнен порядок подтверждения полномочий представителя налогоплательщика в налоговой инспекции (ст. 29 НК РФ).

Вводится возможность использовать электронную доверенность, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью. ФНС утвердит электронный формат такой доверенности, а также порядок ее направления по ТКС с 1 июля 2021 года.

А с 23 декабря 2020 года введены правила для ИП и физлиц, не являющихся ИП.

Уполномоченный представитель ИП или обычного физлица, не зарегистрированного как ИП, сможет действовать на основании доверенности в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. До сих пор про ИП не уточнялось.

Сумма долга для обращения в суд подросла

Согласно Закону № 374-ФЗ увеличено пороговое значение суммы задолженности для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании платежей с физлиц, не являющихся ИП. Поправка внесена в статью 48 НК РФ.

С 23 декабря 2020 года, чтобы обращаться в суд для взыскания налоговых долгов с гражданина, его долг должен превышать 10 000 рублей.

Документ: Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020

Форма согласия

Приказом ФНС РФ от 6 июля 2020 г. № ЕД-7-8/423@ была утверждена форма согласия налогоплательщика на информирование его со стороны налоговой инспекции о наличии у него недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам. Само информирование было введено Федеральным законом от 29 сентября 2020 года № 325-ФЗ с 1 апреля 2020 года. Форма же вводится с 1 декабря.

В ней нужно указывать:

наименование и ИНН компании;

фамилию, имя и отчество физлица, его паспортные данные, дату и место рождения;

адрес электронной почты и номер телефона для доставки сообщений.

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Предоставить согласие по форме компания может в ИФНС по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков. А физлица — в любую инспекцию.