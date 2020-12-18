Статусы в электронных больничных: что про это нужно знать

Статус больничного листа в ФСС — цифровой код, соответствующий конкретному этапу обработки электронного листка нетрудоспособности. Важно понимать, что они означают, чтобы вовремя увидеть и распознать проблему.

Зачем нужен статус ЭЛН

В целях упрощения работы и в рамках перехода к электронному документообороту Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ были введены электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). Медицинские учреждения выдают их вместо обычных бумажных, но только с согласия больного. Работа с ЭЛН происходит в несколько этапов.

Для контроля обработки ЭЛН предусмотрен специальный цифровой код (статус), который позволяет отследить, что происходит в определенный момент с конкретным ЛН. Эта информация доступна как страхователю, так и застрахованному.

Работодатели обычно хорошо знают, как проверить статус электронного больничного листа после получения его номера от сотрудника. Но на всякий случай напомним: это делается с помощью функции «Запросить ЭЛН», которая есть в личном кабинете страхователя на сайте ФСС и сервисах ЭДО.

Вопрос, где пациенту посмотреть статус электронного больничного, интересует и самих работников, ожидающих выплаты пособия по нетрудоспособности. Отвечаем: эта информация доступна на портале госуслуг либо в личном кабинете застрахованного лица на сайте ФСС. В обоих случаях вход происходит с помощью учетной записи в ЕСИА или ЭЦП.

Какие бывают статусы ЭЛН

Общая расшифровка кодов больничного листа в 2020 году следующая:

Не все понимают, как расшифровывается реестр ПВСО и что за ним скрывается. Дословная расшифровка аббревиатуры — прямые выплаты социального обеспечения. Такая отметка в статусах указывает на то, что регион участвует в пилотном проекте по выплатам пособий непосредственно из средств Соцстраха. Данные (реестр), необходимые для расчета и начисления, либо переданы в ФСС (код 70) либо больничный уже оплачен (код 80).

Особенно важно понимать, что означает код 030 в больничном листе, так как он требует дальнейших действий от работодателя. Статус 30 присваивается ЭЛН при закрытии. В этом случае при запросе листка в системах ЭДО откроется форма, аналогичная бумажному ЛН, в которой страхователь заполняет свою часть и рассчитывает пособие. После внесения сведений ЭЛН подписывают ЭЦП работодателя и отправляют в ФСС. Ну а работник возвращается на работу со дня, следующего за днем закрытия, или открывает следующий бюллетень в случае продолжения нетрудоспособности.

Но иногда при попытке работодателя запросить электронные больничные ФСС присылает сообщение вида:

Чаще всего в таких сообщениях фигурируют числа 10, 20 или 40. Но что означает статус 010 в эл. больничном и что делать в такой ситуации. Ответ прост: ничего, т. к. такие коды присваиваются незакрытым ЛН. Работодателю следует дождаться, пока медицинское учреждение закроет листок нетрудоспособности и только потом приступать к его обработке.

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Больше всего сложностей возникает с тем, что означает статус 090 в эл. больничном и что в такой ситуации делать страхователю. Статус 90 присваивается аннулированному больничному в следующих случаях:

ЭЛН содержит ошибки в персональных или других данных;

ЭЛН данному лицу оформлен необоснованно, например, перепутали однофамильцев;

ЭЛН выдан в бумажном виде.

Листки с кодом 90 оплате не подлежат, работодателю необходимо прояснить ситуацию и дождаться от работника «бегунка» с номером дубликата ЭЛН или бумажного ЛН.