Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Требование убрать НДС из вычета и загадка отказа в патенте. Пятерка самых обсуждаемых тем форума «Клерка»

Близится Новый год, хоть он в этом году не очень и праздничный. А за ним самое нелегкое время для бухгалтера — годовой отчет. Но пока еще в форуме вопросов по отчетности нет. Что же обсуждали на этой неделе?

Очень частая нынче ситуация: налоговая обвинила контрагента в транзитных операциях и требует убрать вычеты по НДС. Что делать?

Как считать Больничный лист при неполном рабочем дне.

Кто-то будет отдыхать в новогодние каникулы, а кому-то придется работать. Как это оплачивать обсуждают в теме Работа в январские праздники.

Излюбленная тема бухгалтеров — директор тратит деньги по корпоративной карте на личные расходы. Как их списать в учете?

Налоговая дала патент на одну машину, а по двум другим отказала. Загадочную историю рассказали в теме Уведомление об отказе в выдаче патента.

Есть несколько тем, оставшихся без ответа:
Онлайн-курс
Дебиторка в кризис: спецкурс для бухгалтера. Практические способы вернуть долги
Станьте круче в глазах руководителя. Научим бороться с одной из главных головных болей бизнеса
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама