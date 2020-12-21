Банковская выписка — что это за документ, для чего ее используют и где берут? Различаются ли выписки из банка для физлиц и юрлиц, как выглядит этот документ? Рассмотрим эти вопросы и представим образец выписки в нашем материале.

Что такое банковская выписка

Выписка банка — это реестр операций по счету за определенное время. В данном случае имеется в виду любой счет: как расчетный, принадлежащий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, так и личный банковский счет, оформленный на физическое лицо.

Безналичные расчеты, а также расчеты с помощью банковских карт получили большое распространение не только среди организаций, но и у частных лиц. Наличным деньгам население всё больше предпочитает карты, особенно в условиях пандемии коронавируса. Мелкий бизнес в лице самозанятых перемещается в интернет и массово получает оплату за свои услуги на карты. Поэтому важно иметь возможность получать сводную информацию по приходу и расходу, осуществленным по банковскому счету. Именно эту функцию и несет на себе выписка из банка.

Как выглядит выписка из банка, и как информация в ней структурирована, рассмотрим ниже.

Как выглядит банковская выписка

Вид банковской выписки по счету может различаться в зависимости от банка и порядка ее формирования. Однако в любом случае выписка банка содержит следующую информацию:

наименование банка и Ф.И.О. (наименование) владельца счета;

номер счета;

период, за который сформирована выписка из банка;

сумма на начало и конец периода;

общий оборот за период отдельно в части прихода и выбытия денежных средств;

каждая операция прихода и расхода с указанием даты, суммы и назначения платежа.

Приведем образец банковской выписки по операциям на счете физлица c 01.12.2020 по 15.12.2020:

Для юридических лиц выписка банка по расчетному счету играет более важную роль, чем для физических лиц. О правилах работы юрлиц с выпиской с банковского счета поговорим ниже, а пока расскажем, как получить выписку из банка.

Как получить выписку из банка

Так как банковская выписка — это документ банка, то и выдавать ее обязан именно он. Способы получения выписки не различаются для юридических и физических лиц.

Так как большинство граждан сейчас пользуется мобильным или интернет-банком, то самый простой способ увидеть операции по счету — заказать выписку через приложение либо в интернет-банке.

Интерфейс приложений банков разный, поэтому и путь получения выписки тоже различается. Как правило, необходимо выбрать карту, выписка по которой интересна к получению, и нажать иконку «Выписка». Иногда она скрывается в блоке «Информация». Далее необходимо выбрать период, за который вы хотите получить выписку. Это может быть и 1 день, и целый год. Обычно выписка готовится пару минут, но могут быть исключения.

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Если выписку найти не удалось, то обратитесь в техподдержку банка или задайте вопрос в онлайн-помощнике. Аналогичным образом получают выписку в интернет-банке.

Также выписку можно получить:

При посещении банка у операциониста — необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Юрлицо получает выписку только через единоличный исполнительный орган или лицо, уполномоченное на это и имеющее соответствующую доверенность.

Через банкомат — необходимо иметь карту, которая относится к счету.

У многих банков есть услуга — получение выписки за месяц на электронную почту. Выписка формируется и отправляется владельцу счета автоматически на указанный заранее электронный адрес.

Особенности работы с выписками для юридических лиц

Банковская выписка по расчетному счету — важный документ для бухгалтера. Она не относится к первичным документам, таковыми являются платежные поручения. Тем не менее выписка сводит воедино все поступившие за период первичные документы по банку.

Что значит — обработать выписку банка, какие действия должен произвести при этом бухгалтер?

Работник финансовой службы проверяет выписку банка и приложенные к ней платежные документы с соответствующей хоздеятельности периодичностью, то есть по мере осуществления операций по расчетному счету. При большом количестве платежей это делается ежедневно. Для ИП и мелкого бизнеса это можно делать реже, главное — не пропустить важные поступления денежных средств. Затем бухгалтер разносит платежи в учетную программу. После этого в программе отражены актуальные сведения о возникших или погашенных задолженностях. На основании выписки и приложений к ней формируются данные налогового и бухгалтерского учета.

Существуют программы, которые имеют функционал, позволяющий загружать выписки непосредственно из банка сразу в программу. И наоборот, платежки, созданные в учетной программе, могут загружаться напрямую в банк.

Надо ли распечатывать выписки?

Частый вопрос: при наличии интернет-банка следует ли распечатывать выписки и хранить бумажные варианты? Однозначного ответа не существует. Но с учетом тенденции развития электронного документооборота хранение выписок банка на бумаге при условии работы в интернет-банке не представляется рациональным и необходимым действием. Тем более что банк обязан хранить информацию не менее 5 лет.

С другой стороны, если есть производственные потребности, банковские выписки можно распечатывать.

Приведем образец выписки банка по расчетному счету организации. Как видим, особых различий по сравнению с выпиской по личному счету нет.

Выписка из банка по счету физлица и по расчетному счету юрлица различаются более подробным описанием назначения платежа и плательщика.

Скачайте бланк выписки банка в word в начале статьи.

Итоги

Банковская выписка дает представление о приходе и расходе денежных средств по счету за определенный промежуток времени. Если речь идет о бухгалтерии предприятия, то на основании выписок и приложений к ним — платежных документов — бухгалтер ведет налоговый и бухгалтерский учет.