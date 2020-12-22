Новое в законах для бухгалтера в 2021 году: дайджест изменений по налогам и бух.учету

2020 год принес множество изменений в экономической, социальной, политической жизни. Однако также не обошлось и без изменений в законодательства. Об отдельных изменениях (в частности, об изменениях порядке применения спецрежимов) мы уже писали, о некоторых других поговорим сейчас.

НДФЛ

Одним из громких изменений в налоговом поле стало увеличение ставки НДФЛ до 15 % в отношении суммы дохода, превышающей 5 миллионов рублей в год (Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период»). В сумму дохода, принимаемую для расчета указанной суммы, включаются, в частности:

доходы от долевого участия в организации;

доходы по операциям с ценными бумагами;

доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании (КИК);

а также некоторые иные доходы.

С 2021 года налоговому агенту необходимо рассчитывать НДФЛ двумя этапами:

с суммы дохода, не превышающей 5 миллионов рублей, удерживается налог по ставке 13 % (650 000 рублей);

с суммы дохода, превышающей указанную сумму, дополнительно уплачивается налог по ставке 15%.

Предположим, вы выплачиваете дивиденды участнику-физическому лицу в размере 7 миллионов рублей. Тогда с суммы 5 миллионов рублей необходимо удержать НДФЛ в размере 650 000 рублей (13 %), с оставшейся суммы в 2 миллиона рублей необходимо удержать НДФЛ в размере 15 % (300 000 рублей в рассматриваемом примере). При этом указанные суммы налога учитываются отдельно.

Изменения для IT-компаний

Помимо ранее упомянутых в предыдущих материалах изменений для IT-компаний, касающихся изменений в тарифах страховых взносов, также необходимо отметить, что режим налогообложения налогом на прибыль и НДС при реализации программного обеспечения также меняется в связи с введением так называемого «IT-маневра» (Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Так, ранее передача прав на любое ПО на основании договора об отчуждении исключительных прав или лицензионного договора не подлежала налогообложению НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Начиная с 2021 года освобождение от НДС распространяется только на передачу прав на ПО, которое включено в реестр российского ПО и баз данных. При этом, освобождение действует только в случае, если передаваемые права на ПО не включают возможность осуществлять поиск потенциальных клиентов, распространять рекламу или получать к ней доступ, заключать сделки.

Также в рамках IT-маневра предусмотрена возможность применения льготной ставки по налогу на прибыль — 3 % вместо 20 %. Применять такую ставку могут организации, имеющие аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий или включенные в реестр организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке электронной продукции; получающие более 90 % доходов от деятельности по разработке и реализации ПО и баз данных или деятельности по проектированию и разработке электронной продукции и ее компонентов; имеющие не менее 7 сотрудников. При этом, льгота действует только в отношении доходов от передачи прав на ПО, которые не включают указанные выше права по распространению рекламы, заключению сделок и поиску потенциальных клиентов.

Таким образом, льготы по НДС и налогу на прибыль будут недоступны, в частности, для торговых площадок или производителей приложений, в которых имеются рекламные баннеры.

Кроме того, п. 6 ст. 259 НК РФ, предусматривающий возможность амортизации расходов на приобретение ЭВМ, прекращает свое действие. Теперь такие расходы можно будет учитывать только в качестве материальных расходов.

Изменение ставок налога у источника при выплате дивидендов и процентов за рубеж

Некоторые соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) меняются в части увеличения ставок налога у источника при выплате дохода из России в адрес иностранных компаний — это касается Кипра, Мальты, Люксембурга. Теперь вместо 0/5/10 % (в зависимости от вида дохода и соглашения) в отношении доходов в виде процентов и дивидендов подлежит применению ставка 15 %.

Изменение правил, касающихся контролируемых иностранных компаний (КИК)

С 2021 года начинают действовать, в частности, следующие изменения, касающиеся режима отчетности и налогообложения КИК:

меняется срок подачи уведомлений о КИК для физических лиц — с 20 марта на 30 апреля;

изменяется порядок подачи отчетности по КИК для физических лиц — ее необходимо прикладывать к уведомлению о КИК вне зависимости от наличия или отсутствия прибыли КИК, а также от ее размера;

вводится новый возможный режим уплаты налога с прибыли КИК для физических лиц — теперь налогоплательщик может самостоятельно выбрать, каким образом ему уплачивать налог с прибыли КИК — по существующим правилам — в соответствии с долей участия в каждой иностранной компании в отношении суммы ее нераспределенной прибыли или по новым правилам — путем уплаты налога с фиксированной прибыли всех КИК в размере 5 миллионов рублей на основании специального уведомления, подаваемого в налоговый орган;

увеличены штрафы за нарушение обязанностей по КИК — непредставление уведомления о КИК и отчетности КИК в установленный срок влечет штраф 500 000 рублей, несвоевременное представление документов, подтверждающих право КИК на применение освобождения ее прибыли от налогообложения — штраф 1 миллион рублей.

Новые формы декларации по налогу на прибыль и НДС

Не позднее 29 марта 2021 года необходимо подавать декларацию по прибыли в новой форме, утвержденной Приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655.

Начиная с декларации по НДС за 4 квартал 2020 года ее необходимо сдавать по новой форме — согласно Приказу ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@.

Льготы по налогу на прибыль для резидентов Арктики

С 2021 года вступают в силу изменения в п. 1.8 ст.284 и ст. 284.4 НК РФ. Теперь нулевая процентная ставка для федеральной части и пониженной ставки в региональной части налога на прибыль устанавливается также для резидентов Арктической зоны. Помимо общих условий применения льготной ставки, действующих для резидентов территорий социально-экономического опережающего развития установлено дополнительное условие, касающееся вида допустимой к осуществлению резидентами деятельности.

Так, резиденты Арктической зоны не вправе добывать полезные ископаемые, производить сжиженный природный газ, перерабатывать углеводородное сырье в продукты нефтехимии.

Новые реквизиты в платежках по налогам

С января 2021 года меняется номер счета УФК, который надо указывать в платежном поручении на уплату налога (Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504). Вместо казначейского счета, который ранее начинался с 40101, теперь необходимо будет указывать номер счета с начальными цифрами 03100. Также теперь надо заполнять поле номера банка получателя — там необходимо указать номер счета, начинающийся с 40102, и кроме того, новое наименование банка получателя и БИК.

Расширение перечня оснований, при выявлении которых налоговая декларация считается непредставленной

С 1 июля 2021 года вводятся новые поводы для аннулирования поданной декларации (Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ). К ним относятся следующие:

Подписание отчетности электронной подписью умершего физического лица или неуполномоченным лицом;

Дисквалификация директора в момент подписания отчетности или признание записи в ЕГРЮЛ о директоре недостоверной;

Прекращение деятельности налогоплательщика (согласно ЕГРЮЛ) на момент подачи отчетности;

Обнаружение несоответствия контрольным соотношениям в декларации по НДС.

Изменения в правилах заморозки счета при несвоевременной подаче декларации

С 1 июля 2021 года приостановка операций по счетам организаций возможна, если налогоплательщик опоздает с подачей декларации на 20 рабочих дней относительно установленного законом срока (ранее этот срок составлял 10 рабочих дней). При несвоевременной подаче отчетности налоговые органы будут вправе уведомить налогоплательщика о планируемой заморозке счета минимум за 14 дней до даты принятия соответствующего решения (Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ).

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Изменения по НДС

С 2021 года вступает в силу ряд изменений, касающихся налогообложения НДС. Среди них можно отметить, в частности, следующие: