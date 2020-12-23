Планирование выездных проверок: как попасть в топ самых проверяемых

На протяжении нескольких лет статистика, публикуемая ФНС на своём сайте, свидетельствует об уменьшении количества налоговых проверок. Суммы доначислений при этом растут. Как же так выходит, что в план проверок попадает 99% «виновных»?

Сегодня с экспертами taxCoach мы посмотрим на этот вопрос с точки зрения системного подхода налоговой службы к организации процесса планирования выездных налоговых проверок, на основе рекомендаций ФНС (Письмо ФНС России от 12 февраля 2018 года № ЕД-52/307ДСП@ - письмо с отметкой для служебного пользования) для нижестоящих органов.

Всего работа налоговой по планированию ВНП делится на несколько этапов и схематично выглядит следующим образом:

Особый интерес вызывают первые два этапа, поскольку именно в ходе их проведения налоговая даёт некую первичную оценку действиям налогоплательщика.

Отбор налогоплательщиков

Представляет из себя сбор информации. Результатом отбора является решение проводить или не проводить в отношении налогоплательщика предпроверочный анализ. Ключевую роль на данном этапе играют сведения полученные из внешних и внутренних источников информации.

К первой категории в том числе относится информация:

полученная от иных контролирующих (правоохранительных) органов;

общедоступная информация из интернета;

жалобы физических и юридических лиц.

Внутренние источники информации — это специализированные информационные ресурсы (ИР), автоматизированные системы контроля (АСК) и программные комплексы (ПК/ПИК), находящиеся в пользовании сотрудников ФНС. Их перечень впечатляет. Мы насчитали десятки таких помощников, предоставляющих инспекторам на местах огромный объём информации. Например:

ИР «Сведения о доходах ФЛ» позволяет проверяющим получить сведения о доходах конкретных физических лиц, в том числе чтобы установить их реальное место работы;

ИР «Допросы и осмотры» предоставляет информацию обо всех поручениях провести допрос, о проведенных допросах и осмотрах или о невозможности их проведения;

ПИК «Таможня-Ф» — предоставляет данные об экспорте и импорте;

ИР «Ограничения» -содержит перечень объектов недвижимости, в отношении которых собственниками в налоговый орган поданы заявления о запрете на регистрацию в их помещениях юридических лиц;

ППО «Анализ на основе среднеотраслевых индикаторов» — автоматически формирует информацию по всем налогоплательщикам отрасли за 3 года и проводить анализ уровня уплаты налогов в увязке с результатами финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации. Задача — выявить уровень отклонений и отнести в определённую группу риска.

Как вы понимаете, этот список можно продолжать. Однако, ФНС в своих рекомендациях прямо указывает, что на этапе отбора налогоплательщиков приоритетом обладают программные комплексы АСК «НДС-2» и «ППА-отбор». Первый позволяет выявлять расхождения в налоговых декларациях по НДС. Второй, на основе 12 критериев Концепции системы планирования ВНП, выстраивает рейтинг налогоплательщиков по убыванию от наиболее рисковых к наименее рисковым.

Принципы работы этих роботов широко известны, поэтому сейчас подробно останавливаться на них не будем.

Помимо сбора информации, налоговый орган оценивает поведение налогоплательщика в ретроспективе. В частности, информацию об уточнениях налоговых обязательств в результате направления требований о представлении письменных пояснений или вызове в инспекцию.

В целом, в своих рекомендациях, ФНС акцентирует внимание на том, что приоритетными для включения в проект Плана ВНП являются налогоплательщики, обладающими максимальными рисками совершения правонарушений. Соответственно, эта же категория налогоплательщиков является первыми кандидатами на проведение в отношении них предпроверочного анализа.

Предпроверочный анализ

Предпроверочный анализ включает в себя проведение инспекторами ряда обязательных процедур:

1) Истребование документов по конкретным сделкам

Безусловно, требования от налогового органа поступают налогоплательщикам постоянно и не всегда это означает инициацию проведения предпроверочного анализа. Тем не менее, участившиеся требования от ИФНС — первый звонок.



2) Проведение допросов должностных лиц контрагентов налогоплательщика

Как правило проводится в целях установления реальности сделок.

3) Анализ банковских выписок и информации из АСК «НДС 2»

Цели анализа:

сопоставить данные о товарных потоках с денежными потоками;

установить звенья вывода денежных средств (обналичивание) либо факт возврата денег налогоплательщику.

4) Запрос в банках информации о представителях налогоплательщика и его контрагентов

Конечно, речь идёт не обо всех контрагентах, а лишь о подозрительных (потенциально подконтрольных). В ходе данной процедуры инспекторы запрашивают сведения: (а) о личности лиц, участвовавших в открытии расчётных счетов, лиц и/или имеющих право распоряжаться деньгами; (б) данные таких представителей: контактные телефоны, IP и MAC адреса устройств, с которых они управляют счетами.

5) Анализ обстоятельств сделки

Цель анализа — определить, было ли вообще возможно её реальное исполнение, с точки зрения экономических и физических обстоятельств.

6) Истребование информации о сделках налогоплательщика у его контрагентов

«Встречной проверкой», в целом, тоже никого не удивишь и получение требований контрагентами также не гарантирует проведение предпроверочного анализа. Однако, как и в пункте 1, при получении информации от контрагентов об участившихся требованиях в отношении компании, стоит быть начеку.

7) Установление подконтрольности между контрагентом и анализируемым налогоплательщиком

Речь идёт о выявлении некого перечня связанных с налогоплательщиком субъектов, которые используются им в целях уклонения от уплаты налогов. Данный процесс носит вероятностный характер. То есть налоговый орган выдвигает некоторые предположения о подконтрольности на основе собранных к текущему моменту доказательств, что вовсе не гарантирует верность их предположений.

8) Изучение информации о контрагенте налогоплательщика

В рамках данного мероприятия, налоговый орган должен собрать в отношении контрагентов информацию, аналогичную той, что была собрана в отношении самого налогоплательщика на этапе отбора, то есть с использованием внешних и внутренних источников информации.

9) Установления факта «злоупотребления» именно налогоплательщиком

Иными словами, налоговый орган должен убедиться, что именно анализируемый налогоплательщик организовал схему уклонения от уплаты налогов. Кроме того, он или его бенефициары являются выгодоприобретателями от схемы уклонения.

10) Составление графической схемы товарных и денежных (в т.ч. заёмных) потоков

Данная процедура предполагает условное изображение модели ведения деятельности конкретным налогоплательщиком и его взаимодействия с иными контрагентами, отношения с которыми вызывают подозрения.

11) Расчёт предполагаемых сумм доначислений

Здесь в целом всё понятно, налоговый орган должен прикинуть потенциальный куш, для определения целесообразности проведения проверки в отношении налогоплательщика.

12) Передача материалов в другой субъект

Эта процедура выполняется в случае, если проверяющими будет выявлен иной налогоплательщик, стоящий на учёте в другом регионе и являющийся выгодоприобретателем от схемы.

Декларируемая ФНС цель всех вышеописанных процедур — собрать доказательства совершения налогового правонарушения. Однако совершенно очевидно, что помимо сбора доказательств, инспекторы решают вопрос целесообразности проведения проверки с точки зрения возможных доначислений и перспектив взыскания денежных средств.

Добровольное уточнение

В своих рекомендациях ФНС прямо указывает, что при наличии объективных доказательств совершения налоговых правонарушений, перед включением налогоплательщика в план проверок, ему должна быть предоставлена возможность добровольно заплатить налоги.

Обязательность данной процедуры подтверждается текущей практикой, поскольку так называемые комиссии по легализации стали чуть ли не главным средством налоговой службы для повышения собираемости налогов.

Тем не менее, в ряде случаев работа, направленная на добровольное уточнение налоговых обязательств, может не проводиться:

имеется поручение вышестоящего органа о включении налогоплательщика в проект плана ВНП;

есть основания полагать, что в случае проведения комиссии, налогоплательщик предпримет меры реорганизации или миграции в другой регион;

в пределах трёх лет до рассмотрения вопроса, налогоплательщику направляли требования о даче пояснений, и он на них никак не отреагировал, в том числе не уточнил сумму налогов к уплате и не отказался от применения схемы по уклонению от уплаты налогов.

Сама по себе комиссия по легализации является безусловным благом. Во-первых, участие в данном мероприятии позволяет налогоплательщику донести до инспекторов свою позицию, что, возможно, вообще снимет все претензии. Во-вторых, она предоставляет возможность доплатить налог без штрафов.

Важно! Рекомендации ФНС прямо указывают на то, что уточнение налоговых обязательств не является 100% гарантией избежание проверки. После доплаты компанию могут не включать в проект плана ВНП, а могут и включить. Соответственно, даже после, казалось бы, удачного завершения комиссии, у налогоплательщика не должна возникать иллюзия безопасности.

Кроме этого, важно понимать, что само по себе уточнение налоговых обязательств по итогам комиссии, свидетельствует о том, что инспекторы работают в верном направлении и налогоплательщику есть что скрывать. Подача уточнённой декларации предоставляет основание для проведения камеральной проверки прошлого периодаСм. Письмо Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2016 г. № ЕД-4-2/17979, чем иногда пользуются инспекторы, забывая о «джентльменских» договорённостях.

Миграция, реорганизация, ликвидация

Не секрет, что ликвидация, реорганизация или изменение адреса, могут спровоцировать выездную налоговую проверку. Анализируемые рекомендации подтверждают этот тезис.

ФНС разъясняет, что в отношении реорганизуемых или ликвидируемых организаций должна быть проведена оценка наличия рисков совершения налоговых правонарушений. Данную оценку даёт управление налоговой службы соответствующего субъекта. При выявлении указанных рисков, принимается решение о включении субъекта в план ВНП.

Фактически это означает, что Управления ФНС в регионах имеют установку анализировать любую реорганизационную процедуру или ликвидацию на предмет целесообразности проведения проверки.

Что касается смены адреса, то с точки зрения рекомендаций потенциально подозрительным является смена региона. На этот случай у налоговой есть три сценария, применение которых зависит от определённых вводных условий:

1) Юридическое лицо включено в план ВНП на текущий квартал

В этом случае текущий налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента получения сведений о предстоящей смене региона инициирует назначение выездной налоговой проверки.

2) В отношении компании проводится предпроверочный анализ

В этом случае текущий налоговой орган в течение 5 рабочих дней направляет в налоговую по новому адресу материалы предпроверочного анализа, дабы налогоплательщика могли включить в план ВНП на текущий квартал.

3) Компании нет в плане ВНП и предпроверочный анализ в отношении неё не проводится

В этом случае налоговому органу по новому адресу предоставлен месяц на проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика на основе рекомендаций по проведению предпроверочного анализа. Иными словами, в отношении компании проводят предпроверочный анализ.

Формирование и утверждение плана ВНП

Сам по себе порядок формирования и утверждения плана ВНП мало интересен налогоплательщику, поскольку повлиять на этот процесс снаружи — невозможно. Однако, в рекомендациях ФНС затронуты два интересных нюанса данного процесса:

Например, то, что план ВНП по крупнейшим налогоплательщикам утверждается один раз в полугодие. А вот по обычным налогоплательщикам — один раз в квартал. Соответственно, среднестатистический налогоплательщик «играет в рулетку с налоговой» 4 раза в год. В ходе утверждения плана ВНП Управления ФНС в регионах, посредством отправки уведомлений в другие регионы, могут инициировать проверки филиалов и иных обособленных подразделений налогоплательщиков, а также его контрагентов. При этом, в случае отказа Управления ФНС соответствующего региона в проведении проверки, инициатор процесса может пожаловаться в ФНС России, дабы пролоббировать решение о проведении проверки на самом верхнем уровне.

Эти особенности должны быть интересны любителям договариваться. Во-первых, договорённость, достигнутая с конкретным лицом в начале года, вовсе не гарантирует, что к третьему кварталу лицо не сменится и в следующем квартале инспекция выйдет на проверку.

Во-вторых, даже имея договорённости в своей инспекции, нельзя исключать ситуацию, при которой указание проверить, прилетит от вышестоящего органа.

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Вместо резюме

Анализ рекомендаций ФНС, в целом, подтверждает сложившиеся в последние несколько лет тренды.