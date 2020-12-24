Применение КОСГУ 730 и 830 и примеры из практики

Единые правила применения кодов сектора государственного управления (КОСГУ), используемые для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности государственными учреждениями утверждены приказом МФ РФ от 29.11.2017 № 209н (далее — Порядок № 209н). Рассмотрим правила применения детализации статей КОСГУ 730 и 830.

Детализация статей КОСГУ

Детализация статей КОСГУ, а именно выбор третьего знака в коде, зависит от типа контрагента, с которыми проводятся расчеты. Определены следующие типы контрагентов:

участник бюджетного процесса;

бюджетное или автономное учреждение;

финансовая или нефинансовая организация государственного сектора;

иная нефинансовая организация;

иная финансовая организация;

некоммерческая организация или физические лица — производителями товаров, работ, услуг;

физические лица;

наднациональные организации и правительства иностранных государств;

нерезиденты.

Несмотря на то, что Порядок № 209н не содержит раздела, разъясняющего необходимую терминологию в части применения детализации КОСГУ, некоторые правила определения типа контрагента для целей выбора подстатьи КОСГУ можно получить из п. 2, п. 9.5 и п. 10.4. Также правила определения типа контрагента отмечены в иных нормативных актах, например, перечень участников бюджетного процесса приведен в п. 1 ст. 152 БК РФ. Письмом МФ РФ № 02-08-10/67680 от 03.09.2019 уточнен подход в определении нужной подстатьи при расчетах с контрагентами.

Примеры из практики

В качестве примеров выбора подстатьи кодов 730/830 можно привести следующее.

Для счета 304 03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» указываются:

подстатьи 731/831 в случае расчетов по исполнительным листам, получателем удержанных средств которых является УФССП, а также в отношении удержания (перечисления) исполнительского сбора;

подстатьи 735/835 в случае расчетов по исполнительным листам, получателем удержанных средств которых является банк.

подстатьи 736/836 в случае расчетов по перечислению членских взносов в профсоюзные организации.

Для счета 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами» в случае заимствования средств и переноса сумм капитальных вложений между КФО указываются подстатьи 732/832.

Для отражения взаиморасчетов с ФГУП «Почта России», которое с 01.10.2019 реорганизовано в АО «Почта России», необходимо применять подстатьи 734/834.

Коды КОСГУ 739/839 применяются с 1 января 2021 г. Ожидается, что к 2021 г. определение понятия «нерезидент» в целях применения КОСГУ будет четко и однозначно сформулировано Минфином РФ. Сейчас это понятие приведено в п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

📌 Реклама

Установка подстатьи КОСГУ в конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 1 и ред. 2 проводится автоматически исходя из значения типа контрагента, указанного в одноименной строке элемента справочника «Контрагенты».