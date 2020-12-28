Не заплатите НДС, не подтвердим юрадрес. О шантаже налоговиков в обзоре форума «Клерка»

Какое отношение разрыв по НДС имеет к смене юрадреса организации? Казалось бы, никакого, но у налоговиков другое мнение. Об этом рассказали в форуме «Клерка».

В теме Требование ИФНС о разрыве по НДС говорится о шантаже со стороны Гатчинской ИФНС Ленинградской области. Налоговая грозится отказать в подтверждении юрадреса, если организация не уплатит 1,5 млн НДС в бюджет. И это при том, что год назад все пояснения и документы по этому разрыву были предоставлены в Красносельскую налоговую Петербурга. А ведь компания приобрела в собственность недвижимость в Гатчине, какой же тут может быть недостоверный адрес?

Почему невозможно не нарушить срок подачи СЗВ-ТД при оформлении на работу директора в только что открывшейся фирме, обсуждают в теме СЗВ-ТД и прием сотрудника. Со следующего года за нарушение сроков будут штрафовать и что же делать?

Бухгалтер запуталась, но ей помогли распутаться в теме Списание материалов в налоговом учете.

Как директору-учредителю погасить долг за счет своих средств, объясняли в теме Оплата долга за ООО УСН физ.лицом.

И вечнозеленая, почти как ёлка, тема для обсуждения — Сколько стоит такая работа.

С наступающим Новым годом вас!