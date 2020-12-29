Приставы списали деньги со всех счетов одновременно: что делать?

По данным управления по организации ведения государственного реестра и контроля деятельности юридических лиц, за 9 месяцев 2020 года количество жалоб на судебных приставов о нарушении закона о взыскании задолженности достигло 19,9 тыс. Одна из самых «популярных» — приставы списывают деньги со счетов должника сразу в нескольких банках. Почему так происходит и что делать в таком случае — выяснил ДОЛГ.РФ.

Порядок взыскания денежных средств с должников и перечень сумм, на какие средства оно может распространяться регламентированы в статье 70 ФЗ «Об исполнительном производстве». В ней говорится, что судебный пристав может обратить взыскание на денежные средства должника, которые хранятся в наличной и безналичной денежной форме, в любой валюте.



Основной источник дохода, на который будет наложено взыскание — заработная плата. Согласно действующему законодательству, приставы могут списать зарплату в счет покрытия долга, но не более 50%, объясняет адвокат Тимур Харди. В отдельных случаях закон допускает взыскание до 70% зарплаты. Помимо зарплаты взыскание может быть наложено и на другие источники дохода. Все карты и счета должника оказываются в доступе приставов и с них может быть произведено списание.



Если такое происходит, госслужащий обязан составить соответствующий акт. Изъятая сумма в тот же день или операционный день, следующий за ним, передается в банк и зачисляется на депозитный счет подразделения судебных приставов.



Естественно, что приставы не ограничиваются только одним счетом или одним банком. Запросы направляются верно, отмечает член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.



В рамках розыска денежных счетов должника судебный пристав направляет запросы во все возможные банки, где могут находиться счета. После того, как они будут обнаружены, госслужащий готовит и направляет требование о списании во все банки, которые подтвердили наличие счета должника. Банки обязаны это делать по закону.

Нередко возникают случаи, когда на депозитный счет судебных приставов перечисляет сумма большая, нежели размер долга. Так может случиться, если несколько банков одновременно отреагируют на требование пристава.

Если произошло списание большей суммы, чем та, которой достаточно для покрытия долга, остаток денежных средств хранится на депозитном счете подразделения судебных приставов. Эти деньги должны быть возвращены владельцу счета в течение определенного времени. Однако эксперты отмечают, что приставы часто не спешат с возвратом излишек списания — скорее, наоборот.



В такой ситуации должнику следует обратиться с письменным заявлением о возврате излишне списанной суммы денежных средств, которое пишется на имя руководителя службы судебных приставов. Его можно направить почтой, а почтовый чек об отправке сохранить до возврата денег, говорит Юлия Рамзенкова.



Кроме того, есть ситуации, когда двойного списания не было, однако у должника все же есть право требовать возврата списанных денежных средств. Это право применяется к доходам, на которые по закону нельзя распространять взыскание. К таким доходам относят:

выплаты в случае потери кормильца;

пособия по уходу за нетрудоспособным человеком;

выплаты на детей;

материнский капитал;

алименты, если они уплачивались или взыскивались на несовершеннолетнего ребенка;

деньги, которые были получены по причине нанесения вреда здоровью, а также предназначенные для возмещения морального вреда;

пособия для инвалидов;

выплаты лицам, которые пострадали от катастроф или стихийных бедствий;

компенсации за проезд или покупку лекарств;

командировочные;

выплаты, которые производят госорганы после рождения или смерти человека;

ряд страховых выплат.

Эксперты также напоминают, что судебные приставы не имеют права арестовывать кредитные и ссудные счета должника. Когда судебный пристав видит деньги на счете, он не всегда понимает, что именно это за средства. По этой причине должник сам должен собирать и предоставлять соответствующие доказательства, которые подтвердят характер выплат, уточняет член Ассоциации юристов России. Важно делать это незамедлительно после обнаружения ареста или списания. Точно таким же образом можно добиться возврата денежных средств и при двойном списании.

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При этом пристав обязан рассмотреть заявление должника о возврате ошибочно или излишне списанных денежных средств в течение 10 рабочих дней с того момента поступления заявление, согласно ст. 64.1 Закона об исполнительном производстве.

Стоит помнить, что в этот срок не включается:

время на почтовую отправку заявления в ФССП, если оно направлено по почте;

время на передачу заявления из канцелярии конкретному судебному приставу, ведущему исполнительное производство.

Срок не должен быть больше трех рабочих дней. Если к моменту рассмотрения заявления деньги находятся на счете ФССП, управление службы судебных приставов должно немедленно принять меры по возврату средств.



Если судебные приставы тянут с возвратом, тогда остается обращаться в суд, при этом требуя начисления законной неустойки.