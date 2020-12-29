Как открыть валютный счет для юридического лица или ИП

Открыть валютный счет может понадобиться как юридическим лицам, так и ИП. Разберемся, в каких случаях нужен валютный счет. Обозначим, что необходимо сделать, чтобы открыть счет в валюте.

Для чего необходим валютный счет

При ведении деятельности хозяйствующие субъекты рано или поздно начинают расширяться и/или выходить на зарубежный рынок. Это открывает новые перспективы для бизнеса и ставит вопросы о формате взаимодействия с новыми контрагентами.

Главное отличие валютного счета от стандартного расчетного — валюта проведения расчетов по счетам. Расчетный счет применяется для операций только в рублях.

Компания может заниматься как импортом, так и экспортом. Но в любом случае часть сделок будет проходить в иностранных валютах. Помимо этого, деятельность юрлица напрямую может быть и не связана с компаниями других государств, но возможно, предстоит единичная сделка, при проведении которой будет использована иностранная валюта. Во всех этих случаях потребуется открытие валютного расчетного счета для юридических лиц.

Особенности валютных счетов:

Такой счет можно открыть только в учреждении, имеющем соответствующую лицензию. Поэтому перед тем, как выбрать банк, следует узнать, есть у него такое разрешение. Хозяйствующий субъект имеет право открывать несколько валютных счетов. Ограничений в этом вопросе нет. Для каждой используемой валюты открывается отдельный счет (для долларов, для евро и т. д.).

Далее рассмотрим порядок открытия валютных счетов для юрлиц и ИП.

Алгоритм открытия валютного счета

Валютный счет для юридических лиц открывается после ряда определенных действий. Этот алгоритм прост, но его необходимо знать для понимания порядка действий.

ИП может открыть валютный счет так же.

Банки — коммерческие предприятия. У каждого из них будут фигурировать свои условия, на которых они работают, открывают счета и проводят операции: разная стоимость ведения счета, процент за перевод средств, валютный контроль, программное обеспечение, служба поддержки и пр.

Все эти моменты следует учесть при выборе учреждения. Конечно, проще всего обратиться в ваш основной банк, где уже есть расчетный счет, чтобы упростить работу.

Основные документы, которые потребуются для открытия валютного счета для юридических лиц:

Этот список не исчерпывающий, каждый банк составляет его на свое усмотрение. Но вышеперечисленные документы будут там обязательно. Обязательно следует уточнить перечень требуемых документов конкретно в вашем банке.

После представления пакета документов следует убедиться в одобрении сотрудниками банковского учреждения согласия на открытие счета.

Далее необходимо детально ознакомиться со всеми пунктами и условиями договора во избежание неожиданностей и дальнейших разногласий. Если все в порядке, то договор подписывается всеми сторонами и организации открывается валютный счет.

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Итоги

Условия открытия валютных счетов у разных банков различаются. Поэтому прежде чем открыть счет, ознакомьтесь с тарифами и выберите наиболее приемлемый для себя. В статье приведен примерный список документов, необходимых для представления в банковское учреждение.