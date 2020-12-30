— Является ли покупка квартиры по договору паевого участия расходами при ее продаже? Можно ли их вычитать от суммы продажи квартиры? Покупка паевого участие была в долларах. Как будет рассчитываться сумма расходов?
Отвечает налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева:
Договор паевого участия наряду с ДДУ относится к одному из видов инвестирования в строительство. Поэтому при продаже недвижимости вы имеете право уменьшить ваш доход от продажи на сумму расходов, которые понесли при покупке по договору паевого участия. Но уменьшить можно не на всю сумму, а только на сумму расходов, которые были направлены на строительство квартиры. Так, членский взнос, направленный на содержание кооператива, использовать для уменьшения дохода от продажи нельзя.
Основное условие для принятия расходов — документальное подтверждение всех расходов. Поэтому у вас должны быть договор, платежный документ, подтверждающий оплату за квартиру, акт приема-передачи квартиры.
В том случае, если оплата производилась в валюте, к примеру, в долларах, расходы принимаются в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату оплаты договора паевого участия.
Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
Законом о долевом участии предусмотрены разные формы привлечения граждан к инвестированию строительства, в том числе есть и договор паевого накопления. Это такой же инвестиционный договор, как и договор долевого участия. Поэтому сумму, которая была оплачена при продаже, можно вычесть из налогооблагаемой базы.
В какой валюте осуществлялась покупка паевого участия — значения не имеет, поскольку с 2007 г. расчеты за все товары и услуги на территории Российской Федерации осуществляются только в рублях.
Отвечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева:
Конкретного перечня расходов, которые включаются в стоимость при продаже квартиры, нет. Однако Министерство финансов России в письме от 20.01.2015 № 03-04-05/1127 разъяснило, что к ним относятся расходы, которые поименованы в пп. 4 п. 3 ст. 220 НК. Это расходы
- на приобретение отделочных материалов;
- на работы, связанные с отделкой, в том числе на разработку проектно-сметной документации на отделочные работы;
- на приобретение самого объекта.
В свою очередь, есть письмо УФНС по г. Москве, в котором указано, что уплаченные паевые взносы в ЖСК является расходом, связанным с приобретением жилья (Письмо УФНС России по Москве от 12.04.2012 № 20-14/032387). Таким образом, при продаже квартиры вы можете уменьшить доход от продажи на сумму уплаченного паевого взноса.
Важным уточнением является то, что расходы обязательно должны быть документально подтверждены.
Поскольку на территории Российской Федерации все операции осуществляются в рублях, а покупка пая осуществлялась в долларах, расходы будут рассчитываться с конвертацией долларов на рубли по официальному курсу ЦБ РФ на момент покупки вашего паевого участия. И включаться в стоимость при продаже квартиры эта сумма будет именно в рублях.