— Является ли покупка квартиры по договору паевого участия расходами при ее продаже? Можно ли их вычитать от суммы продажи квартиры? Покупка паевого участие была в долларах. Как будет рассчитываться сумма расходов?

Отвечает налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева:

Договор паевого участия наряду с ДДУ​ относится к одному из видов инвестирования в строительство. Поэтому при продаже недвижимости вы имеете право уменьшить ваш доход от продажи на сумму расходов, которые понесли при покупке по договору паевого участия. Но уменьшить можно не на всю сумму, а только на сумму расходов, которые были направлены на строительство квартиры. Так, членский взнос, направленный на содержание кооператива, использовать для уменьшения дохода от продажи нельзя.

Основное условие для принятия расходов — документальное подтверждение всех расходов. Поэтому у вас должны быть договор, платежный документ, подтверждающий оплату за квартиру, акт приема-передачи квартиры.

В том случае, если оплата производилась в валюте, к примеру, в долларах, расходы принимаются в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату оплаты договора паевого участия.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Законом о долевом участии предусмотрены разные формы привлечения граждан к инвестированию строительства, в том числе есть и договор паевого накопления. Это такой же инвестиционный договор, как и договор долевого участия. Поэтому сумму, которая была оплачена при продаже, можно вычесть из налогооблагаемой базы.

В какой валюте осуществлялась покупка паевого участия — значения не имеет, поскольку с 2007 г. расчеты за все товары и услуги на территории Российской Федерации осуществляются только в рублях.

Отвечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева:

Конкретного перечня расходов, которые включаются в стоимость при продаже квартиры, нет. Однако Министерство финансов России в письме от 20.01.2015 № 03-04-05/1127 разъяснило, что к ним относятся расходы, которые поименованы в пп. 4 п. 3 ст. 220 НК. Это расходы

на приобретение отделочных материалов;

на работы, связанные с отделкой, в том числе на разработку проектно-сметной документации на отделочные работы;

на приобретение самого объекта.

В свою очередь, есть письмо УФНС по г. Москве, в котором указано, что уплаченные паевые взносы в ЖСК является расходом, связанным с приобретением жилья (Письмо УФНС России по Москве от 12.04.2012 № 20-14/032387). Таким образом, при продаже квартиры вы можете уменьшить доход от продажи на сумму уплаченного паевого взноса.

Важным уточнением является то, что расходы обязательно должны быть документально подтверждены.

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Поскольку на территории Российской Федерации все операции осуществляются в рублях, а покупка пая осуществлялась в долларах, расходы будут рассчитываться с конвертацией долларов на рубли по официальному курсу ЦБ РФ на момент покупки вашего паевого участия. И включаться в стоимость при продаже квартиры эта сумма будет именно в рублях.