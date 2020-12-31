«Новогодний бухгалтер». «Клерк» любит вас!

Дорогие все! Редакция «Клерка» хочет поздравить вас С ОКОНЧАНИЕМ 2020!

🗿 Если вы чувствуете себя как промокший солдат, ползущий из последних сил на локтях к окопу (2021), то вы не одиноки.

Мы не будем вспоминать сегодня, как нам всем было сложно в этом году. Потому что это было и ПРОШЛО 🙅

Уверены, что 2021 нас всех не подведет.

💗 И знайте, на «Клерке» вас любят, ждут и всегда помогут.

Для маньяков, которые хотят на каникулах прокачаться: