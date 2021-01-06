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Как заполнить декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года

Итак, последний налоговый период по ЕНВД завершен, с 2021 года этого налога уже не будет. Есть ли тонкости в заполнении декларации за последний квартал существования вмененки? Да, есть и связано это с уменьшением налога на страховые взносы. Об этом будет рассказано в данной статье при заполнении соответствующего раздела декларации. Несмотря на то, что пример заполнения приведен для индивидуального предпринимателя, основные правила для организаций такие же.

Форма декларации не изменилась, она утвержденная приказом ФНС № ММВ-7-3/414@ от 26.06.2018 г.

Состоит декларация из четырех разделов и титульного листа. При этом разделов 2 в декларации может быть несколько, если у налогоплательщика несколько видов деятельности или несколько мест ведения деятельности.

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Раздел 4 в статье не рассматривается, поскольку он не актуален в 2020 году.

Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти в разделе Бланки https://www.klerk.ru/blank/121927/.

В примере рассчитан налог по деятельности «розничная торговля», причем наш ИП ведет деятельность в другом городе — зарегистрирован он как ИП по месту жительства в Москве, а магазин у него в Санкт-Петербурге.

Общие правила заполнения декларации

Декларация может представляться как в бумажном, так и в электронном виде через телекоммуникационные системы. В бумажном виде декларация может заполняться вручную, чернилами черного, синего или фиолетового цвета, или с использованием компьютера. При использовании компьютера могут использоваться как средства Windows (Word, Excel и др.), так и специальное программное обеспечение. Декларации, формируемые с использованием специального программного обеспечения, отличаются от деклараций, заполненных без него внешним видом и правилами заполнения полей.
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Наш пример сформирован в бесплатной программе Налогоплательщик ЮЛ, скачать её можно на сайте ФНС.

При распечатке деклараций следует иметь ввиду, что не допускается двухсторонняя печать и нельзя скреплять листы степлером, поскольку это приводит к порче листов.

Все поля декларации заполняются слева направо. Если какое-то поле заполняется не полностью, то в оставшихся клетках поля проставляются прочерки. При отсутствии данных в каком-то поле, по всему поля ставится прочерк. При заполнении декларации через специальные программы, прочерки в полях не ставятся, а выравнивание цифр и текста производится по правому, а не по левому краю полей.

Титульный лист

Вверху титульного листа, так же, как и всех разделов декларации, указывается ИНН. Поле КПП индивидуальные предприниматели не заполняют, в поле ставится прочерк.

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При представлении первичной декларации в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т.д.

Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации. 4 кварталу соответствует период 24.

В поле «по месту учета» ставятся коды из Приложения 3 Порядка. У ИП выбор кода зависит от того, стоит ли он на учете как плательщик ЕНВД по месту ведения деятельности или по месту жительства ИП. По месту жительства ИП встают на учет при пассажирских и грузоперевозках, развозной и разносной торговле, а также размещении рекламы на транспорте.

При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) предпринимателя.

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Ниже идут поля, заполняемые только организациями, в них предприниматели ставят прочерки.

Поскольку никакие документы к декларации не прикладываются, соответствующее поле тоже прочеркивается.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» фамилию ИП указывать не надо, если он сам подписывает декларацию. Если декларацию подписывает доверенное лицо предпринимателя, то указывается ФИО представителя (либо название организации-представителя). Обратите внимание, что доверенное лицо должно иметь нотариально заверенную доверенность.

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Раздел 2
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Заполнение декларации начинается с раздела 2. Как выше уже писалось, этих разделов может быть несколько. В нашем примере раздел один.

Код вида предпринимательской деятельности выбирается из Приложения 5 к Порядку заполнения декларации.

В строке 020 указывается адрес места осуществления предпринимательской деятельности, а в строке 030 ОКТМО, соответствующий адресу. Адреса заполняются в соответствии с классификатором адресов, поэтому в образце декларации не написан город Санкт-Петербург, он указывается кодом 78, т.к. сам по себе субъект РФ.

В строке 040 указывается базовая доходность на единицу физического показателя в месяц по соответствующему виду предпринимательской деятельности. Найти её можно в пункте 3 ст.346.29 НК. По розничной торговле с торговыми залами базовая доходность составляет 1800 руб.

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В строке 050 указывается коэффициент-дефлятор. В 2020 году он составлял 2,005.

В строке 060 указывается коэффициент К2, найти его можно в нормативном акте, которым введен налог ЕНВД на территории конкретного города или района. Иногда К2 состоит из различных подкоэффициентов, перемножив которые и получается коэффициент для расчета налога. Учтите, что К2 не может быть больше единицы, если после перемножения получается цифра больше, значит К2 равен 1.

Значение коэффициента К2 округляется до 3 знака после запятой. В случае, если коэффициент К2 не установлен, он равняется единице. В нашем случае он как раз равен 1.

В строках 070-090 рассчитывается налоговая база по каждому месяцу квартала. В графе 2 пишется величина физического показателя в целых единицах. Если величина физического показателя в каком-то из месяцев изменилась, то для расчета берется новая величина показателя, а не та, которая была ранее.

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В графе 3 указывается количество календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика ЕНВД. Эту графу заполняют только те налогоплательщики, которые вставали на учет или снимались с учета в отчетном квартале. Наш ИП встал на учет в октябре, поэтому в графе 3 стоят дни ведения деятельности.

В графе 4 указывается налоговая база за каждый календарный месяц налогового периода (произведение значений показателей по кодам 040, 050, 060 и 070 (080, 090)).

В строке 100 указывается сумма строк 070-090 по графе 4, а в строке 110 исчисленный налог (строка 100×15%).

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Раздел 3

После заполнения разделов 2 переходим к разделу 3. В нем указываются данные всех разделов 2, сколько бы их не было в декларации.

В строке 010 указываются суммы строк 110 всех разделов 2. У нас он один, поэтому суммировать нечего.

Строку 020 ИП, производящие выплаты физическим лицам. В строке указывается сумма страховых взносов в ПФ, ФОМС и ФСС за работников, уплаченная в текущем периоде. Так же в этой строке указываются расходы, на которые может быть уменьшен налог (оплата больничных за счет работодателя, добровольное личное страхование работников).

И вот тут и появляется особенность заполнения декларации за последний налоговый период существования ЕНВД. Обычно взносы за декабрь платятся в январе, т.е. в тот период, когда ЕНВД уже не будет. Это предусмотрели законодатели и указали, что страховые взносы, уплаченные после 31 декабря 2020 года за работников, занятых ранее в деятельности по ЕНВД, уменьшают налог последнего налогового периода, т.е. 4 квартала 2020 года. Тоже касается и пособий, выплаченных работникам за счет работодателя. Такое условие указано в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 23.11.2020 № 373-ФЗ.

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Учтите, что это условие касается только взносов, уплачиваемых за работников, но не за самого ИП

Строку 030 заполняют ИП, уплатившие пенсионные и медицинские взносы за себя в отчетном квартале.

Сумма строк 020 и 030 у ИП с работниками не может превышать 50% от строки 010, ведь налог такие работодатели могут уменьшить только вполовину.

Если сумма взносов более половины суммы исчисленного налога в строке 010, то ставится только часть её. Т.е. та, на которую будет уменьшен налог.

Пример: Наш ИП Буевый уплатил в 4 квартале взносов за себя на сумму 10 219 рублей. Кроме того, он уплатил взносов за работников в 4 квартале и январе (за декабрь) 29 112 рублей. На всю сумму взносов уменьшить налог не получится, потому что она превышает 50% от исчисленного налога в строке 010. Поэтому в строке 020 показана сумма взносов меньше.

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Есть мнение, что надо указывать в строках 020 и 030 всю сумму уплаченных взносов, независимо от того, «влезут» они в уменьшение налога или нет. Автор статьи не поддерживает его, поскольку в декларации по общему правилу указываются показатели, влияющие на расчет налога.

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается в строке 050.

ИП, производящие выплаты физлицам, рассчитывают её по формуле стр.050 = стр.010 — стр.020 — стр. 030 — стр.040. При этом при этом разность значений показателей строк 010 и (020 030) не может быть меньше, чем 50% от строки 010. При этом строка 050 не может быть меньше нуля.

ИП, не производящие выплат физлицам, рассчитывают налог по формуле стр.050 = стр.010 — стр.030 — стр.040. При этом строка 050 не может быть менее нуля. Попросту говоря — налог не может быть с минусом.
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В нашем примере налог к уплате у ИП уменьшен вполовину на взносы за себя и работников.

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Раздел 1

После заполнения разделов 2 и 3, заполняется раздел 1. Если ОКТМО, по которому исчислен налог один, то все просто — сумма из строки 040 раздела 3 переносится в строку 020 раздела 1. Если налога к уплате в строке 040 нет, в строке 020 ставятся прочерки.

Если ОКТМО несколько, то налог по каждому коду определяется как произведение значения показателя по строке 040 раздела 3 и результата от соотношения общей суммы значений показателей по строкам 110 всех заполненных листов раздела 2 и с указанным кодом по ОКТМО к значению показателя по строке 010 раздела 3. Т.е. по формуле стр.020 = стр.040 х (сумма стр. 110 всех разделов 2 по данному ОКТМО/стр.010).

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Куда сдавать декларацию

Бывшие налогоплательщики ЕНВД автоматом сняты с учета с 1 января 2021 года. Но декларацию все равно надо подавать туда, где вы стояли на учете до этой даты. Такое разъяснения приведена в письме ФНС от 20.11.2020 № СД-4-3/19053@.

Например, наш ИП будет сдавать декларацию в ИФНС Фрунзенского района Санкт-Петербурга, хотя на дату сдачи декларации числиться на учете там уже не будет. Туда же надо будет уплатить налог в срок не позднее 25 января. Срок сдачи декларации — 20 января.
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