Как заполнить декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года

Итак, последний налоговый период по ЕНВД завершен, с 2021 года этого налога уже не будет. Есть ли тонкости в заполнении декларации за последний квартал существования вмененки? Да, есть и связано это с уменьшением налога на страховые взносы. Об этом будет рассказано в данной статье при заполнении соответствующего раздела декларации. Несмотря на то, что пример заполнения приведен для индивидуального предпринимателя, основные правила для организаций такие же.

Форма декларации не изменилась, она утвержденная приказом ФНС № ММВ-7-3/414@ от 26.06.2018 г.

Состоит декларация из четырех разделов и титульного листа. При этом разделов 2 в декларации может быть несколько, если у налогоплательщика несколько видов деятельности или несколько мест ведения деятельности.

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Раздел 4 в статье не рассматривается, поскольку он не актуален в 2020 году.

Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти в разделе Бланки https://www.klerk.ru/blank/121927/

В примере рассчитан налог по деятельности «розничная торговля», причем наш ИП ведет деятельность в другом городе — зарегистрирован он как ИП по месту жительства в Москве, а магазин у него в Санкт-Петербурге.

Общие правила заполнения декларации

Декларация может представляться как в бумажном, так и в электронном виде через телекоммуникационные системы. В бумажном виде декларация может заполняться вручную, чернилами черного, синего или фиолетового цвета, или с использованием компьютера. При использовании компьютера могут использоваться как средства Windows (Word, Excel и др.), так и специальное программное обеспечение. Декларации, формируемые с использованием специального программного обеспечения, отличаются от деклараций, заполненных без него внешним видом и правилами заполнения полей.