Как закрыть ИП: пошаговая инструкция — 2021

На практике возникают ситуации, когда индивидуальный предприниматель желает прекратить свою деятельность. Это может быть связано как с неудачами в бизнесе, так и, наоборот, с желанием переоформить ИП в юридическое лицо — ООО, АО. Здесь сразу уточним, что индивидуальный предприниматель не является с точки зрения законодательства юридическим лицом. Это особый статус физического лица, поэтому ИП несет ответственность по обязательствам всем своим личным имуществом.

В целом, снять ИП с учета несложно, однако долги и налоговые обязательства ИП после всех процедур не прекращаются: они переходит на физическое лицо (бывшего ИП). Процедура закрытия ИП зависит от характеристик предпринимательской деятельности. Так, например, ИП без работников и кассового аппарата могут пропустить первые два шага нашей инструкции.

Как уволить сотрудников при закрытии ИП

Если у ИП есть хотя бы один работник, то процесс снятия с учета в качестве ИП значительно усложняется. Еще до начала мероприятий по увольнению работников законодательство обязывает работодателя сообщить о сокращениях в центр занятости. Причем такая обязанность установлена не Трудовым кодексом, а Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (в редакции от 08.12.2020) «О занятости населения в Российской Федерации».

Как гласит пункт 2 ст. 25 этого закона, работодатель-ИП не позднее чем за две недели до начала проведения увольнений обязан в письменной форме сообщить об этом в центр занятости.

ТК РФ устанавливает, что если есть риск массовой потери работы, то работодатель обязан уведомить орган занятости не позднее трех месяцев до начала увольнений. Поскольку официальная форма уведомления центра занятости законодательством РФ не предусмотрена, то можно воспользоваться как рекомендуемой формой, так и собственной (письмо Роструда от 26.09.2016 № ТЗ/5624-6-1).

Предлагаемую форму можно найти в приложениях № 1-2 Постановления Правительства РФ от 05.02.1993 № 99. Можно подать документ и по свой форме, в которой будут обязательные графы на каждого работника:

должность;

профессия;

специальность;

квалификационные требования;

условия оплаты труда.

За неподачу уведомления в центр занятости предпринимателя подвергнут штрафу по ст. 19.7 КоАП РФ в размере от 300 до 500 рублей. Обычно это денежное взыскание не умножается на количество работников, по которым не подано уведомление.

Увольнение лучше проводить по п. 1 ч. 1 ст. 81 (расторжение договора при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем). Согласно части 1 ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Однако Верховный Суд неоднократно указывал, что выплата работодателем работнику выходного пособия и сохранение за ним среднего заработка на период его трудоустройства в связи с увольнением по п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ гарантированы только в случае увольнения работника из организации. Лицам, занятым у физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия ТК РФ не предусмотрена. Прекращение трудового договора для этой категории работников урегулировано специальной нормой — ст. 307 ТК РФ (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.09.2016 № 74-КГ16-23). Поэтому выходное пособие платить не нужно, если оно не закреплено в трудовых договорах с работниками.

Далее следует провести следующие мероприятия.

По каждому работнику издайте приказ по форме № Т-8 с формулировкой: «Трудовой договор расторгнут в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ». Ознакомьте работников с приказами под подпись. В трудовую книжку внесите следующую запись: «Трудовой договор расторгнут в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ». Выдайте каждому работнику форму СЗВ-СТАЖ — этот документ подтверждает страховой стаж и справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Добавьте запись об увольнении в личной карточке сотрудника, где он должен расписаться. Произведите с работниками окончательный расчет зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Напомним, что в 2020 году начался переход на электронные трудовые книжки. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности, индивидуальный предприниматель выдает трудовую книжку на руки. Таким образом, он освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (ч. 3 ст. 2 закона № 439-ФЗ, письмо Минтруда РФ от 12.02.2020 № 14-2/В-150).

Запись о выдаче трудовой книжки должна быть заверена подписью индивидуального предпринимателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью (при наличии) и подписью самого работника (ч. 3 ст. 2 закона № 439-ФЗ, письмо Минтруда РФ от 16.03.2020 № 14-2/В-267).

Если работник откажется от ведения трудовой книжки в бумажном виде, то при увольнении ему должны быть предоставлены указанные сведения о трудовой деятельности у данного индивидуального предпринимателя (по форме СТД-Р) (ч. 5 ст. 66.1, ч. 4, 6 ст. 84.1 ТК РФ, приложение № 1 к Приказу Минтруда РФ от 20.01.2020 № 23н).

Не рекомендуем принуждать работников к увольнению «по собственному», так как это может привести к судебному оспариванию увольнения.

Так, в Центральный районный суд г. Читы обратилась женщина с иском к своему бывшему работодателю — ИП о восстановлении на работе, изменении формулировки увольнения, о взыскании зарплаты за время вынужденного прогула. В заявлении она пояснила, что работала у индивидуального предпринимателя в салоне штор в качестве продавца-консультанта. За весь период работы нареканий не имела, должностные обязанности выполняла надлежащим образом. В дальнейшем она сообщила ответчику о своей беременности, в связи с чем ответчик начал создавать невыносимые условия для работы: на нее стали кричать, предъявлять претензии по малозначительным поводам, отказывать в предоставлении времени для обеда, оказывать психологическое воздействие с целью увольнения по собственному желанию. Под давлением ИП она вынуждена была написать заявление об увольнении по собственному желанию, хотя в действительности прекращать трудовые отношения она не желала, в связи с чем в этот же день она обратилась в прокуратуру с заявлением о незаконных действиях ИП. На следующий день она предприняла попытку отозвать свое заявление об увольнении, на что ИП пояснил, что приказ об увольнении уже подготовлен. Вскоре ИП ликвидировал свою деятельность.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца. При этом суд исходил из того, что заявление об увольнении написано ею собственноручно, в нем указаны даты увольнения и написания этого заявления, а также основание увольнения. Из текста заявления следует, что истица выразила свое волеизъявление об увольнении с работы по собственному желанию с даты, определенной ею в заявлении, в связи с чем изданный работодателем приказ об увольнении истицы соответствует содержанию заявления об увольнении.

Районный суд пришел к выводу, что действия работодателя по изданию приказа об увольнении истца являются соответствующими требованиям п. 2 ст. 80 ТК РФ и не могут расцениваться как нарушающие трудовые права работника. Суд апелляционной инстанции отметил, что так как предпринимательница прекратила свою деятельность в качестве ИП, то решение районного суда в части отказа в восстановлении истца на работе подлежит оставлению без изменения. В то же время судьи признали работницу уволенной с должности продавца-консультанта у индивидуального предпринимателя на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем). Суд апелляционной инстанции также не согласился с доводами первой инстанции, что доказательства принуждения к увольнению не были представлены.

В итоге суд постановил признать увольнение незаконным, признать работницу уволенной с должности продавца-консультанта на основании пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем), обязать ИП внести в трудовую книжку запись о признании записи об увольнении недействительной, внести запись об изменении формулировки и даты увольнения, взыскать с ИП в пользу работницы заработную плату за время вынужденного прогула (Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 11.12.2015 по делу № 33-5111/2015).

Следующим вашим шагом будет снятие с учета кассового аппарата.

Как снять с учета ККТ в налоговой

Вот уже несколько лет в России происходит поэтапный переход на онлайн-кассы. Если сначала этот переход касался только средних и крупных предприятий, то постепенно обязанность иметь кассу появилась и у малого бизнеса. В 2021 году большинство ИП будут обязаны использовать ККТ, поэтому важно знать, как снять их с учета.

ИП должен обратиться за снятием ККТ с учета в следующих случаях (п. 5 ст. 4.2 закона о применении ККТ):

при передаче ККТ другому пользователю;

хищении или потере ККТ.

Обратиться за снятием ККТ с учета нужно не позднее следующего рабочего дня после передачи ККТ или обнаружения факта ее хищения либо потери (п. 5 ст. 4.2 закона о применении ККТ). В Интернете нередко можно встретить информацию, что при ликвидации ИП предпринимателю нужно специально снимать кассу с учета, подаватель отдельное заявление. Однако это не совсем так.

В пункте 18 ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ сказано, что ККТ снимается налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой техники с регистрационного учета в случае внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица или ЕГРИП о прекращении деятельности физического лица в качестве ИП.

Это значит, что при прекращении ИП деятельности и внесении соответствующей записи в ЕГРИП ему самому не нужно снимать ККТ с учета. За него это сделает налоговая инспекция (об это ФНС выпустила письмо от 10.06.2020 № АБ-4-20/9617@).

Если вы сомневаетесь, снимет ли ФНС кассу автоматически с учета, то можете подать самостоятельно заявление о снятии. Его можно подать как в электронном, так и в бумажном виде в том же порядке, что и заявление о регистрации ККТ. В любом случае после успешного снятия ККТ налоговая служба выдаст карточку о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета снятия по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@.

Если ИП не требовалось использовать ККТ, то можно сразу переходить к следующему шагу.

Какие документы нужны для закрытия ИП

В целях успешного прекращения статуса индивидуального предпринимателя потребуется собрать пакет документов:

Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (В 2021 году действует форма № Р26001). Подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, когда ИП представляет документы лично и одновременно представляет паспорт. Квитанцию об уплате госпошлины в размере 160 рублей (оформить квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью онлайн-сервиса ФНС «Уплата госпошлины»). Госпошлину можно не платить, если подаете документы в инспекцию в электронном виде, в том числе через нотариуса или МФЦ (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ, п. 1 ст. 9, п. 7 ст. 22.3 закона о госрегистрации юрлиц и ИП, письмо Минфина РФ от 26.11.2020 № 03-05-04-03/103519, ФНС России от 18.07.2019 № ГД-4-19/14001@). Справку из ПФР, подтверждающую представление сведений в территориальный орган ПФР. Этот документ является дополнительным. Его может запросить и ФНС в порядке межведомственного взаимодействия. Но во избежание проблем справку лучше предоставить.

Законодательство предусматривает только три этих документа, необходимых для снятия с учета в качестве ИП.

Еще раз напомним, что ИП не является юридическим лицом и налоговые обязательства физического лица после ликвидации статуса ИП сохраняюся. При этом есть следующие способы подачи упомянутых документов (п. 1 ст. 9, п. 7 ст. 22.3 закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ст. 86.3 Основ законодательства РФ о нотариате):

личное посещение УФНС или МФЦ либо через представителя по доверенности. Если пакет подается через представителя, то у него должна быть нотариальная доверенность, подпись ИП в заявлении тоже должна быть заверена нотариально (п. п. 1, 1.2 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП). Причем подписывать заявление от имени ИП представитель не имеет право. Он может лишь сдать документы в регистрирующий орган (п. 1.5 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП);

ценным письмом с описью вложения. Подпись должна быть заверена нотариально (п. 1.2 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП);

в электронном виде через портал госуслуг или сайт ФНС;

через нотариуса (такая услуга обычно оплачивается отдельно).

Также некоторые сервисы онлайн-бухгалтерии предлагают собрать и подать пакет документов для закрытия ИП не выходя из дома (при наличии электронной подписи).

Если все было сделано правильно, на шестой рабочий день налоговая служба выдаст заявителю лист записи ЕГРИП с пометкой о ликвидации. Лист может быть отправлен по просьбе заявителя почтой. ФНС может отказать в регистрации ликвидации ИП только в случаях, прямо перечисленных в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В аналогичном порядке происходит и снятие с учета в ФСС (если ИП вставал там на учет). Форма заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе ФСС РФ физического лица утверждена приложением № 2 к Административному регламенту, утвержденному Приказом ФСС РФ от 22.04.2019 № 215. Снятие с учета ИП в ФСС осуществляется в срок не позднее 14 рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о снятии с учета (в случае прекращения трудового договора с последним из принятых работников) (пп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

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Как закрыть расчетный счет ИП

Обычно при открытии ИП предприниматели оформляют себе и расчетный счет в одном из уполномоченных банков. Что же делать со счетом при ликвидации ИП?

Прямой обязанности закрывать свой банковский счет при прекращении статуса ИП законом не предусмотрено. Расчетный счет, используемый в предпринимательской деятельности, формально может быть закрыт как до прекращения госрегистрации в качестве ИП, так и после этого. Подавать в ИФНС сообщение о закрытии расчетного счета ИП не обязан (п. 2 ст. 23 НК РФ). На практике целесообразнее закрыть этот счет (и, например, перевести остаток денежных средств на текущий счет физического лица) до подачи в ИФНС заявления о закрытии, поскольку банк может препятствовать осуществлению расчетных операций по счету после утраты статуса ИП. Кроме того, могут возникнуть проблемы со снятием остатка денежных средств с расчетного счета (переводом этих средств на другой счет).

Чтобы закрыть счет, достаточно обратиться в банк, в котором данный счет открыт. Процедура, форма заявления и сроки могут отличаться в зависимости от кредитной организации. В некоторых банках есть возможность подать заявление на закрытие счета в электронном виде. Лучше всего уточнить у банковского менеджера, можно ли так сделать. Обычно банк рассматривает заявления о закрытии счета не более одной рабочей недели.

Как рассчитать и оплатить взносы при закрытии ИП

Как уже было сказано, ИП не является юрлицом. Закрыть ИП можно и с долгами, однако все задолженности не исчезнут, а перейдут на физическое лицо. При прекращении статуса последним налоговым периодом по взносам для такого ИП будет период с 1 января календарного года, в котором прошла ликвидация ИП, до дня внесения записи о ликвидации в ЕГРИП. Напомним, что ИП платят фиксированные страховые взносы за себя, а также нефиксированные взносы за работников (при их наличии).

При ликвидации ИП соответствующий фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате им за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором была осуществлена государственная регистрация ликвидации ИП. А за неполный месяц работы ИП соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты закрытия ИП в ФНС (п. 5 ст. 430 НК РФ, письмо Минфина РФ от 13.07.2018 № 03-08-02/49179). Фиксированные страховые взносы за последний расчетный период ИП должен уплатить не позднее 15 календарных дней с даты внесения записи в ЕГРИП о прекращении предпринимательской деятельности (ст. 432 НК РФ).

Если у ИП в расчетном периоде были работники, то крайний срок для уплаты нефиксированных взносов за работников при ликвидации ИП считается с даты подачи последнего расчета по страховым взносам — 15 календарных дней со дня его подачи (п. 15 ст. 431 НК РФ). При этом сам расчет нужно подать до дня подачи в ИФНС заявления о закрытии ИП.

Какую отчетность сдавать при закрытии ИП

Отчетность ИП при ликвидации зависит от применяемой системы налогообложения. ИП на ОСН подают 3-НДФЛ и декларацию по НДС. Декларацию по НДФЛ следует подать в течение пяти дней после внесения записи о ликвидации ИП. Декларацию по НДС нужно подать не позднеее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП ликвидировался.

Коммерсанты на УСН при закрытии обязаны подать годовую декларацию по УСН за год, в котором прекратили деятельность перед подачей документов на госрегистрацию.

ИП на НПД (налог на профессиональный доход) отчетность не сдают. Снятие с режима происходит через личный кабинет плательщика НПД.

Предприниматели на ПСН не обязаны сдавать декларацию при ликвидации ИП, но обязаны подавать отчетность по страховым взносам.

Независимо от применяемой системы налогообложения, ИП с работниками необходимо будет подать:

6-НДФЛ и 2-НДФЛ по работникам (не позднее дня закрытия ИП);

расчет по страховым взносам (не позднее дня закрытия ИП);

расчет 4-ФСС (не позднее дня закрытия ИП);

персотчетность, в частности, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СЗВ-ТД (в сроки, установленные для каждой формы отчетности);

статистическую отчетность, если ИП был обязан ее сдавать.

Какие налоги платит ИП при закрытии

Виды налогов и сроки их уплаты зависят от системы налогообложения.

Плательщикам УСН лучше всего рассчитать и заплатить налог до закрытия ИП (письмо ФНС РФ от 03.08.2006 № 02-6-10/55@, п. п. 1, 9 ст. 22.3 закона о госрегистрации юрлиц и ИП);

На ОСН нужно заплатить НДФЛ не позднее чем через 15 календарных дней с момента подачи 3-НДФЛ, а уплатить НДС надо равными долями (по 1/3) не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев квартала, следующего за кварталом ликвидации.

Если до момента прекращения деятельности на ПСН первая часть суммы патента не была уплачена, то данная сумма с учетом перерасчета подлежит уплате в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента. Сроки уплаты налога указываются в патенте.

На НПД нужно просто оплатить начисленный налог не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 422-ФЗ.