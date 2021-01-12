Инспекция сразу может пойти в суд за недоимкой по налогу: так постановил сам суд

Организация пыталась обжаловать действия налоговиков, которые, минуя досудебную процедуру истребования задолженности, за взысканием недоимки обратились сразу в суд. Судьи встали на сторону инспекции. По их мнению, в таком случае порядок взыскания не был нарушен.

Каков порядок взыскания неуплаченных сумм налогов

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления организации требования об уплате налога (п. 1, 2 ст. 45 Налогового кодекса).

Требование об уплате налога должно быть направлено не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки (п. 1 ст. 70 Налогового кодекса).

В случае, если размер задолженности не превышает 3 тыс. рублей, на направление требования об уплате налога у налоговиков есть 1 год, который исчисляется со дня выявления недоимки. Это правило в равной мере распространяется как на организации, так и на предпринимателей. Оно введено Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ и вступило в силу с 23 декабря 2020 года.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 Налогового кодекса. В такой ситуации обязанность по уплате налога организации исполняется в бесспорном порядке путем обращения взыскания на денежные средства организации, находящиеся на ее счетах в банке и электронные денежные средства (п. 1 ст. 46 Налогового кодекса).

Решение о взыскании ИФНС должна принять после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее 2-х месяцев после истечения указанного срока (п. 3 ст. 46 Налогового кодекса).

Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае взыскивать налоги ИФНС должна через суд.

Исковое заявление может быть подано в течение шести месяцев после того, как истек срок исполнения требования об уплате налога.

Какие доводы привела организация в свою защиту

В суде организация указала, что налоговики нарушили процедуру взыскания налога. По ее мнению, она должна состоять из ряда последовательных взаимосвязанных этапов.

Начало процесса принудительного взыскания заключается в выставлении налоговиками требования об уплате налога.

После выставления требования налоговики должны приступить к бесспорному взысканию задолженности. Для этого в течение двух месяцев с момента истечения срока для добровольного исполнения требования им надо принять решение о взыскании налога за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке, и направить банку инкассовое поручение.

И только в случае пропуска двухмесячного срока для инициирования процедуры бесспорного взыскания налоговики могут обратиться в суд. Сделать это они должны в течение шести месяцев с момента истечения срока для добровольного исполнения требования об уплате налога.

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Что решил суд

Суд не усмотрел никаких нарушений со стороны налоговиков и не согласился с позицией организации.

То, что ИФНС не приняла никаких мер по принудительному взысканию задолженности в бесспорном порядке на основании статей 46, 47 Налогового кодекса, по мнению судей, не лишило налоговиков права на судебное взыскание этих платежей.

Сделать это инспекция могла в пределах шестимесячного срока, установленного пунктом 3 статьи 46 Налогового кодекса. По общему правилу, указанный срок исчисляется с момента истечения срока исполнения требования об уплате недоимки и пени.

Поскольку все сроки обращения в суд налоговики не нарушили, судьи пришли к выводу о законности предъявленных инспекцией требований.

К такому выводу пришел Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 17.12.2020 № Ф04-5725/2020.