Сохранение зарплаты во время учебы и расчет среднего заработка: важные нюансы

Одной из гарантий сотрудникам, направляемым на обучение, в предусмотренных законами случаях выступает сохранение их заработной платы на время учебы. Для этих целей работодатель должен выполнить расчет среднего заработка при повышении квалификации с отрывом от производства. Кроме того сотрудникам, получающим образование различного уровня впервые, предоставляются оплачиваемые учебные отпуска разной длительности.

Когда нужно сохранять средний заработок на время обучения

Законодательно четко установлены обстоятельства, дающие право работнику претендовать на выплату дохода, обычно им получаемого, во время учебы. Так, по ст. 197 ТК РФ, все трудящиеся имеют право на профподготовку и дополнительное профобразование. При отправке сотрудника по инициативе нанимателя на обучение с отрывом от работы, компания обязана сохранить за ним средний заработок (ст. 187 ТК РФ). Он начисляется учащемуся за дни или часы (при суммированном учете рабочего времени) отсутствия в соответствии с его плановым рабочим графиком.

Описанные гарантии предоставляются сотруднику только по основному месту работы, при работе по совместительству права на них не возникает (ст. 287 ТК РФ).

Кроме того, работникам впервые или по направлению нанимателя получающим общее, среднее профессиональное или высшее образование, ежегодно предоставляются учебные отпуска с сохранением заработка. При этом расчет среднемесячной заработной платы для учебных отпусков и за периоды переобучения и переквалификации имеет некоторые различия. Указанные гарантии распространяются только на получение образования в официально аккредитованных учреждениях.

Однако компания может закрепить в локальных актах возможность оплаты времени обучения в организациях без аккредитации.

Работник может получать образование сразу в двух учебных заведениях, в этом случае выплаты ему производятся только в части времени обучения в одном из них по его выбору.

Как посчитать среднюю зарплату за время обучения

В целом, порядок расчета средней заработной платы для времени обучения будет зависеть от того, какой тип учёбы проводится: переподготовка, дополнительное профобразование или получение полноценного среднего, высшего образования.

В первом случае обучение проводится в виде краткосрочных курсов и оплате подлежат рабочие дни по графику за время отсутствия на рабочем месте. Во втором случае оплачиваются учебные отпуска в календарных днях.

Чтобы реализовать расчет по указанным выше формулам, необходимо (п. 9 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922):

Определить сумму среднедневного или среднечасового заработка. Высчитать длительность времени отсутствия работника в связи с учебой в днях или часах. Перемножить полученные данные.

Если в расчетном периоде работник не имел дохода, то для вычисления принимается аналогичный временной отрезок предшествующих лет. При отсутствии начисленного заработка вообще, для расчета принимается оклад, тарифная ставка работника.

Как определить среднедневной или среднечасовой заработок

В зависимости от того, какой тип времени учебы оплачивается, будет отличаться и порядок расчета среднедневного заработка. Во всех случаях в качестве расчетного периода применяются 12 месяцев, предшествующих месяцу прохождения обучения или сдачи экзаменов (ст. 139 ТК РФ).

Разница будет только в знаменателе формулы, так как для переобучения и повышения квалификации достаточно посчитать только фактически отработанные дни (часы). А вот для расчета среднедневного заработка для учебного отпуска будут применяться календарные дни. При полностью отработанном периоде достаточно умножить 12 на среднемесячное количество дней в месяце — 29,3.

По-другому будет выглядеть расчет среднего заработка при неполном отработанном месяце. В такой ситуации к произведению количества полных месяцев и среднемесячного количества дней (29,3) добавляют сумму дней в неполных месяцах.

Что включают и что не включают в ФОТ

Перечень того, какие выплаты включаются в расчет среднего заработка, содержится в п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Одновременно с этим в п. 3 и п. 5 указанного постановления приводится исчерпывающий перечень не учитываемых в расчете начислений.

Какие дни исключаются из расчетного периода

Также постановление о расчете среднего заработка содержит перечень видов времени, исключаемых из общей продолжительности расчетного периода. Так в него не входят:

периоды отпусков, больничных, командировок;

время простоев по вине работодателя и по не зависящим от воли сторон причинам;

дни, когда сотрудник не участвовал в стачке работников, но не мог в связи с этим продолжать работу;

иные случаи освобождения от работы с сохранением среднего заработка и без него.

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Примеры расчета оплаты времени учебы

Пример 1.

Сотрудник направляется на курсы повышения квалификации длительностью в 2 недели. Он работает по пятидневному графику с понедельника по пятницу, после чего ему предоставляются 2 выходных. За 12 месяцев до этого он заработал 456 800 руб., из которых 26 000 пришлось на отпускные. Всего в этом периоде 222 рабочих дня, однако 28 из них работник отдыхал в отпуске. Нужно провести расчет среднемесячного заработка для оплаты времени учебы. Решение. Определяем учитываемые в расчете доходы: 456 800 — 26 000 = 430 800 руб. Определяем количество отработанных дней в расчетном периоде: 222 — 28 = 194 дня. Получаем среднедневной заработок: 430 800 / 194 = 2220,62 руб. Сумма причитающегося за время учебы работнику заработка: 2220,62 × 10 (количество рабочих дней в 2 неделях по графику) = 22 206,20 руб.

Пример 2.