Что означают прямые выплаты из ФСС для работодателя и работника

С 2021 года оплату пособий по нетрудоспособности и иных социальных выплат, осуществлявшихся работодателем за счет ФСС, будет делать сам фонд. Подробнее об этом и о том, что изменится для работника и работодателя в этой связи — в нашем материале.

Законодательство о переходе на прямые выплаты

Переход на прямую оплату из ФСС социальных выплат, осуществляемых за счет средств, перечисленных в фонд работодателями в виде страховых взносов, планировался давно. Для его реализации с 2011 года в России действует пилотный проект (правила его утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294), к которому на начало 2021 года не присоединились всего 8 субъектов РФ:

Краснодарский край;

Пермский край;

Московская область;

Свердловская область;

Челябинская область:

Ханты-Мансийский автономный округ;

город Москва;

город Санкт-Петербург.

С наступлением 2021 года и в этих регионах начнется выплата социальных пособий напрямую из фонда. И, соответственно, перестанет применяться зачетный механизм, позволявший уменьшать величину платежей, поступающих в ФСС от работодателей на суммы таких пособий. Дата прекращения действия этого механизма установлена соответствующей 31.12.2020, поскольку по ее истечении теряют свою силу пп. 2, 8, 9. 16 ст. 431 НК РФ, описывающие порядок взаимодействия работодателя, ИФНС и ФСС в части уменьшения объема взносов, перечисляемых работодателем на страхование по нетрудоспособности и материнству (п. 3 ст. 5 Закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений...»).

Кроме того, с 2021 года должен вступить в силу закон, вносящий поправки в 2 закона, содержащие правила выплаты социальных пособий, производимых в адрес застрахованных лиц:

от 07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании» — в отношении выплат, связанных с несчастными случаями;

от 29.12.2006 № 255-ФЗ ‎"Об обязательном социальном страховании..." — в отношении платежей по нетрудоспособности и материнству.

Переход на прямые выплаты позволит фонду организовать персонифицированный учет расходов на социальные платежи.

Что меняется для работодателя

В ФСС передаются выплаты пособий:

по нетрудоспособности самого работника — с 4-ого дня больничного;

по уходу за заболевшим ребенком или другим родственником;

по санаторно-курортному долечиванию после травмы;

по беременности и родам;

за раннюю постановку беременной на учет;

при рождении ребенка;

по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Работодатель продолжит оплачивать:

пособие по нетрудоспособности работника за первые 3 дня его болезни — за счет своих собственных средств (подп. 1 п. 2 ст. 3 Закона № 255-ФЗ);

платежи из средств федерального бюджета, производимые сверх предусмотренных законодательством об обязательном социальном страховании;

пособие на погребение;

дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом.

Расходы по трем последним видам выплат (так же, как и затраты на предупреждение производственного травматизма) работодателю можно будет затем возместить из ФСС, направив туда соответствующее заявление и документы, подтверждающие факт события и объем произведенных расходов.

В отношении же тех выплат, которые переходят к фонду, работодатель становится лицом:

собирающим всю необходимую информацию, подтверждающую право на них;

направляющим эту информацию в фонд — при среднесписочной численности сотрудников более 25 человек (определяется по итогам года, предшествующего году события) — в виде электронного реестра, при меньшем числе работников реестр и иные необходимые документы могут быть поданы на бумаге;

осуществляющим хранение документов, дающих право на выплаты, и предъявляющим их при проверке, проводимой фондом;

оперативно (в 3-дневный срок) информирующим фонд об изменениях в статусе сотрудников, лишающих их права на получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — несвоевременная подача такой информации чревата для работодателя возмещением фонду излишних расходов;

консультирующим работника по вопросам получения средств социального страхования.

Форма подаваемого в фонд электронного реестра утверждена Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 579, уже применяемым в регионах, где действует пилотный проект.

Прекращение применения зачетного механизма повлечет за собой корректировку форм отчетов РСВ и 4-ФСС, из которых будут исключены строки, свидетельствующие о наличии и применении вычетов.

В больничных листках, оформленных на самого работника, работодателю больше не придется заполнять строки, отведенные для отражения суммы пособия, начисляемого фондом, и итоговой суммы начислений. При этом все остальные сведения (величину среднего и среднедневного заработков, сумму пособия, выплачиваемого за счет средств работодателя) он отразит в прежнем порядке.

Удержание НДФЛ работодателю нужно будет делать только с той части пособия, которая платится из его средств.

В рамках подготовки к применению нового порядка работодателям:

желательно проинформировать работников о предстоящих изменениях;

необходимо направить в ФСС реестр или документы в отношении лиц, по состоянию на 01.01.2021 являющихся получателями пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Формы уведомления о переходе на прямые выплаты из ФСС РФ нет, поскольку оно не нужно. Однако если вам удобнее сообщить сотрудникам о таком переходе, вы можете в свободной форме составить уведомление (памятку) для работников с краткой информацией об изменениях в механизме выплаты пособий.

Что изменится для работника

Работнику по-прежнему придется подавать работодателю комплект документов, подтверждающих право на получение пособия. Комплект в каждом конкретном случае будет представлен своим набором бумаг. Обязательной его составляющей станет заявление от работника (варианты его форм, уже применяемых в регионах действия пилотного проекта, утверждена Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578), в котором ему надлежит указать, каким образом он хотел бы получить сумму причитающегося ему пособия:

на расчетный счет — нужно будет привести его реквизиты;

почтовым переводом — потребуется отразить почтовый адрес получателя.

Подать заявление на выплату можно в течение 6 месяцев с даты завершения того события, с которым связано назначение пособия (окончание периода освобождения от работы, завершение декретного отпуска, рождение ребенка, достижение ребенком возраста 1,5 лет, смерть). При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен.

Работодатель, проверив комплектность документов, представленных ему работником, внесет данные в реестр сведений и не позже, чем через 5 рабочих дней, направит этот документ в фонд. Фонду на рассмотрение тоже отводится 5 рабочих дней, в течение которых он либо примет решение об оплате, либо направит отправителю реестра извещение о предоставлении недостающих документов. Недостающие сведения должны быть направлены в фонд в течение 5 рабочих дней.

Выплату средств фонд осуществит в течение 10 календарных дней с дня принятия им решения об оплате. Это же правило будет действовать для первой выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для последующих оплат этого пособия отводится период с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, к которому относится пособие.

В случае отказа в оплате извещение о нем в течение 5 рабочих дней после принятия такого решения направляется фондом и работнику, и работодателю, через которого подавалось заявление.

Начисленное пособие может быть пересчитано в сторону увеличения, если работник представит в фонд (через работодателя) дополнительные документы, позволяющие это сделать, но не более, чем за 3 года, предшествующие дате обращения с просьбой о пересчете.

При невозможности обращения к работодателю (в случае прекращения им деятельности) работник вправе самостоятельно подать все документы на назначение любого из пособий непосредственно в фонд.

Излишне выплаченные работнику суммы могут быть у него удержаны в случаях:

счетной ошибки;

выявления намеренного искажения данных, влияющих на размер пособия и право его получения.

Пособие, не полученное работником вовремя, выплачивается в полном объеме, но не более, чем за 3 года, предшествующие моменту обращения. Ограничение по сроку для выплат не действует, если в несвоевременной выплате имеется вина работодателя или фонда.

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Подводим итоги