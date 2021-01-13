Электронная подпись и ЭДО в деталях

После интервью начальника Управления электронного документооборота ФНС России Федора Новикова мы получили много вопросов о практических аспектах использования электронной подписи и внедрения ЭДО в целом. Публикуем ответы на самые актуальные из них.

— Федор Вадимович, планируется ли расширение видов формализованных документов для перевода в электронный вид?

— Это один из пунктов Концепции развития электронного документооборота в России. Мы хотим двигаться поступательно. Сначала будем брать наиболее часто используемые документы, в ближайшее время планируем включить в перечень таких документов транспортные накладные и договоры.

— При проведении выездных налоговых проверок налоговая служба будет по-прежнему требовать бумажные документы или можно будет предъявлять электронные?

— Мы работаем с теми документами, которые имеют юридическую силу.

Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, в котором предусмотрен перевод бумажного носителя в электронную форму с уничтожением оригинала. Когда это станет обязательной процедурой в рамках закона, тогда налоговые органы будут использовать те документы, которые компании будут хранить в отсканированном виде. Таким образом, развитие контрольных мероприятий будет проходить параллельно с развитием законодательной базы.

— Какие существуют риски при подписании договоров, приложений, дополнительных соглашений, датированных ранее подписанного соглашения об обмене электронными документами?

— Соглашение об обмене электронными документами нужно для того, чтобы использовать либо простую, либо неквалифицированную электронную подпись. Если вы используете квалифицированную электронную подпись, то здесь никаких рисков нет. А если используете другой вид подписи, тогда вам соглашение необходимо.

— Планируются ли законодательные изменения, касающиеся применения электронной подписи?

— Да, простая электронная подпись, по мнению регулятора, мало защищена. Но она очень удобна, и никто не мешает вам ее использовать внутри компании и при взаимодействии между хозяйствующими субъектами. За исключением тех случаев, когда прямо прописано, что использовать нужно только квалифицированную подпись.

Сейчас простую электронную подпись можно применять только при наличии соглашения. Учитывая активное развитие сервисов, государство будет более внимательно относиться к использованию этого инструмента для бизнеса. Этот один из важных вопросов, который мы планируем развивать.

— При подписания пакета документов одним архивом можно ли все документы, включенные в этот пакет, подписать одной электронной подписью?

— При подписании документов в пакете схема такая: если все документы в этом пакете могут быть подписаны тем видом электронной подписи, которым подписан пакет, то вы сможете подписать весь пакет. Но, к примеру, пакет документов — договор, акт оказания услуг и счет-фактуру — вы не можете подписать простой подписью. Потому что счет-фактура должна быть подписана усиленной квалифицированной подписью. А если вы все документы в этом пакете подпишете усиленной квалифицированной подписью, то это будет абсолютно правильно.

— Если между оператором и поставщиком нет соглашения об обмене электронными документами, то считается ли документ, полученный по ЭДО, легитимным?

— Соглашение влияет на признание и непризнание электронной подписи. Поэтому если вы подписали документ усиленной квалифицированной подписью и отправили его контрагенту, то этот документ является юридически значимым. Другой вопрос — сможете ли вы доказать, что контрагент его получил?

— Как планируется урегулировать вопрос с нотариальным удостоверением или государственной регистрацией договора, заключенного в электронной форме?

— С нотариатом мы будем общаться, у них будет своя электронная подпись. Ее можно будет использовать для утверждения документов. Выдачу электронных подписей будет осуществлять ФНС.

— Как будет решаться вопрос с электронной доверенностью?

— Документы должны подписываться следующим образом. Если от лица компании документы подписывает генеральный директор или сотрудник, который имеет право действовать без доверенности, то он использует для подписания электронную подпись, выданную ему ФНС или ЦБ. Здесь всё так же, как было ранее. Если же документ подписывает сотрудник, который действует на основании доверенности, то он подписывает его как физическое лицо своей электронной подписью, полученной в аккредитованном коммерческом удостоверяющем центре. И обязательно прикладывает к ней доверенность, которая подписана электронной подписью руководителя. Этот пакет документов направляется в электронной форме. Для того чтобы использовать машиночитаемую доверенность, нужно, чтобы был утвержден ее формат. У ФНС, ПФР и ФТС свои форматы доверенностей. Для проектирования в учетных системах коллеги сформируют шаблоны, которые можно будет использовать при формировании доверенности. Но пока остается вопрос о прикладывании доверенности к каждому документу.

Минцифры должно разработать и утвердить шаблон машиночитаемой доверенности для тех органов власти, которые не хотят сами его разрабатывать. Мы им предложили использовать наш формат. Надеемся, что в первой половине следующего года мы этот инструмент внедрим.

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— По вашей оценке, стоит ли ожидать обязательного перехода компаний на ЭДО?

— Со стороны ФНС мы можем обозначить обязательный ЭДО для счетов-фактур, например. Что может послужить драйвером перевода на ЭДО компаний, которые еще не используют этот инструмент? Мы, конечно, попытаемся сделать все необходимые шаги для увеличения проникновения электронного документооборота. И пандемия коронавируса нам в этом смысле помогла.