Суд решил: при истребовании документов о партнере вид контроля указывать не обязательно

Налоговики направили ИП требование о представлении документов в связи с проведением проверки его партнера. При этом не было ясно, в рамках какого мероприятия налогового контроля проверяются документы. Суд не отнес этот факт к обстоятельствам, позволяющим признать требование ИФНС недействительным.

Особенности истребования документов в рамках проверок контрагентов

Одной из форм налогового контроля является истребование документов у контрагента проверяемого лица.

Норма пункта 2 статьи 93.1 Налогового кодекса закрепляет право ИФНС истребовать документы у любого участника сделки, располагающего документами или информацией об этой сделке. Исходя из нее следует, что налоговики могут истребовать как документы, так и информацию по конкретной сделке.

ИФНС, которая проводит проверку организации или ИП, направляет поручение об истребовании касающихся его деятельности документов, в инспекцию по месту учета лица, у которого запрашиваются эти документы (п. 3 ст. 93.1 Налогового кодекса).

При этом в поручении об истребовании документов указывается, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в их представлении. А при истребовании информации относительно конкретной сделки — также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.

В течение 5-ти дней со дня получения этого поручения налоговики должны направить лицу требование о представлении документов. К нему прилагается копия поручения ИФНС (п. 4 ст. 93.1 Налогового кодекса).

Что, по мнению суда, должно содержать требование о представлении документов

Суд рассмотрел довод организации о том, что требование о представлении документов должно содержать сведения, в рамках проведения каких мероприятий налогового контроля истребуются документы и по какой конкретно сделке.

По его мнению, требование ИФНС является законным, если:

требование позволяет идентифицировать контрагента, по сделкам с которым запрошены документы;

в требовании перечислено, какие конкретно документы и информацию надо представить в инспекцию.

При этом налоговики:

могут не указывать реквизиты или иные признаки запрашиваемых документов и информации;

не обязаны сообщать причины, по которым было направлено требование.

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