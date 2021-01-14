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О чем не напишут в стандартном уставе: дополнительные права и обязанности участников

Наш многолетний опыт работы в сфере структурирования бизнеса позволяет сделать однозначный вывод, что не бывает одинаковых организаций, как и одинаковых людей, стоящих во главе их управления. Каждой компании присущи свои уникальные особенности, в том числе и в сфере взаимоотношений ее участников.

Мы много раз говорили про корпоративный договор, который позволяет в конфиденциальном режиме закрепить достигнутые партнерами договоренности. Другим инструментом тонкой регулировки отношений является институт дополнительных прав и обязанностей (п. 2 ст. 8 и в п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), которые фиксируются в уставе.

Чем этот институт может быть полезен, разбираемся с экспертами taxCoach.

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Дополнительные права и обязанности позволяют:

  • учесть все особенности участия лиц в бизнесе, достигая тем самым соблюдения баланса их интересов вне зависимости от размера принадлежащей им доли;
  • оптимизировать управление в организации, путем, например, закрепления решения отдельных вопросов за тем или иным участником;
  • ограничить полномочия руководителя Общества;
  • защитить интересы самой организации и ее участников на случай неправомерных действий одного из них и многое другое.
Но при всем богатом потенциале этого инструмента на практике его реализация встречается довольно редко. Он малоизвестен и требует знаний для его внедрения.

Закон не содержит даже примерного перечня дополнительных прав и обязанностей, а лишь упоминает о том, что Уставом права и обязанности, предусмотренные самим законом, также могут быть дополнены.
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Дополнительные права и обязанности можно распространить на отдельную группу участников. Например, при вхождении инвестора в стартап запретить изначальным учредителям компании на определенный период увольняться. Это даст гарантию, что основатели «не убегут».

Иными словами, права и обязанности могут носить индивидуализированный характер. В таком случае при продаже или ином отчуждении доли к новому участнику не переходят (абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об ООО»).

Установить, ограничить или упразднить дополнительное право или обязанность возможно только при согласии соответствующего участника Общества.

Дополнительные права и обязанности фиксируются в уставе. Это обеспечивает осведомленность контрагентов общества при совершении различного рода сделок, особенно крупных или сделок по отчуждению долей. Например, запрет отдельным категориям участников общества отчуждать свои доли, видимый в уставе общества, не позволит нотариусу зарегистрировать сделку.

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Рассмотрим, опираясь на практику, в разрешении каких вопросов деятельности Общества может существенно помочь институт дополнительных прав и обязанностей.

Дополнительные права

На практике наиболее популярными являются следующие вопросы, решаемые использованием дополнительных прав.

1. Закрепление договоренностей в части управления компанией.

Например, часть участников может быть наделена правом «вето». Это может понадобиться, когда в ООО входит инвестор с долей, которая не обеспечивает ему большинства. Ему необходимы гарантии, что основатели компании не поменяют правила игры. Участник, обладающий таким правом, вне зависимости от размера его доли, голосуя «против» по ряду принципиальных для него вопросов имеет возможность напрямую повлиять на принятие решения Обществом. Таким образом, у участника есть возможность сохранить контроль за деятельностью Общества во всех или определенных вопросах, даже если он является миноритарием.

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2. Закрепление гарантий инвестора в отношении имущества компании.

Инвестору или инвесторам, которые вошли в состав общества, могут быть предоставлены гарантии в отношении контроля может быть и не дорогого, но принципиально важного для них и компании актива (объекты интеллектуальной собственности, товарные знаки и т.п.). Для этого необходимо предоставить им дополнительные права в виде обязательного наличия согласия на распоряжение таким имуществом.

Такое право позволяет ограничить полномочия руководителя организации и других участников по решению соответствующих вопросов, а также, например, сохранить имущественный комплекс, который был внесен участником в качестве вклада в уставный капитал Общества.

Также участникам может быть предоставлена гарантия возврата внесенного ими имущества в виде преимущественного права его получения после ликвидации общества.
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3. Закрепление особого порядка распределения прибыли.

При создании компании или вхождении в ее состав нового партнера договоренности о доли в распределении прибыли могут не соответствовать долям в уставном капитале организации. Это может быть обусловлено множеством причин: условия инвестирования, личными рисками участников или отражением разной степени активности партнеров и пр.

В связи с этим в уставе можно предусмотреть возможность непропорционального распределения прибыли. При этом один из участников будет иметь дополнительное право на получение дивидендов, превышающих его долю в уставном капитале.

Дополнительные обязанности

Дополнительные обязанности еще меньше распространены в российской практике, чем дополнительные права. Однако этот факт не делает этот инструмент менее рабочим.

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Наиболее популярным является закрепления в уставе обязанностей, которые есть в ГК РФ (п. 4 ст. 65.2), но нет в ФЗ «Об ООО»:

  • не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;
  • участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  • не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;
  • не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.
Тем самым в устав перекочевывают дословные формулировки из кодекса, что имеет мало пользы.

Какие обязанности можно закрепить дополнительно?

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Конкретизировать «вредные» для компании действия, прописав, какие именно действия относятся к недобросовестному поведению. Это могут быть:

  • трудоустройство у конкурентов;
  • участие в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, или самостоятельное осуществление такой деятельности в качестве ИП и т.п.
Четкое определение облегчит процесс доказывания в суде.

Состоять в трудовых отношениях, выполнять обязанности директора в течение определенного периода или, например, продать долю после прекращения трудовых отношений.

Нарушение обязанностей участников, в том числе дополнительных, по общему правилу, влечет за собой одну, но крайне тяжелую санкцию — исключение из ООО. Из-за ультимативности нормы применить ее бывает крайне сложно. Суды справедливо исходят из того, что такая мера ответственности может быть только если нарушение является грубым и затрудняет или делает невозможной деятельность общества. Таким образом, в большинстве случаев неисполнение обязанностей оказывается фактически безнаказанным.
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Исправить это можно, введя дополнительные меры ответственности участников. В качестве такой санкции могут выступить штрафы. Все условия их применения должны быть прописаны в уставе. Это позволит стимулировать участников выполнять свои обязательства перед друг другом и компанией.

Основное отличие от уже упомянутого корпоративного договора заключается в публичности. Дополнительные права и обязанности закреплены в уставе. Их сразу видит налоговый орган. И нотариус при осуществлении регистрирующих действий.

Также копию устава могут запросить и третьи лица. В этом их сила и слабость. Открытость, например, позволяет гарантировано донести до третьих лиц все ограничения по распоряжению долей или, наоборот, особые полномочия отдельного участника. Но, с другой стороны, это не позволяет закрепить и наделить юридической силой все «интимные» договоренности партнеров по бизнесу. Также корпоративный договор носит более индивидуальный характер и позволяет существенно ограничить права отдельного участника в части голосования.

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Но эти инструменты не исключают, а прекрасно дополняют друг друга!
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