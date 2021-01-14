О чем не напишут в стандартном уставе: дополнительные права и обязанности участников

Наш многолетний опыт работы в сфере структурирования бизнеса позволяет сделать однозначный вывод, что не бывает одинаковых организаций, как и одинаковых людей, стоящих во главе их управления. Каждой компании присущи свои уникальные особенности, в том числе и в сфере взаимоотношений ее участников.
Мы много раз говорили про корпоративный договор, который позволяет в конфиденциальном режиме закрепить достигнутые партнерами договоренности. Другим инструментом тонкой регулировки отношений является институт дополнительных прав и обязанностей (п. 2 ст. 8 и в п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), которые фиксируются в уставе.
Чем этот институт может быть полезен, разбираемся с экспертами taxCoach.
Дополнительные права и обязанности позволяют:
- учесть все особенности участия лиц в бизнесе, достигая тем самым соблюдения баланса их интересов вне зависимости от размера принадлежащей им доли;
- оптимизировать управление в организации, путем, например, закрепления решения отдельных вопросов за тем или иным участником;
- ограничить полномочия руководителя Общества;
- защитить интересы самой организации и ее участников на случай неправомерных действий одного из них и многое другое.
Закон не содержит даже примерного перечня дополнительных прав и обязанностей, а лишь упоминает о том, что Уставом права и обязанности, предусмотренные самим законом, также могут быть дополнены.