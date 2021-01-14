Прощай, вмененка: сколько денег предприниматели платили по ЕНВД в Татарстане

В 2020 году начисления Единого налога на вмененный доход в Татарстане оказались самыми низкими как минимум за 7 лет.

С 2021 года во всех регионах России больше не применяется Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), снискавший большую популярность среди предпринимателей из-за своей простоты и дешевизны. Подробнее о том, какие сборы по ЕНВД поступали в бюджет, а также какие есть альтернативы этому налоговому режиму, — в материале.

Больше 80 процентов могут перейти на патент

В Татарстане Единый налог на вмененный доход применялся в отношении примерно 42 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С нового года в качестве альтернатив ЕНВД малый бизнес может выбрать одну из пяти систем налогообложения — общую (на нее будут автоматически переведены те, кто не выберет никакой спецрежим), упрощенную, патентную, единый сельскохозяйственный налог или налог на профессиональный доход (для так называемых «самозанятых» — предпринимателей без работников с доходом ниже 2,4 млн рублей в год). В зависимости от конкретного вида бизнеса наиболее подходящими могут быть разные системы. К сожалению, все они будут дороже для предпринимателей. Самые доступные альтернативы ЕНВД — патент и налог на профессиональный доход. Но у них есть свои нюансы.

В самом конце декабря Госсовет Татарстана принял поправки в закон о патентном налогообложении. По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, индивидуальным предпринимателям будет предоставлено право уменьшать сумму налога на размер взносов на обязательное социальное страхование и пособия по временной нетрудоспособности (этим патентная система похожа на ЕНВД).

Как отмечает глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин, 35 тысяч из 42 тысяч предпринимателей, применявших ЕНВД, соответствуют критериям, установленным для патентной системы налогообложения. Основная масса из этих предпринимателей работают в сфере розничной торговли (60%), транспортных (21%), бытовых услуг (8,6%) и общепита (около 5%).

Отмечается, что новая конфигурация патентной системы позволяет сохранить нынешнюю налоговую нагрузку для 21 тысячи предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли, а также для 1,7 тысячи представителей сферы общественного питания. В сфере автотранспорта (7,5 тысячи предпринимателей) годовая сумма налогов будет «максимально приближена к действующему ЕНВД», для сферы бытовых услуг и автосервисов налоговая нагрузка будет примерно посередине между нынешним ЕНВД и действующей сейчас патентной системой налогообложения.

Отмену ЕНВД переносили много раз

Нынешний Единый налог на вмененный доход мог применяться по решению местных властей в отношении 14 видов предпринимательской деятельности. Помимо перечисленных выше сфер, ЕНВД мог касаться также небольших (до 500 кв. м) гостиниц, распространения наружной рекламы с помощью рекламных конструкций и поверхностей транспортных средств, ветеринарных услуг.

ЕНВД появился в налоговом кодексе уже давно — в 1998 году. Основное преимущество — весь комплекс налогов заменялся одним, величина которого была известна заранее — исходя из заданного уровня доходов (конкретная ставка устанавливалась властями регионов в зависимости от рода деятельности — от 7,5 до 15%). Из этой суммы еще можно было вычесть сумму обязательных платежей, уплаченных во внебюджетные фонды. Еще одна отличительная особенность — ЕНВД платился не в федеральный, а в региональный бюджет.

Разговоры об отмене ЕНВД начались еще в «нулевые», в 2011 году соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Основной причиной тогда называлось то, что этот налог не всегда учитывает экономику бизнеса: кто-то может платить слишком много, а кто-то слишком мало. Кроме того, считается, что ЕНВД в последнее время являлся одним из способов ухода от налогов.

Отмену позже перенесли на 2018 год, затем — на 2020–2021 годы. А вот, к примеру, в Москве ЕНВД перестал действовать уже в 2012 году, в Пермском крае — в 2019 году. В августе 2020 года группа депутатов вносила в Госдуму законопроект о переносе отмены ЕНВД на 2025 год — но отмена налога все же состоялась с 2021 года.

Бизнес избавляется от долгов

Бизнес, однако, судя по всему, уже в прошлом году проявлял готовность к отказу от ЕНВД. В 2020 году начисления Единого налога на вмененный доход в Татарстане оказались самыми низкими как минимум за 7 лет. По данным на 1 ноября, начислено налога на сумму в 1,325 млрд рублей. Год назад, к примеру, показатель оказался больше сразу на 530 млн рублей — тогда он составлял 1,855 млрд рублей. В 2017 году показатель составлял 1,98 млрд, а до этого он вообще был больше 2 миллиардов, с пиком к 1 ноября 2014 года — 2,184 млрд рублей за 10 месяцев того года.

Таким образом, в 2020 году сумма начисленного налога снизилась сразу на 29%, до этого рекордный показатель снижения был в 2018 году — на 7%. Отметим также и уникальную ситуацию 2020 года — сейчас сумма поступивших платежей на 140 млн рублей больше начисленных, ранее такого не было. Вероятно, речь тут идет о выплате задолженностей по налогам за прошлые годы в ожидании отмены режима налогообложения. До этого начисляли стабильно на 50–130 млн рублей больше, чем выплачивали.

Похожая тенденция по всей стране. В целом по России начислено ЕНВД на сумму в 45 млрд рублей, а поступило — 49,2 млрд. Заметно исключение только в Москве, где налог не применяется, а самая большая «переплата» по налогу зафиксирована в Рязанской области — при начисленных 286 млн рублей тут поступило 354 млн.

По Приволжскому федеральному округу Татарстан находится на первом месте как по сумме начисленного налога, так и по уплаченному. Второе место — у Нижегородской области, где начислили 1,17 млрд, а заплатили 1,29 млрд. Третье — у Башкортостана (1,17 млрд начислено и 1,29 млрд уплачено).