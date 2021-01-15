Можно ли обжаловать протокол по замеру земельного участка?

— Обязан ли кадастровый инженер при замерах земельного участка предъявить паспорт прибора и акт о дате его последней поверки владельцу — правообладателю земельного участка? Обязан ли кадастровый инспектор земельного надзора при составлении протокола указать номер и акт поверки измерительного прибора в протоколе? Если вышеперечисленные вопросы не исполнены инспектором при составлении протокола, протокол можно будет обжаловать?

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Кадастровый инженер обязан предъявить все документы на приборы, которыми он пользуется, по требованию правообладателя земельного участка. В том числе в случае использования GPS-лицензии, выдаваемой ФСБ РФ, документы на право использования данного прибора.

При составлении протокола всегда указывается, какими приборами и инструментами кадастровый инженер пользуется, и даты, до которых осуществлена их поверка. Отсутствие таких данных является основанием для обжалования.

Отвечает управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко:

Результат работы кадастрового инженера — межевой план, необходимый при постановке земельного участка на кадастровый учет. Вся ответственность за его оформление в полной степени возлагается на кадастрового инженера. План может быть не принят, если не соблюдены требования законодательства. При заключении договора можно внести пункт об окончательном расчете за работы уже после того, как план будет принят.

Требования к оформлению межевого плана закреплены Приказом Министерства экономического развития РФ от 8 декабря 2015 г. N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».

Он должен включать в себя:

назначение и цель проведения работ;

данные о заказчике, включая СНИЛС и ОГРН;

данные о кадастровом инженере: ФИО, номер государственной регистрации, СНИЛС, контактные данные, наименование саморегулирующей организации, в которой он состоит;

сведения о договоре;

документы, которые использовались при составлении МП;

геодезические сведения;

сведения об оборудовании, которое использовалось при измерении, а также о пройденной этим оборудованием поверке;

какие объекты недвижимости находятся на участке;

данные участков, которые входят в исследуемый объект;

метод определения географического положения объекта;

допустимая погрешность;

точность определения характерных точек участка;

точность определения площади;

другие технические параметры согласно требованию законодательства.

Как мы видим, указание, какой использовался измерительный прибор, когда он проходил поверку последний раз, является обязательным атрибутом межевального плана. Клиент имеет обоснованное право требовать документы для проверки, ведь он оплачивает конечный продукт.

Отвечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин:

Отвечу по пунктам:

Законодательством не предусмотрены обязанности кадастрового инженера по предоставлению сведений о приборах измерений правообладателю земельного участка. Такие сведения (наименование прибора, сведения о поверке) должны быть отражены в текстовой части межевого плана (реквизит 3, «Исходные данные») в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 г. N 921.

Должностное лицо (кадастровый инспектор) при проведении мероприятий земельного надзора выявляет признаки наличия или отсутствия нарушений земельного законодательства.

Результаты такого обследования оформляются заключением об отсутствии нарушений земельного законодательства или актом административного обследования объекта земельных отношений (форма утверждена Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. N 251 «Об утверждении Правил проведения административного обследования объектов земельных отношений»). Форма указанного акта не предусматривает обязательное наличие сведений о приборе измерения, используемом кадастровым инженером при проведении межевания участка.

В связи с этим неуказание этих сведений не является достаточным основанием для обжалования.

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Отвечает независимый эксперт Николай Яблоков:

Если вы наняли кадастрового инженера, наверное, можете попросить предъявить акт поверки. При составлении межевого дела в него вносятся данные прибора, с помощью которого проводились измерения.

Если же мы говорим о земельном контроле, обязательств у геодезиста (кадастрового инженера), привлеченного для определения характерных точек земельного участка, перед правообладателем участка нет, так как он работает по договору (заданию) контролирующего органа.