Как зарегистрировать КФХ в 2021 году? Обзор форума «Клерка»

Прошла первая рабочая неделя этого года. В разгаре отчетный период за прошлый год, поэтому вопросов на форумах «Клерка» много. Мы выбрали для вас самые интересные.

Тема недели: НДФЛ 15% с годовой премии свыше 5 000 000. Годовую премию начислили 31 декабря, а выплатили в январе. И сотрудник уже попала на повышенную ставку НДФЛ.

Еще одна интересная тема — про регистрацию КФХ. В приказе ФНС с новыми формами регистрации организаций и ИП нет формы для регистрации главы КФХ. И что делать? Ответ пока не нашли.

Как оптимизировать налог при продаже объекта недвижимости, полученного в наследство, обсуждали в этой теме.

Нужна ли индексация отпускных, если оклад повысили всем, но не на коэффициент? К единому мнению так и не пришли.

Являются ли ошибкой разные кавычки в названии ООО в Уставе и в ЕГРЮЛ? В процессе обсуждения темы клерки узнали о том, что кавычки бывают французскими, немецкими, шведскими и пр.

На эти вопросы ответов так и не дали: