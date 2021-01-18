Правила участия прокурора в гражданском деле

ГПК РФ допускает участие в деле прокурора, который может обращаться к суду с иском в защиту прав лиц или интересов государства, вступать в процесс в целях осуществления возложенных на него функций. Общие правила, регулирующие участие в делах прокурора, устанавливаются ст. 45 ГПК РФ. Рассмотрим их подробнее, чтобы вы взяли на заметку.

Сущность привлечения прокуроров к гражданским делам

Заинтересованность прокурора должна отличаться от заинтересованности участников дела или третьих лиц, которая у них носит субъективный характер. Формально прокурор должен иметь государственно-правовые интересы, основанные на принципах самостоятельности и соблюдения законности.

Прокурор призван обеспечивать правильность действий участников судопроизводства и помогает суду осуществить правосудие. Общей основной причиной участия прокурора в делах, связанных с принятием решений на основе ГК РФ, считается осуществление функции охраны закона.

Поводами для участия становятся устные и письменные заявления граждан, сообщения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных или иных организаций, публикации в СМИ и подобные сигналы.

Другими словами, гражданин может обратиться к прокурору с заявлением о нарушении закона, а может просто рассказать о фактах этого нарушения закона с вольными формулировками. Если у прокурора сложится мнение о том, что на основании того или другого ему необходимо принять участие в гражданском судопроизводстве, то он может это сделать для защиты законных интересов гражданина или общественно-правовых.

Здесь мнение прокурора — это своеобразное юридическое понятие, правовой термин, а не просто слово, которое с лёгкостью можно заменить на синоним.

При этом основополагающим для прокурора является ФЗ «О прокуратуре РФ», который предусматривает, что прокурор участвуют в рассмотрении дел судами и руководствуется при этом ГПК РФ. В плане конкретизации в законе сказано, что в соответствии с ГПК РФ прокуроры могут обращаться в судебные инстанции с заявлением или вступить в дело, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Прокурор может обратиться в суд с заявлением в защиту чьих-либо прав, свобод и законных интересов. Если встал вопрос о защите прав неопределенного круга лиц, государства и муниципальных образований, то закон не устанавливает никаких ограничений для деятельности прокурора в области судебной защиты.

Несколько сложнее реализуется возможность обращения с иском в интересах гражданина, который в силу каких-либо причин уважительного характера не может обратиться в суд лично. Более детально это раскрывается в Приказе Генпрокуратуры РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе».

В этом аспекте ГПК РФ никак не поясняет, что такое уважительные причины. Поэтому прокурору достаточно в своём заявлении упомянуть причины невозможности гражданином принять участие в защите своих прав. Тогда к заявлению прикладываются документы, подтверждающие изложенные обстоятельства. Суд может оценивать причины, указанные прокурором, но обычно, если тот ссылается на состояние здоровья гражданина, это оспаривается судом крайне редко.

Но это не должно распространяться на случаи, если изначальной мотивацией стало обращение к прокурору граждан с целью защиты нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений, защиты семьи и подобных, указанных в действующем законодательстве, прав.

К примеру, существуют дела, в которых прокуроры пытаются отстаивать интересы граждан в сфере начисления им пенсии, когда ПФР не признаёт определённые периоды страхового стажа, обеспечение прав по охране здоровья и других. В таких ситуациях прокурор полностью уполномочен обратиться в суд с исковым заявлением, не исследуя дополнительных юридических фактов.

При этом прокуроры обязаны принимать во внимание, что бремя доказывания тех или иных обстоятельств, на которые ссылается сторона, на неё же и ложится. В силу этого ему придётся проделать работу не только по составлению искового, но и по сбору документов и других доказательств.

Однако прокурор не заменяет лицо, в интересах которого подано заявление, которое так и остаётся истцом по делу. На него распространяется законная сила судебного решения и все материальные последствия такового.

При рассмотрении дела прокурор выступает первым при необходимости дать суду те или иные объяснения и первым участвует в исследовании обстоятельств. Подавший заявление прокурор получает все процессуальные права и обязанности истца. Не может он только заключать мировые соглашения и не несёт обязанности по уплате судебных расходов по делу.

Ограничен прокурор и в возможности остановить рассмотрение иска. Он может лишь отказаться от своего заявления, но рассмотрение дела продолжается до тех пор, пока истец не заявит о своём отказе от иска.

Самым существенным процессуальным моментом остаётся то, что обращение прокурора с заявлением в суд не трактуется как предъявлениеиска, а прокурор не становится истцом даже только в процессуальном смысле. Закон отводит ему особую функцию, при осуществлении которой он действует как истец или представитель того, но не становится ни тем, ни другим.

Суд по заявлению прокурора возбуждает производство по гражданскому делу. Иногда можно встретить мнение о том, что дело возбудил сам прокурор, что в корне не верно, просто по той причине, что выходит за рамки компетенции прокурора.

ГПК РФ относит прокурора к числу лиц, участвующих в деле. Гражданское дело — это спор участников гражданского правового оборота и предмет судебного разбирательства. Прокурор не является стороной спора о праве. В силу этого отсутствуют основания для того, чтобы относить его к числу участников дела. Он является участником процесса.

Позиции высших судов о процессуальной стороне участия прокуроров в гражданских делах

Правовая позиция КС РФ, выраженная в Определении от 20.06.2006 № 176-О, сводится к тому, что предусмотренное рассматриваемой статьёй обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов других лиц и его вступление в уже идущий процесс рассматривает в качестве автономных процессуальных видов участия прокурора в деле, а их смешение признано недопустимым.

Имеется у прокурора и право принять участие в уже начавшемся рассмотрении гражданского дела с целью представления заключения. О том, что это право, а не обязанность, а отсутствие в деле заключений прокурора не делает решение принятым с нарушением норм права, говорится в определении ВС РФ от 13.10.2009 № КАС09-448.

Существуют лишь некоторые дела, связанные с ситуациями, перечисленными в ГПК РФ и других ФЗ, участие прокурора в которых является обязательным. Это выселение граждан из жилых помещений, восстановлении на работе, возмещение вреда жизни или здоровью и другие, перечисленные в законе. Об этом же говорит и положение п. 6 Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.04.2012 № 181.

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На основании положений ст. 189 ГПК РФ, после завершения этапа исследования доказательств, судья предоставляет слово для заключения прокурору, который излагает официальную точку зрения по поводу исследования фактов и доказательств. Затем начинаются прения. ГПК РФ не отвёл прокурору места в прениях, а его заключение не имеет обязательного характера, но принимается во внимание при вынесении судебного решения.