Что делать с управленческими расходами в 2021 году?

Как вы знаете, с 2021 года к запасам, которые фирма использует для управленческих нужд, новый ФСБУ 5/2019 не применяется. Кроме того, в себестоимость запасов нельзя включать управленческие и некоторые другие расходы — таких не много, но, тем не менее, кому-то пришлось менять свою учетную политику. А если их нельзя включать в себестоимость запасов, то что тогда с ними делать? Будем разбираться.

Управленческие запасы

Напомним, что к запасам ФСБУ 5/2019 относит предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, а также инструменты, инвентарь и другие активы.

Запасы, которые фирма использует для управленческих нужд, по новому ФСБУ 5/2019 сразу списываются в расходы отчетного периода (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Как вы поняли, речь идет об офисной бумаге, картриджах, канцелярских и прочих принадлежностях.

Если в учетной политике на 2021 год вы прописали, что подобные материалы вы сразу списываете в расходы текущего периода, то это еще не все. Перед началом использования нового стандарта вы должны выполнить еще ряд действий, который зависит от порядка перехода.

А именно, если вы выбрали ретроспективный порядок перехода на новый учет запасов, то вам придется пересмотреть входящее сальдо счета 10.

Из него нужно выделить «управленческие» запасы и списать их стоимость. Проводка будет такой:

Дебет 84 Кредит 10

— списана стоимость запасов для управленческих нужд в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 (на основании бухгалтерской справки и оборотно-сальдовой ведомости по счету 10).

При перспективном переходе на новые правила ничего пересчитывать не нужно.

Что делать с управленческими расходами

По новому ФСБУ 5/2019 в себестоимость запасов (как приобретаемых, так и создаваемых) не включаются расходы:

управленческие, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;

на хранение, если оно не является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или не обусловлено условиями приобретения (создания) запасов (раньше — включались без всяких оговорок);

возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими ЧС (раньше — включались);

иные затраты, которые не являются необходимым условием для приобретения (создания) запасов (п. 18 ПБУ 5/2019).

Как видим, это все расходы (за редкими исключениями), которые не относятся к прямым. Они относятся к косвенным расходам, но по новым правилам их уже нельзя относить на себестоимость продукции, а нужно будет признаваться текущими расходами.

Из управленческих расходов — это расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, расходы на зарплату администрации и другие, которые напрямую не относятся к производству.

Кроме управленческих расходов ФСБУ 5/2019 не разрешает включать в себестоимость запасов расходы на хранение продукции. Они тоже должны признаваться текущими расходами. То есть из себестоимости запасов и они переходят в себестоимость продаж.

Но с затратами на хранение могут быть исключения. Например, у производителей сыра технология предусматривает этап «созревания» продукта. Это значит, что он должен некоторое время полежать в соответствующем месте в определенных условиях.

В подобном случае расходы на такое хранение будут производственными затратами, формирующими себестоимость продукции.

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Директ-Костинг

Исходя из того, что новым стандартом запрещено включать в себестоимость управленческие расходы и расходы на хранение, все организации (кроме тех, которые освобождены от применения ФСБУ 5/2019) обязаны с 2021 года применять метод учета затрат «Директ-Костинг».

Поясним.

Ранее была возможность списывать затраты, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на счет 20 «Основное производство», включая таким образом управленческие расходы в состав фактической себестоимости продукции.

ФСБУ 5/2019 запрещает включать управленческие расходы в фактическую себестоимость всех запасов (за исключением случаев, когда такие расходы непосредственно связаны с производством).

Это значит, что общехозяйственные расходы, накопленные на счете 26, на счет 20 списывать нельзя. Закрывать 26 счет придется сразу на счет 90.

Расходы на хранение можно собирать как на счете 26, так и, например, на счете 44 «Расходы на продажу», если ценности в дальнейшем предназначаются для продажи (перепродажи). А затем уже относить на счет 90, минуя счет 20.

Списание счета 26 на счет 20 с 2021 года будет считаться ошибкой, которая существенно исказит показатели бухгалтерского учета и отчетности.