Как правильно провести выплату материальной помощи к отпуску

В нашей статье речь пойдет о выплате материальной помощи к отпуску. Мы рассмотрим, входит ли она в расчет отпускных, как выплачивается данный вид материальной помощи и некоторые нюансы, касающиеся нашей темы. Статья будет полезна не только бухгалтерам, но и другим сотрудникам.

Что такое материальная помощь

Выплата материальной помощи к отпуску является дополнительным денежным поощрением. Важно понимать, что выплата материальной помощи является добровольным жестом руководства в коммерческих фирмах. Другими словами, матпомощь не является обязательной для работодателя негосударственного учреждения.

На сегодняшний момент ТК РФ не регламентирует выплату материальной помощи к отпуску. Однако, существует несколько статей в Трудовом кодексе, в которых разъясняется характер выплат матпомощи и некоторые нюансы.

Так, например, ст. 135 ТК РФ дает четкое понимание распределения дополнительной выплаты — как поощрение сотрудника к ответственному подходу к выполнению своих трудовых обязанностей.

Входит ли материальная помощь в расчет отпускных

Поговорим о том, включается ли материальная помощь в расчет отпускных.

Согласно п. 3 Положения об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утвержденного постановлением Правительства России от 24.12.2007 № 922 и п. 6 Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2007 № 562 (далее — Правила), материальная помощь при расчете отпускных может не учитываться или включаться в нее с некоторыми ограничениями, о которых будет рассказано далее.

Включать или не включать матпомощь в расчет отпускных, зависит от формы собственности организации. В соответствии с нашим законодательством, организации бывают двух типов: бюджетные, то есть государственные, или коммерческие, частные. В зависимости от этого, материальная помощь включена в расчет отпускных или же исключена.

Обратимся к уже указанным выше законодательным актам. Согласно п. 6 Правил, материальная помощь частично входит в расчет отпускных, как 1/12 часть всех выплат, которые были начислены за период расчета перед отпуском. Это касается только фирм-бюджетников. Матпомощь сотрудникам остальных фирм, коммерческих, не входит в расчет отпускных. Исключением является случай, когда материальная помощь к отпуску трактуется в нормативных локальных актах коммерческой организации как стимулирующая и поощряющая выплата и включена в фонд оплаты труда, тогда она может входить в расчет отпускных.

Порядок выплаты материальной помощи к отпуску

Выплата матпомощи к отпуску осуществляется один раз в год, чаще всего перед ежегодным оплачиваемым отпуском. Однако трудовое законодательство РФ не обязывает работодателя это делать. Следовательно, сотрудники коммерческих организаций должны опираться на внутренние приказы и пункты трудового договора.

Что же касается государственных фирм, выплата матпомощи к отпуску происходит с ориентацией на специальные законодательные акты.

Положена ли материальная помощь к отпуску

Данное поощрение может выплачиваться с учетом качества выполнения трудовых обязанностей работника, то есть как мотивационная выплата, или же при социальной потребности работника фирмы, то есть в качестве социальной выплаты.

Сама выплата матпомощи основывается на локально-нормативных актах фирмы. Если в данном документе прописаны положения о выплатах, то получать их будут все работники фирмы с небольшим исключением, о котором расскажем далее.

У сотрудников госорганизаций размер выплат матпомощи — фиксированный, а порядок выплат устанавливается, повторим еще раз, согласно нормативно-правовым актам.

Рассмотрим ниже некоторые ограничения в предоставлении матпомощи к отпуску. Во-первых, для получения матпомощи сотрудник должен отработать в организации не менее полугода, поскольку получение дополнительной выплаты у сотрудника появляется после отработки указанного срока.

Во-вторых, при декретном отпуске будущие мамы тоже не могут рассчитывать на матпомощь к отпуску, поскольку декретный отпуск — социальная мера, не относящаяся к очередному оплачиваемому отпуску. Беременные женщины получат установленные пособия на рождение ребенка и период беременности.

Еще одна категория людей, которым не полагается матпомощь к отпуску — работники, уходящие в отпуск с последующим увольнением. В этом случае работодатель не поощряет денежно сотрудника, ведь в этом нет смысла.

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Итоги

Выплата матпомощи к отпуску в частных коммерческих фирмах является добровольной, а размер дополнительного финансирования устанавливается в индивидуальном порядке.

В государственных организациях выплата матпомощи обязательна, если она установлена в соответствующих НПА. Она выплачивается фиксированной суммой и не зависит от качества выполнения трудовых обязанностей сотрудника.