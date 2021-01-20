Биржевые облигации для среднего бизнеса

— Вы довольно пошлый человек,— возражал Бендер,— вы любите деньги больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

— Не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

(И. Ильф, Е. Петров «12 стульев»)

Не секрет, что в последние годы наблюдается интерес частных лиц к инвестированию, растёт количество открытых инвестиционных счётов, а государство поддерживает предприятия в желании выпустить облигации. В то время, пока ставки по банковским депозитам стремятся к нулю, индекс Московской биржи бьёт рекорды.

На этом фоне предприятия всё чаще задумываются о привлечении альтернативного финансирования и выпуске облигаций. Ставка по облигациям, как правило, выше, но взамен можно забыть о залоге имущества и личном поручительстве собственников бизнеса. Разбираемся с экспертами taxCoach.

Есть общий перечень требований к потенциальным эмитентам облигаций:

Минимальный размер выручки бизнеса — 120 млн. руб.;

Минимальный объём выпуска — 50 млн. руб.;

Чистый долг / EBIT (операционная прибыль) менее 3x или объём выпуска не более ½ от объёма выручки или валюты баланса;

Желательна отчётность по МСФО;

Средний темп прироста выручки (CAGR) не менее 10% за последние 3 года.

Как видите, облигации — это не всегда про крупный бизнес. В том числе и средний бизнес государство мотивирует прибегать к такому способу финансирования. В частности, предусмотрены субсидии для предприятий МСП:

субсидирование купонного дохода — 70 % от ставки купона, но не выше 2/3 ключевой ставки Банка России;

субсидирование затрат на выпуск облигаций — не более 1,5 млн руб.

Однако и к юридической структуре бизнеса предъявляются особые требования. Биржа и инвесторы не примут «отчёт по форме банка». На что обратить внимание, если есть желание попробовать силы бизнеса на поле выпуска облигаций:

Должны быть понятные юридические основания, по которым можно объединить несколько юридических лиц, показатели которых учитываются для выпуска облигаций.Например, бизнес работает в рамках нескольких ООО, совокупная внешняя выручка которых 10 млрд.руб. Чтобы заявить объём выпуска 5 млрд. (1/2 от выручки), нужно консолидировать выручку по отчётности. Если компании зарегистрированы на дальних родственников или «хороших парней», сделать этого не получится.Такое же требование относится к активам бизнеса — если мы хотим продемонстрировать имущественную стабильность, то владение имуществом должно быть понятным.Соединять все компании в одну нецелесообразно и необязательно, а иногда и невозможно по требованиям законодательства, поэтому часто речь идёт о повышении прозрачности структуры владения. Срок существования бизнеса не менее 3 лет. Нет однозначного ответа, принимается во внимание срок существования именно бизнеса (одного из юридических лиц группы компаний) или срок регистрации самого эмитента. Известны случаи, когда для выпуска облигаций создаётся отдельная компания, которая и объединяет на понятных основаниях показатели всей группы компаний. Но и требования Биржи и ЦБ РФ постоянно меняются. Поэтому окончательный ответ на конкретный момент времени даст Организатор выпуска.Компания, которая полностью сопровождает выпуск облигаций: консультирует эмитента по условиям привлечения средств, представляет интересы в диалоге с Биржей, общается с инвесторами и т.п. Открытость бизнеса и его руководителя. Выпуск облигаций предполагает не только формальные отчёты, но и регулярное «общение» бизнеса с инвесторами, раскрытие планов и перспектив, объяснение рисков и временных сложностей. Права на интеллектуальную собственность, значимые активы должны быть на понятных основаниях закреплены и оформлены. Например, потенциальному инвестору вряд ли понравится компания, которая работает под товарным знаком, оформленным на ИП — собственника. Очевидно, что это несёт риск остановки деятельности компании и/или искажения её финансовых показателей. Инвестировать в такую компанию будет рискованно. Официальная доходность бизнеса. Ведь потенциальным инвесторам необходимо продемонстрировать реальную прибыль компании, а не табличку в Exel. Налоги. В вышеперечисленных обстоятельствах они по законам физики будут стремиться к рекомендуемым значениям ФНС, которые регулярно обновляются в сервисе «Прозрачный бизнес».

Так просто и так сложно одновременно.

Добавим к этому ещё один пункт — это возможность быстро и с минимальными затратами прийти от текущей модели к такому лаконичному варианту, когда решение о выпуске облигаций будет принято.

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Разработка оптимальной дорожной карты в рамках структурирования бизнеса, в которой будут учтены все нюансы и ограничения операционной деятельности, также занимает время. Поэтому, как бы банально не звучало, готовиться к выпуску облигаций надо заранее.