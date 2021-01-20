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Что в 2021 году ждет тех, кто хранит деньги на банковской карте: четыре изменения

С наступлением 2021 года нельзя не отметить ряд законодательных нововведений, которые ожидают владельцев банковских карт (а таковых у нас с каждым днем становится все больше).

Увеличилось число подконтрольных операций

С 10 января этого года вступил в силу ряд поправок в небезызвестный Закон о противодействии легализации преступных доходов (№ 115-ФЗ).

Изменился перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга (Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ). В частности, банк обязан сообщить туда, если:

  • гражданин откроет вклад в пользу третьего лица (в т.ч. с привязкой к банковской карте), пополнив счет наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей,
  • или оформит на свою карту возврат неиспользованного остатка средств на балансе мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей,
  • или получит на свою карту выплату по договору страхования жизни или пенсионного страхования в сумме от 600 тысяч рублей,
  • или произведет расчет со своего банковского счета по сделке с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (полный перечень подконтрольных операций представлен в ст. 6 Закона № 115-ФЗ).

Изменятся основания для блокировки банковской карты

С 1 октября 2021 года обновляются признаки подозрительных операций, которые обязаны контролировать и своевременно пресекать банки.

Согласно новым Указаниям ЦБ РФ (№ 5599-У от 20.10.2020) банки обязаны заблокировать счет клиента (в т.ч. и карточный), если по нему проводят или пытаются провести операции, отвечающие следующим признакам:

  • когда с одного телефона или компьютера делают переводы со счетов разных физических лиц (при этом у банка нет сведений, что они являются родственниками),
  • или когда с помощью банковской карты покупают цифровую валюту,
  • если предприниматель со своего расчетного счета переводит деньги на банковскую карту, открытую ему в качестве физического лица.

Перечень подозрительных операций весьма обширный и, что самое главное, весьма не конкретный.

Так, ЦБ РФ указывает, что при наличии иных признаков, которые не включены в этот перечень, но дают основание заподозрить за клиентом преступные финансовые махинации, кредитная организация обязана заблокировать счет и потребовать документы, подтверждающие легальность денежного перевода.

Банки будут сообщать в ФНС о процентах, начисленных владельцу банковской карты

С этого года введен подоходный налог на проценты, которые гражданин получил от банка за календарный год (Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ).

13% придется заплатить в бюджет, если проценты, начисленные суммарно по вкладам и банковским счетам гражданина (в т.ч. и карточным), превысят необлагаемый лимит.

В этом году не облагаются налогом проценты в размере до 42 500 рублей (1 млн рублей, умноженный на 4,25% — ключевая ставка ЦБ РФ на 1 января отчетного года).

Чтобы ФНС могла начислить налог, на банки возлагается обязанность сообщать о сумме процентов, которые получил от них клиент за календарный год (по банковским картам, депозитам и т. д.).

Исключение составляют лишь рублевые счета и карты, по которым процентная ставка не превышает 1% годовых, а также счета эскроу, которые используются для расчетов с застройщиками жилья. Полученные по ним проценты не учитываются для целей налогообложения — поэтому банки не обязаны сообщать о них в ФНС.

Карту могут оформить дистанционно, если сдать биометрию

С 1 января этого года вступили в силу важные поправки в правила сбора биометрических данных граждан, а также их использования (Закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ).

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В частности, все крупные банки обязали передавать биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему. Правда, для сбора биометрии требуется получить письменное согласие гражданина.

Если он согласится, то в дальнейшем получает возможность дистанционно оформлять себе новые банковские карты и обслуживаться в банках без необходимости лично посещать офис с паспортом.
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