Что в 2021 году ждет тех, кто хранит деньги на банковской карте: четыре изменения

С наступлением 2021 года нельзя не отметить ряд законодательных нововведений, которые ожидают владельцев банковских карт (а таковых у нас с каждым днем становится все больше).

Увеличилось число подконтрольных операций

С 10 января этого года вступил в силу ряд поправок в небезызвестный Закон о противодействии легализации преступных доходов (№ 115-ФЗ).

Изменился перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга (Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ). В частности, банк обязан сообщить туда, если:

гражданин откроет вклад в пользу третьего лица (в т.ч. с привязкой к банковской карте), пополнив счет наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей,

или оформит на свою карту возврат неиспользованного остатка средств на балансе мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей,

или получит на свою карту выплату по договору страхования жизни или пенсионного страхования в сумме от 600 тысяч рублей,

или произведет расчет со своего банковского счета по сделке с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (полный перечень подконтрольных операций представлен в ст. 6 Закона № 115-ФЗ).

Изменятся основания для блокировки банковской карты

С 1 октября 2021 года обновляются признаки подозрительных операций, которые обязаны контролировать и своевременно пресекать банки.

Согласно новым Указаниям ЦБ РФ (№ 5599-У от 20.10.2020) банки обязаны заблокировать счет клиента (в т.ч. и карточный), если по нему проводят или пытаются провести операции, отвечающие следующим признакам:

когда с одного телефона или компьютера делают переводы со счетов разных физических лиц (при этом у банка нет сведений, что они являются родственниками),

или когда с помощью банковской карты покупают цифровую валюту,

если предприниматель со своего расчетного счета переводит деньги на банковскую карту, открытую ему в качестве физического лица.

Перечень подозрительных операций весьма обширный и, что самое главное, весьма не конкретный.

Так, ЦБ РФ указывает, что при наличии иных признаков, которые не включены в этот перечень, но дают основание заподозрить за клиентом преступные финансовые махинации, кредитная организация обязана заблокировать счет и потребовать документы, подтверждающие легальность денежного перевода.

Банки будут сообщать в ФНС о процентах, начисленных владельцу банковской карты

С этого года введен подоходный налог на проценты, которые гражданин получил от банка за календарный год (Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ).

13% придется заплатить в бюджет, если проценты, начисленные суммарно по вкладам и банковским счетам гражданина (в т.ч. и карточным), превысят необлагаемый лимит.

В этом году не облагаются налогом проценты в размере до 42 500 рублей (1 млн рублей, умноженный на 4,25% — ключевая ставка ЦБ РФ на 1 января отчетного года).

Чтобы ФНС могла начислить налог, на банки возлагается обязанность сообщать о сумме процентов, которые получил от них клиент за календарный год (по банковским картам, депозитам и т. д.).

Исключение составляют лишь рублевые счета и карты, по которым процентная ставка не превышает 1% годовых, а также счета эскроу, которые используются для расчетов с застройщиками жилья. Полученные по ним проценты не учитываются для целей налогообложения — поэтому банки не обязаны сообщать о них в ФНС.

Карту могут оформить дистанционно, если сдать биометрию

С 1 января этого года вступили в силу важные поправки в правила сбора биометрических данных граждан, а также их использования (Закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ).

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В частности, все крупные банки обязали передавать биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему. Правда, для сбора биометрии требуется получить письменное согласие гражданина.

Если он согласится, то в дальнейшем получает возможность дистанционно оформлять себе новые банковские карты и обслуживаться в банках без необходимости лично посещать офис с паспортом.