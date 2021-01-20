Сбор борцов с капитализмом? ЦБ призовет сотрудников банков жаловаться на нарушение прав граждан

На днях газета «Известия» написала про необычные планы Центробанка. Окончательное решение будет принято позднее. Но регулятор довольно активно собирается развивать направление сбора жалоб на нарушение прав потребителей. И предполагается, что жалобы эти будут поступать от сотрудников банков, причем как от работающих специалистов, так и от уже уволившихся.

Эта практика может быть распространена и на другие финансовые организации — МФО, страховые компании и так далее.

Как пишет издание, планируется создать некоторый «институт информаторов», которые будут делиться сведениями о нарушениях прав людей, которые пользуются финансовыми услугами. Сейчас уже сделан первый шаг — на сайте ЦБ в разделе «Контактная информация» появилась новая опция — кнопка, которая позволяет анонимно сообщить о «возможном нарушении вашим работодателем прав потребителей финансовых услуг». Под работодателями как раз и подразумеваются банки и другие финорганизации.

Вот это направление и планируется усилить.

Почему я скептически смотрю на эту идею?

Решила поделиться своим мнением человека, который уже больше 10 лет работает финансовым журналистом и много пишет про банки.

Я назову 3 причины, почему эта идея не кажется мне особо полезной.

Никто особо не будет жаловаться

Прежде всего, из-за отсутствия заинтересованности, а во вторую очередь — из-за опасения каких-то последствий.

Большинство морально неоднозначных практик не нарушает закон

Мне как финансовому журналисту и блогеру и личные знакомые, и читатели постоянно рассказывают о каких-то неприятных ситуациях с банками.

Никак не удается закрыть кредит, все начисляют и начисляют что-то дополнительно, а по кэшбэку денег недодают. Обещают одну ставку по ипотеке, а одобряют совсем другую. Эти и многие другие жалобы, конечно, свидетельствуют о не очень-то бережном обращении с клиентами. Но увы, в большинстве случаев никакие законы не нарушаются.

В тонне страниц тарифов и условий банков содержится куча пунктов и нюансов, с которыми человек соглашается, подписывая договор. В договоре при этом может быть просто кратко обозначено что-то типа «Соглашаюсь с условиями тарифа».

Часто условия использования продукта намеренно сформулированы так, чтобы запутать человека. С этим периодически борется Федеральная антимонопольная служба, вынося банкам предписания и заставляя более четко описывать условия. Но эта борьба охватывает лишь малую долю подобных ситуаций.

Случаи реальных нарушений часто недоказуемы

Бывает такое, что договор-то правильный, а устно сотрудник банка ввел клиента в заблуждение. Сказал, что кредит одобрят только вот с этой самой дорогой страховкой. Или сотрудник продал человеку какой-то ПИФ или облигации и сказал, что это такой же гарантированный доход, как по вкладу (а это не так).

Это реальное нарушение, потребитель был дезинформирован. Но доказать подобное очень трудно. Можно написать жалобу и в ЦБ, и в Роспотребнадзор и ФАС. Но исход разбирательств часто будет не в пользу клиента. К сожалению, не нашла описаний практических случаев на тему того, можно ли использовать диктофонную запись как доказательство нарушений в подобных ситуациях.

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