Доставка бесплатных образцов для производства: как отразить проводки в учете?

При ведении бухгалтерского учета организация должна руководствоваться требованиями осмотрительности. Рассмотрим, что это значит, на примере с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ольгой Ткач.

Исходная ситуация

Итальянская компания изготавливает оборудование по заказу российской организации (общая система налогообложения). Организация транспортной компанией по доставке экспресс-грузов через таможню направила производителю в Италию бесплатный образец своей продукции для тестирования оборудования в целях принятия решения о его приобретении (или отказа от приобретения).

Каковы документальное оформление операции, отражение в налоговом и бухгалтерском учете, отчетность?

Решение

По нашему мнению, передача организацией иностранному контрагенту образца продукции для тестирования его оборудования в целях принятия решения о его приобретении (или отказа от приобретения):

1) для целей НДС — не признается реализацией товара, в связи с чем нет объекта налогообложения. Подтверждением отсутствия поставки товара может служить договор на передачу образца с указанием целей его использования получателем и/или накладная с указанием, что передается образец в целях тестирования оборудования. Также целесообразно получить документ, содержащий информацию о результатах тестирования, в ходе которых был использован полученный образец продукции. Однако не исключен риск спора с налоговым органом;

2) для целей исчисления налога на прибыль и бухгалтерского учета — признается прочими расходами в виде стоимости образца и затрат на его транспортировку.

Оснований для признания капитальных вложений (для целей бухгалтерского учета) или учета расходов в первоначальной стоимости основного средства (для целей налогового учета) нет, в т.ч. после положительных результатов тестирования, поскольку рассматриваемые расходы осуществлялись до принятия решения о приобретении оборудования.

Для документального подтверждения соответствия расходов требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ на передачу образца для тестирования оборудования целесообразно подготовить документ (например, в виде справки или докладной технического специалиста) о необходимости передачи образца продукции в целях тестирования оборудования перед его приобретением, с указанием, что тестирование необходимо для проверки соответствия оборудования требованиям организации и принятия решения о целесообразности его приобретения.

Обоснование решения

Действующими нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету не предусмотрено каких-либо особенностей в отношении оформления первичной документации при отгрузке товаров на экспорт, в том числе при безвозмездной передаче. При этом определенный набор документов во взаимоотношениях сторон договора может быть предусмотрен в самом контракте (дополнительном соглашении к нему).

Стороны могут согласовать, что в целях тестирования оборудования заказчик передает образец продукции. При этом поскольку образец передается до принятия решения о приобретении оборудования, то может быть оформлен отдельный договор с указанием цели передачи образца.

Для целей таможенного законодательства вывоз образцов без обязательств по их обратному ввозу признается экспортом (п. 1 ст. 139 ТК ЕАЭС), т.е. независимо от того, реализуются ли они за плату или передаются на безвозмездной основе. При этом, согласно пп. 45 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, товаром признается любое движимое имущество.

Таким образом, вывоз образцов должен сопровождаться оформлением декларации на товары либо заменяющих ее иных документов, оформленных в соответствии с Инструкцией о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263. В данном случае оформляется таможенная декларация CN23 (в которой может указываться, что перевозятся образцы).

НДС

Для целей налогового законодательства товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В целях главы 21 НК РФ реализацией (и, соответственно, объектом налогообложения) признается также и передача права собственности на товары на безвозмездной основе (абзац второй пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

В рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, образец, передаваемый в целях тестирования оборудования, не отвечает понятию «товар», в т.ч. контрагент не может использовать его по своему усмотрению. И поэтому их передача изготовителю оборудования не является объектом обложения НДС.

При этом использование понятия «экспорт» при таможенном оформлении товара не означает реализации и (или) перехода права собственности на безвозмездной основе для целей налогообложения. Указанная в декларации или документе, ее заменяющем, стоимость применяется только для таможенных целей.

В то же время не исключено, что налоговые органы посчитают такую передачу образца реализацией товара. Так, в письме Минфина России от 15.03.2017 N 03-03-06/1/14731 указано, что операции по безвозмездной передаче товаров (образцов материалов, приборов, комплектующих изделий, оборудования и т.п.) в перечне операций, не признаваемых объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 НК РФ) и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС (ст. 149 НК РФ), не поименованы.

Отметим, что если считать образец товаром, то есть риск, что организация не сможет подтвердить нулевую ставку НДС, поскольку одним из документов, указанных в ст. 165 НК РФ, подтверждающих правомерность применения нулевой ставки НДС при экспорте, является договор поставки, о чем напомнил Минфин России в письме от 27.06.2017 N 03-07-08/40277.

Напомним, что при реализации товаров, вывезенных с территории РФ в таможенной процедуре экспорта, НДС в бюджет не уплачивается (пп. 1 п. 2 ст. 151 НК РФ), поскольку подпунктом 1 п. 1 ст. 164 НК РФ для товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, установлена налоговая ставка 0% при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ.

Одним из требуемых документов является «контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара (припасов)...».

Также для случаев пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров с помощью перевозчиков в качестве экспресс-груза предусмотрены специальные правила подтверждения нулевой ставки (пп. 7, 8 п. 1 ст. 165 НК РФ) (письмо от 24.03.2020 N ЕА-4-15/5039@, Информация Федеральной налоговой службы от 01.04.2020 «С 1 апреля подтвердить нулевую ставку по НДС для розничных экспортеров станет проще»). Если перевозчик доставляет экспортируемый товар как экспресс-груз и при его таможенном оформлении использует декларацию на товары для экспресс-грузов, нужно представить сведения из нее в виде реестра в электронной форме.

Налог на прибыль

При безвозмездной передаче имущества передающая сторона не получает каких-либо экономических выгод, поэтому у нее не возникает обязанности по признанию дохода при расчете налогооблагаемой прибыли (п. 1 ст. 41, ст. 247, п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 274 НК РФ, смотрите также письма Минфина России от 17.08.2017 N 03-03-06/1/52899, от 17.11.2016 N 03-03-06/3/67725).

Однако в рассматриваемой ситуации образец передается организацией для оценки целесообразности приобретения оборудования у подрядчика, которому переданы образцы.

В связи с чем, по нашему мнению, есть основания для учета стоимости образца, а также транспортных расходов в других расходах, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Для документального подтверждения связи расходов на передачу образца для тестирования оборудования целесообразно подготовить документ (например, в виде справки или докладной технического специалиста) о необходимости передачи образца продукции в целях тестирования оборудования перед его приобретением, с указанием, что тестирование необходимо для проверки соответствия оборудования требованиям организации и принятия решения о целесообразности его приобретения.

После проведения испытаний целесообразно получить от иностранной организации документ с результатами тестирования оборудования.

После положительных результатов тестирования и принятия решения о приобретении оборудования указанные расходы также учитываются в прочих расходах, т.к. нет оснований для отнесения их в первоначальную стоимость оборудования. Однако не исключено, что налоговые органы будут придерживаться иной позиции. Каких-либо разъяснений по данному вопросу (тестирование до принятия решения о приобретении объекта) не обнаружено.

По нашему мнению, если бы образец передавался после заключения договора на изготовление оборудования (для проверки его готовности, например, или соответствия условиям технического задания заказчика), то стоимость переданного подрядчику образца необходимо было учитывать как часть его первоначальной стоимости.

Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ, первоначальная стоимость основного средства определяется для целей налогообложения как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (постановление ФАС Центрального округа от 18.02.2010 N А35-5033/08-С21, в котором указано, что проверка готовности оборудования к выпуску продукции, в ходе которой осуществляется тестирование, запуск, опробование оборудования без выпуска готовой продукции (вхолостую), отвечает понятию «доведение оборудования до состояния, в котором оно пригодно для использования», приведенному в п. 1 ст. 257 НК РФ).

Бухгалтерский учет

В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются также «иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств».

Например, в п. 17 (e) МСФО (IAS) 16 «Основные средства» примером затрат, непосредственно относящихся к приведению основного средства в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства организации, являются «затраты на проверку надлежащего функционирования актива».

Однако, по нашему мнению, затраты на тестирование оборудования (в т.ч. в виде стоимости образцов, используемых при тестировании) могут быть учтены в составе первоначальной стоимости оборудования, только если такое тестирование проводится после принятия решения о его приобретении и после заключения договора с поставщиком (например, в целях наладки оборудования под продукцию заказчика).

Например, в проекте ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.

В рассматриваемом случае не выполняется одно из условий — нет уверенности, что осуществление затрат на передачу образца приведет к получению экономических выгод в будущем, поскольку образец передается до принятия решения о приобретении оборудования, т.е. расходы в виде стоимости образца и затрат на его доставку не являются неотъемлемой составной частью процесса изготовления оборудования, не относятся к пусконаладочным работам и испытаниям.

Кроме того, при ведении бухгалтерского учета организация должна руководствоваться требованиями осмотрительности, в соответствии с которыми учетная политика организации должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (абзац 4 п. 6 ПБУ 1/2008).

Поэтому стоимость образца и затраты на его транспортировку относятся на прочие расходы в периоде их осуществления:

При отправке образца контрагенту в учете будет сделана запись:

Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 10

учтены переданные образцы по себестоимости (на основании накладной на передачу)

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Документальное оформление

Документальным подтверждением в рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, могут служить: