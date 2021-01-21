Дело рук утопающих: как предприниматели в России спасали бизнес от банкротства

В начале 2021 года был отменен мораторий на банкротства компаний. Эксперты отмечали, что в ближайшее время стоит ожидать «лавинообразного» количества исков к компаниям-должникам, которые переживали последствия пандемии. ДОЛГ.РФ подготовил ряд кейсов: успешных и неудачных, где развитие истории зависело от множества факторов, но прежде всего — от антикризисного управления.

Нашумевший случай — дело Романа Кузнецова, генерального директора агрохолдинга «Алтаур», крупнейшего сельскохозяйственного предприятия в Омской области. В 2017 году вспышка африканской чумы уничтожила поголовье свиней, которых содержало предприятие. Более того, региональные власти приняли решение о запрете производителям продавать продукцию за пределами Омской области, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Добило «Алтаур» падение цен на зерно. Как итог — компания оказалась должна 250 млн руб. налоговым органам и деловым партнерам.

Контрагенты «Алтаура» оказались лояльнее к агрохолдингу, чем налоговые органы. Последние арестовали счета и имущество предприятия из-за долга перед бюджетом в 9,7 млн руб.

Роман Кузнецов придумал, как спасти бизнес и сохранить свыше 1 тыс. рабочих мест. Он проанализировал, кому должна компания и кто должен ей, и предложил нехитрую схему выхода из долговой ямы. Дебиторам «Алтаура» было предложено перечислить деньги его кредиторам напрямую. В итоге должники таким образом возвращали деньги агрохолдингу, а его кредиторы получали удовлетворение. Позднее компания смогла погасить долг перед бюджетом, и бизнес стал жизнеспособным.

Однако правоохранительные органы обвинили Романа Кузнецова в сокрытии денежных средств, с которых должны взиматься налоги. В итоге его признали виновным и обязали уплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Но все могло закончиться хуже — тюремным заключением до 7 лет (ст. 199.2 УК РФ).

Пример Романа Кузнецова можно даже назвать позитивным. Куда хуже ситуация сложилась у агрария из Амурской области Виктора Есина. Он взял кредит в банке суммой 77 млн руб., чтобы закупить сельскохозяйственную технику и пополнить оборотные средства бизнеса. Но случился неурожай, и расплачиваться с банком стало невозможно. Глава КФХ попросил банк об отсрочке платежей до следующего урожая, но кредитор согласился подождать всего 20 дней. Итогом стало банкротство предпринимателя и возбуждение на него уголовного дела в части незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

Виктор Есин пытался найти инвесторов, чтобы спасти КФХ, но ситуация начала только усугубляться. Штат сотрудников сократился до 43 человек (работало изначально 88), личное имущество агрария арестовали, а его сын, который был поручителем по кредиту, также попал под «банковскую облаву», и ему также грозит банкротство. Семья не отчаивается найти инвестора, однако имущество КФХ уже выставляется на торги, и шансов, что предприятие будет спасено, почти нет.

Конечно, нельзя сказать, что спасение бизнеса возможно только незаконными путями. Предпринимательница Ирина Акимова в период пандемии коронавируса держала руку «на пульсе» и поняла, как она может спасти бизнес от карантинных ограничений и, соответственно, убытков. Она переориентировала бизнес на шитье многоразовых защитных масок из хлопка. Был разработан уникальный дизайн изделий, чтобы выделиться среди конкурентов. В результате она не только добилась признания предприятия непрерывно действующим, но и сохранила штат сотрудников, наняла новых рабочих.

Пандемия COVID-19 вынудила и компанию «Термо-Конт МК» переориентировать свою деятельность. Ее руководитель, Александр Ушаков, организовал развоз вакцины против коронавируса «Спутник V». Обойти конкурентов удалось за счет специального оборудования (термоконтейнеров, хладоэлементов), которое сохраняет необходимый температурный режим для перевозки вакцины. Препарат развозился не только по России, но и за рубеж (в частности, в Индию). К слову, оборудование компания разработала самостоятельно совместно с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

А предпринимательница Лариса Лановенко, владеющая турагентством, из-за пандемии коронавируса была вынуждена отказаться от ведения бизнеса в сфере путешествий. Ей пришлось открыть продуктовый магазин и студию тренировок. Автомобили, бывшие в распоряжении предпринимательницы, теперь развозят продукты, а не туристов.

В планах женщины — начать сопровождать сделки по покупке недвижимости. Она активно вкладывается в рекламу в МФЦ и надеется, что не потеряет ни бизнес, ни штат сотрудников. И это при том, что ранее из-за карантинных ограничений турагентство не получало никаких доходов в течение 4 месяцев, а арендодатели просто выгоняли сотрудников из офиса, ибо им было нечем платить.

Банкротство пугает людей, поскольку оно воспринимается как «конец экономической жизни». Такое произошло с гражданкой Валентиной Дубининой, которая накопила большое количество долгов. И, хотя у нее было достаточно имущества, чтобы погасить долги, она не предпринимала никаких действий. В результате в ее отношении инициировали процедуру банкротства. Действия Валентины Дубининой позднее нельзя охарактеризовать иначе, как панику. Она пыталась признать действия финансового управляющего Сергея Громова недействительными, не позволяла реализовать ее имущество и всячески препятствовала этому.

Беспокойство женщины дошло до таких масштабов, что она подала 25 апелляционных жалоб, а правоохранительные органы обнаружили в ее действиях состав уголовного преступления. Она пыталась скрыть имущество, незаконно продавала его, удерживала деньги. Ее долги перед кредиторами достигли почти 30 млн руб.

Позднее действия Валентины Дубининой были признаны преднамеренным банкротством, что усугубило дело. Она продавала свои активы по цене ниже рыночной, чем нанесла самой себе ущерб. А чтобы не платить кредиторам, она сфальсифицировала данные о себе (в частности, справку 2-НДФЛ). Несмотря на тяжелого должника, финансовый управляющий Сергей Громов не отступился от него, а потом восстановил платежеспособность, продав имущество. И кредиторы гражданки постепенно получают удовлетворение.

Правительство РФ рекомендовало региональным властям, муниципалитетам и частным арендодателям пойти навстречу предпринимателям и снизить / отменить арендную плату. Однако предпринимательница Валентина Ким из Московской области, занимающаяся кондитерским производством, была вынуждена закрыться, поскольку администрация не стала снижать арендные платежи. И это при том, что в торговых и бизнес-центрах частные арендодатели снизили размер платежей, а в некоторых случаях просили арендаторов оплачивать только коммунальные платежи. На весь период карантина Валентине Ким приходилось оплачивать аренду в полном размере, хотя ни ей, ни ее сотрудникам не разрешали выходить на работу и, соответственно, зарабатывать.

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Выбраться из кризисной ситуации Валентине Ким удалось за счет увеличения заказов в удаленном формате. Прибыль от них помогла предпринимательнице уплачивать аренду.

Бизнес не всегда нуждается только в финансовой поддержке. Юрист, профессиональный бухгалтер и руководитель группы компаний «Родина и партнеры» Алла Родина справедливо указала, что организациям и предпринимателям нужна правовая поддержка. Зная обо всех сторонах кризисной ситуации, компанию можно перевести на «ручное управление» и спасти от банкротства. Деятельность Аллы Родиной по спасению бизнеса позволила ей обрести 165 новых клиентов. Поэтому нельзя сказать, что антикризисный менеджмент в России не востребован.