Порядок подтверждения права на применение нулевой налоговой ставки: что про это нужно знать

Ряд налогоплательщиков обладает правом на возмещение при применении налоговой ставки 0%. Однако оно требует подтверждения, а правила того, как это происходит, определяет ст. 165 НК РФ. Следует учесть, что типы самих налогоплательщиков, обладателей данного права, устанавливаются ст. 164 НК РФ. А в рассматриваемой статье устанавливаются только правила документального подтверждения нулевой ставки.

Особенности документального подтверждения права на налоговый вычет и применение налоговой ставки 0%

Прежде всего нужно отметить, что собственный порядок определения периода выявления базы установлен для экспортных операций. Это выражается в том, что положения ст. 167 НК РФ устанавливают, что при реализации определённых товаров моментом установления базы становится последнее число квартала, в котором собраны все документы. Поэтому лишь после формирования всего пакета установленных гл. 21 документов налогоплательщик получает право заявить налоговый вычет по НДС.

При реализации в РФ резидентом ОЭЗ таких товаров, лицам, являющимся резидентами ОЭЗ, применяется нулевая ставка НДС. У лиц, не являющихся резидентами ОЭЗ, не предусмотрено появления аналогичного права при реализации таких же товаров. В силу этого данные операции подлежат обложению НДС по ставкам 10 или 18 %.

При отсутствии полного пакета документов, определённых рассматриваемой статьёй, момент установления базы по указанным товарам выявляется в соответствии с общими правилами.

Если все документы, предписанные при реализации перевозчиками, резидентами РФ, на железнодорожном транспорте некоторых работ, не сформированы на 181й календарный день со дня проставления пометки таможни, говорящей о соотнесении товаров с таможенной процедурой экспорта или транзита при транспортировке иностранных товаров от таможни в месте прибытия в РФ до таможни в месте убытия или говорящей о помещении вывозимых из РФ и иных, находящихся под её юрисдикцией, результатов переработки под процедуру внутреннего таможенного транзита, период установления базы по указанным работам определяется в соответствии со ст. 167 НК РФ.

При доставке в портовую ОЭЗ российских товаров, соотнесённых за её пределами с таможенной процедурой экспорта, или при вывозе припасов срок представления документов, определённый п. 9 рассматриваемой статьи, устанавливается со дня соотнесения соответствующих товаров с таможенной процедурой экспорта или декларирования припасов.

Требование о представлении в отделение ФНС документов, свидетельствующих вывоз товаров из государства-члена ТС на территорию иностранного государства, в целях подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС не определено.

При реализации товаров на экспорт из РФ в иное государство через государство-члена ТС периодом установления базы по НДС становится последний день квартала, в котором подготовлены документы, установленные рассматриваемой статьёй, вне зависимости от дня фактического вывоза из государства-члена ТС на территорию иностранного государства.

Представление документов для подтверждения нулевой ставки разрешается отсрочить до завершения налогового периода, даже когда такой срок выйдет за пределы периода в сто восемьдесят дней.

Следует учитывать, что единой судебной арбитражной практики в данной сфере выработать не удалось. Приведём некоторые примеры.

ФАС Московского округа в Постановлении от 26.05.2008 № КА-А40 назвал несостоятельным аргумент налоговиков о том, что на день подачи налогоплательщиком всех необходимых документов, подтверждающих правомерность применения нулёвой налоговой ставки, наступил сто восемьдесят первый день.

Суд решил, что нижестоящими инстанциями со ссылкой на письмо Минфина России от 22.06.2007 № 03-07-08/161, правомерно определено, что в случае сбора налогоплательщиком всех документов в срок, не превышающий сто восемьдесят календарных дней, отсчитывая от даты соотнесения груза с таможенным режимом экспорта, эти операции подлежат отражению в налоговую декларацию по НДС за налоговый период, на который приходится дата формирования пакета документов, вне зависимости от того, что завершение срока также приходится на этот же период.

Налогоплательщик представил документы, имеющие отношение к отгрузке на экспорт за период с ноября по май. Установленный законом срок в сто восемьдесят дней истек в мае, в связи с чем представление документов вместе с декларацией за май является правомерным.

Иной точки зрения придерживался ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 16.07.2008 № Ф04-4348, которым установил, что с учетом представленного пакета документов срок в сто восемьдесят дней, установленный рассматриваемой статьёй, нарушен, поскольку он истекает 4 февраля, а документы представлены 20 февраля.

Исходя из того, что на сто восемьдесят первый день не были представлены все необходимые документы и не уплачен НДС по соответствующей ставке, суд пришёл к выводу о правомерности начисления ФНС санкций за просрочку уплаты.

Судьи игнорировали аргументы того, что если налоговый период — это февраль 2007 года, то декларация за этот период может быть подана не позднее 20 числа следующего месяца, что и было сделано налогоплательщиком.

Исходя из того, что мнения судей АС отличаются друг от друга, налогоплательщику, подавшему документы до 20-го числа месяца, идущего за тем, в котором истекло 180 календарных дней с даты экспорта, скорее всего потребуется доказывать свою позицию в суде округа или высшем.

В письме Минфина от 16.10.2014 № 52244 детализируется тема о ставке НДС 0% в отношении работ организаций, резидентов РФ, не относящихся к трубопроводному транспорту, по транспортировке и хранению товаров, перемещаемых через границу РФ, в морских портах. Соответствующий Департамент Минфина дал пояснение.

В целях подтверждения законности применения ставки 0% в отношении указанных работ налогоплательщики представляют документы, установленные п. 3.5 рассматриваемой статьи, в число которых входят копии транспортных и иных документов, подтверждающих факт ввоза или вывоза в РФ и из РФ.

В случае ввоза морским или речным судном в ФНС передаётся копия морской накладной или подобного документа, способного подтвердить факт перевозки товара.

Оказываемые российской организацией в морском порту услуги в соответствии с процедурой транзита подлежат налогообложению НДС по нулевой ставке при условии представления в ФНС документов, установленные п. 3.5 рассматриваемой статьи.

Последняя редакция пп. 3.6 рассматриваемой статьи существует после принятия ФЗ от 29.12.2014 № 452-ФЗ. В ней норма о реализации работ, определённых ст. 164 НК РФ, для подтверждения законности использования налоговой ставки 0% передаются в отделения ФНС копии таможенных деклараций, товаросопроводительных и иных документов, подтверждающих ввоз иностранных товаров в РФ.

ФЗ № 452-ФЗ откорректировал содержание пп. 3 п. 3.7 рассматриваемой статьи, которое устанавливает правило о том, что при реализации услуг, установленных пп. 2.7 п. 1 ст. 164 настоящего Кодекса, для подтверждения законности использования налоговой ставки 0% налогоплательщиками представляются копии транспортных накладных и иных документов с отметками российских таможенных органов.

ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ рассматриваемая статья дополнена п. 3.9, который содержит положение о том, что при реализации услуг, установленных ст. 164, для подтверждения законности использования налоговой ставки 0% в ФНС представляется реестр перевозочных или иных документов, включающих маршрут следования товара, подтверждение таможни того, что место прибытия груза в РФ и место убытия совпадают.

В письме Минфина от 13.02.2015 № 03-07-08/6583 детализирована тема НДС при обложении услуг по авиационным пассажирским перевозкам в Республику Крым из других регионов РФ, оказанных российским авиаперевозчиком с 03.06.2014 по 25.08.2014. Департамент Минфина подтвердил, что положениями п. п. 3 и 4 ст. 2 ФЗ введено правило о том, что положения рассматриваемой статьи применяются к услугам такого вида, оказываемым с 18 марта 2014 года до 1 января 2016 года.

В результате такие услуги, оказанные российской авиакомпанией с 3 июня по 25 августа 2014 года, подлежат обложению НДС по нулевой ставке.

Даны разъяснения и по порядку применения п. 8 рассматриваемой статьи. В письме ФНС от 18.08.2014 № 16134 детализирована тема о вычетах по НДС по товарам, использованным при производстве драгметаллов, при реализации которых оправданность использования нулевой ставки НДС документально подтверждена.

При реализации данных товаров в качестве документов, подтверждающих законность применения налоговой ставки 0% и соответствующих вычетов представляются договор на реализацию драгметаллов или драгкамней и документы, подтверждающие передачу их Госфонду РФ, ЦБ или банкам.

Пункт 9 рассматриваемой статьи действует в редакции ФЗ от 29.12.2014 № 452. Она уточняет, что документы, указанные в п. 3.9 рассматриваемой статьи, направляются в ФНС не позднее сто восемьдесят календарных дней от дня появления отметки таможни, подтверждающей убытие товаров из России.

Из предписаний данного пункта следует, что обязанность по уплате НДС в определенных этим положениях обстоятельствах образуются на 181й день, считая с дня выпуска груза региональными таможенными органами в виде экспорта.

Особенности судебной практики

В судебной практике довольно часто возникает путаница в области применения различных положений о вычетах, связанных с разными сроками.

Так, из решения от 24 апреля 2020 г. по делу № А32-870 АС Краснодарского края мы узнаём, что вывод суда начальной инстанции о том, что с учетом ст. 272, устанавливающей правило о том, что датой признания сумм налогов в составе расходов является дата их начисления, спорные суммы НДС подлежали отражению в расходах 2004 — 2005 годов, т. е. в периоде, когда истек срок в 180 дней, заданный п. 9 рассматриваемой статьи и ст. 167 НК РФ, а не в периоде истечения трехлетнего срока, в ходе которого могло быть подтверждено право на применение ставки 0%, сделан без учета того, что спорные суммы НДС начислены по более позднему периоду и другому основанию, а не потому что в ходе установленного срока не было собрано необходимого пакета документов для подтверждения права на применение ставки 0%.

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Суд апелляционной инстанции не смог исправить ошибку, а его вывод о необходимости отражения сумм НДС в составе расходов в 2011 — 2013 годах сделан применительно истечения срока в сто восемьдесят календарных дней, установленного п. 9 рассматриваемой статьи, п. 9 ст. 167 НК РФ.