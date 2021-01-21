Восстановление сроков о включении в реестр кредиторов. Судебная практика

При рассмотрении вопросов о восстановлении материально-правовых и процессуальных сроков, когда такое восстановление допускается законом и связано с уважительностью причин их пропуска, критерий «уважительности» всегда должен оцениваться с позиции реальных возможностей конкретного лица успеть совершить соответствующее действие в установленный срок. Уважительной причиной пропуска срока может считаться объективная невозможность обращения кредитора в установленный законом срок.

Суть спора

В рамках дела о банкротстве гражданина поступило требование Банка о признании обоснованным и включении требования в реестр требований кредиторов должника. Определением арбитражного суда первой инстанции требование Банка признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника в порядке, установленном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве.

Обращаясь в суд первой инстанции, а затем и в апелляционный суд, Банк указывал на уважительность причин пропуска срока на обращение в суд, полагал, что суду надлежало восстановить кредитору пропущенный двухмесячный срок для включения в реестр требований кредиторов, так как заявление о включении в реестр было подано за пределами срока в результате перевода сотрудников на удаленный режим работы, в связи с введенными мерами по противодействию распространению коронавируса.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

Правое обоснование

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», по смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества.

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом по ходатайству конкурсного кредитора или уполномоченного органа. Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании одновременно с рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требования. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован по правилам пункта 3 статьи 61 Закона о банкротстве.

Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, срок предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по правилам пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве.

Материалами дела подтверждается, что кредитор 25.03.2020 был уведомлен финансовым управляющим о введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. Сообщение финансового управляющего о признании должника банкротом и открытии процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 56 от 28.03.2020.

Согласно пункту 3 статьи 213.7 Закона о банкротстве, кредиторы считаются извещенными об опубликовании сведений, указанных в пункте 2 данной статьи, по истечении пяти рабочих дней со дня включения таких сведений в ЕФРСБ, если не доказано иное, в частности, если ранее не было получено уведомление, предусмотренное пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве.

Если в адрес отдельного кредитора финансовым управляющим направлено уведомление о введении процедуры в отношении должника и данное уведомление получено кредитором ранее даты опубликования сведений в ЕФРСБ плюс пять рабочих дней, то такой кредитор считается извещенным с даты получения уведомления.

Между тем, требование кредитора направлено в суд 27.07.2020, то есть спустя более двух месяцев после истечения срока для предъявления требований.

При рассмотрении вопросов о восстановлении материально-правовых и процессуальных сроков, когда такое восстановление допускается законом и связано с уважительностью причин их пропуска, критерий «уважительности» всегда должен оцениваться с позиции реальных возможностей конкретного лица успеть совершить соответствующее действие в установленный срок.

Уважительной причиной пропуска срока может считаться объективная невозможность обращения кредитора в установленный законом срок. Доказательств того, что кредитор по объективным причинам, которые могли быть признаны уважительными, был лишен возможности своевременно предъявить требование в суд, в материалы дела не представлено.

Довод Банка о том, что суд первой инстанции не учел разъяснения Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 21.04.2020 по восстановлению процессуальных сроков из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, самоизоляцией, апелляционным судом были отклонены в связи с тем, что особые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, были сняты с 12.05.2020.

Поскольку убедительных доводов и объективных доказательств, свидетельствующих об уважительности причины пропуска срока на подачу заявления о включении требования в реестр, заявителем не было приведено, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии у суда первой инстанции правовых оснований для удовлетворения ходатайства Банка о восстановлении срока на подачу заявления.

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Учитывая указанные обстоятельства, требование банка признано судами обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Определение Арбитражного суда Саратовской области от 02.09.2020 года и Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2020 по делу № А 57-2276/2020.