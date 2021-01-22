Как бухгалтеру читать новости, когда новостей слишком много

Прошло всего чуть больше двух недель с начала года, а от обилия информации уже кружится голова и хочется навсегда закрыть новостные ленты. Информационный шум — вполне реальная проблема нашего времени, с которой бухгалтер вынужден сталкиваться каждый день, бороздя просторы интернета в поисках очередных законодательных новшеств.

Как разгрузить голову и навести порядок в источниках информации? Давайте разбираться.

Определите порядок действий

Эксперт советует: чтобы провести «уборку», действуйте поэтапно.

— Поиск информации предполагает три этапа. На первом из них необходимо как можно чётче и конкретнее сформулировать, информация о чём вам необходима. Второй этап предполагает выбор источников, из которых вы хотели бы получить искомые сведения: это должны быть официальные учреждения? СМИ? Справочные издания? Социальные сети и различные паблики в интернете? Каждая группа источников предполагает свой собственный алгоритм поиска и степень надёжности информации. Наконец, третий этап — это обязательная проверка информации, поскольку даже самые авторитетные источники способны ошибаться. Здесь целый ряд критериев: насколько полно и точно изложена информация, вызвавшая ваш интерес?

от кого она получена автором? От неназванных анонимных источников или специалистов в данной области?

можно ли проверить содержащиеся в ней факты в других авторитетных источниках? Виталий Виниченко, доцент, кандидат филологических наук

Сформулируйте цели

Давайте начнем с главного: зачем вам нужна информация? Из каких отраслей и о чем? От этого напрямую зависят нужные вам источники.

Например, для кадровика сайт Роструда Онлайнинспекция.рф — незаменим, а вот специалисту, занятому сведением баланса организации, это совершенно ни к чему.

Разведите постоянные и временные цели. К примеру, на носу у вас годовая отчетность — значит, актуальную информацию по ней нужно собирать сейчас. После сдачи отчетности сбор такой информации можно будет отложить — или, как минимум, перевести в пассивную стадию.

Определите периодичность

Как часто и сколько времени в день читать новости? Вы сейчас посмеетесь и скажете: «когда придется и где придется, вы вообще график мой видели?»

С одной стороны, вы правы, ведь у любого бухгалтера чаще всего ненормированный рабочий день. Но с другой стороны, у вас в голове получается большой дисбаланс. В течение недели вы не успеваете читать совсем ничего, а потом на выходных (или по ночам) перегружаете мозг сразу тоннами информации. Это примерно как голодать неделю, а потом резко набить желудок едой. Он вам за это точно спасибо не скажет.

Поэтому вот разумный выход: уделяйте новостям, скажем, по 20 минут в день. Это даже меньше, чем ваш перерыв на обед (скорее всего) — и этого хватит, чтобы пролистать ленту, кликнуть на пару-тройку самых нужных новостей или статей и прочитать их.

Тогда в выходные вы будете полностью отдыхать от работы (это, конечно, звучит идеалистично, но когда вы читаете бухгалтерские новости или статьи — по существу, вы тоже работаете).

Выбросите лишнее

Теперь самое время провести ревизию, как в шкафу с вещами. Пролистайте свои подписки во всех социальных сетях, все закладки в браузере. Самое время удалить оттуда давно мертвые группы и каналы, убрать источники общего характера — то есть, например, паблики таких СМИ, которые рассеивают в ленте сплошной негатив и создают миллион инфоповодов из ничего.

Отпишитесь от аккаунтов мастеров маникюра и парикмахеров, к которым давно не ходите. Удалите из ленты бессмысленные агрегаторы желтых новостей. Скройте новости давно неинтересных вам одноклассников.

Запомните: оставить нужно только то, что вам действительно интересно, что дает вам полезную информацию и возможность двигаться вперед. Никаких «ну он же обидится, если я отпишусь» или «она хороший бизнес-тренер, когда-нибудь я посмотрю ее уроки». Либо это приносит вам пользу прямо сейчас, либо это нужно убрать из ленты.

Если хотите, этот процесс можно назвать уборкой мусора. Ваша голова должна мыслить ясно. А в таком количестве информации это невозможно без фильтров.

Очертите круг источников

И наконец, самое важное. Откуда бухгалтеру черпать нужную информацию? Какие источники не подведут?

Разделим их на несколько категорий.

Отраслевые порталы

Это, конечно, Клерк (иначе почему вы читаете эту статью), Главбух, Бухонлайн, Бух.ру, Гуру Бухгалтерии, Бухгалтерия.ру и другие интернет-сайты и издания, предназначенные именно для бухгалтеров.

Кроме того, вам могут быть периодически нужны юридические и налоговые издания, типа Российского налогового портала, Народного Советника и т.д. и т.п.

Сделайте себе выборку из 7-10 изданий и сохраните их в закладки. Иногда удобнее подписаться на ежедневные рассылки этих изданий, чтобы получать важную информацию быстрее.

Вот вам пару принципов, чтобы эти источники не подвели: сопоставляйте информацию, полученную на одном из сайтов, с другими — ищите подтверждение или даже оригинальный документ;

ориентируйтесь на статьи, размещаемые редакцией, а не посетителями сайта.

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Бухгалтерские каналы и группы в социальных сетях

Такие группы и каналы перечислить сложнее, а фильтровать информацию из них совсем тяжело, поэтому мы предлагаем вам перейти на Телеграм-каналы. У них удобный интерфейс, есть возможность отключения уведомлений, если они вам мешают, и минимум лишних деталей, мешающих просмотру контента. Да и уровень достоверности информации в Телеграме сейчас гораздо выше (чаще всего), чем в каких-нибудь чатах Вотсапа или полузаброшенных группах ВКонтакте.

Держите подборку нескольких крутых Телеграм-каналов с полезным для бухгалтера контентом:

1. «Бухучет и налоги» — огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров от вашего любимого «Клерка». Только работающие советы и никакой нудятины.

2. «Переводчик с бухгалтерского» — название говорит само за себя. Просто о бухучет и налогах. На примерах. Лично знаем создателя. Он к.э.н. и умеет объяснить не только бухгалтерам, но и директорам и ИП самые сложные термины. И главное, рассказать, как найти им применение в повседневной работе. В общем, лайк, советуем.

3. «Мытарь» — канал о налогах, налоговиках и не только. Ведет опытный эксперт, ставит только проверенную информацию.

4. «Физики и юрики» — новости экономики, бизнеса. Есть ощущение, что канал ведут налоговики, ибо немного попахивает пропагандой честной уплаты налогов и чтобы «ни-ни»!

5. «Рефровский Про Налоги» — самые горячие новости про налоговиков, налоги и их уплату.

6. «Тот самый 115-ФЗ» — реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.

7. «Поворот на право» — законы во всей красе: новости, анализ, инструкции.

8. «Типичный бухгалтер» — название говорит само за себя.

9. «БУХ! Молния» — никаких ссылок и длинных текстов. Только самое главное для бухгалтеров и директоров, в паре предложений, оперативно и без нудежа. Ведет лично главред бухгалтерского СМИ.

Как фильтровать информацию? Опять же, сравнивать источники между собой и искать законодательную базу. Иногда можно написать для уточнения админам или в комментарии к постам.

Сайты органов власти

Мы терпеть не можем фразу «органы власти», но другого названия к сайтам ФНС, Минфина, Росстата, Роструда и т.д. не нашли.

Сохраните себе в закладки их разделы «Новости», «Пресс-центр», «Вопросы и ответы» и отслеживайте происходящее.

Впрочем, во-первых, иногда удобнее смотреть социальные сети этих организаций — например, сообщества в Фейсбуке и ВКонтакте.

А во-вторых, если вы читаете две предыдущие группы источников, то официальные сайты ведомств вам могут понадобиться только в спорных ситуациях, если вы сомневаетесь в достоверности какого-то поста или статьи и ищете первоисточник.

Мы надеемся, что помогли вам немного разгрузить голову и почистить свою ленту новостей от информационного шума. Сохраняйте в закладки и делитесь с коллегами (когда проблема решится, закладку тоже можно будет убрать :))