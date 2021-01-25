Почему в Петербурге невыгодно применять ПСН мелкой рознице: обзор форума «Клерка»

Предлагаем вам обзор самых интересных тем нового форума «Клерка».

Как ИП купить автомобиль на себя и передать его другому человеку без налогов? Несколько путей решения этого вопроса предложили в этой теме.

Тонкости петербургского ПСН обсуждают в теме Патент Салон красоты и продажа косметики. В городе уже много лет фактически заградительные тарифы по розничной торговле, покупать патент маленьким торговым точкам просто невыгодно.

Извечная проблема бухгалтера — как продать то, чего нет. В этот раз обсуждается в теме Как ИП на ОСНО в 1С провести продажу товара, на который нет приходных документов.

И еще одна постоянная тема: Как правильно провести в учете поступление прошлых периодов. Товар на 31 декабря на складе есть, а вот документально никак не проведен.

Кто пробивает чеки при наложенном платеже, почта или продавец товара? С этим вопросом разбирались в теме Чек при наложенном платеже.

На эти вопросы так никто и не ответил. Может, это можете сделать вы?