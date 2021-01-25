О должной осмотрительности и её вариациях по значимости сделки

Не зря юридическое сообщество внимательно следило за делом «Звездочки» в надежде, что аргументы и прецедент можно будет использовать в дальнейшем, отстаивая позицию налогоплательщика. В рассматриваемом сегодня деле № А76-2493/2017 две судебные инстанции поддержали выводы налоговой службы, что налогоплательщик должен оплатить в бюджет по итогам выездной проверки сумму более 299 млн рублей. Однако кассация встала на сторону налогоплательщика, а Верховный Суд передал дело на рассмотрение в СКЭС ВС РФ.
Суть дела
По результатам ВНП за 2012-2014 годы ЗАО «Уралбройлер» были доначислены налоги по эпизодам со спорными контрагентами на незначительные суммы и крупными поставщиками из-за наличия сомнительных контрагентов второго звена, участвовавших в цепочке сделок.
Аргументы налоговиков
Фактически, соответствующее оборудование приобретено налогоплательщиком у производителей напрямую, а спорные контрагенты включено в цепочку искусственно с целью увеличения стоимости закупаемого оборудования и товара.
Должностные лица некоторых спорных контрагентов подтвердили свою «номинальность» и отказались от руководства организациями.
Работники поставщиков указали, что работали напрямую с работниками налогоплательщика.
У части контрагентов отсутствуют необходимые ресурсы (техника, складских помещения, персонал, и др.) для достижения хозяйственного результата, отсутствуют расходы, сопряжённые с реальной деятельностью.
Выявлен транзитный характер движения денежных средств, с последующим обналичиванием.
Не проявлена должная степень осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, с частью контрагентов выявлена согласованность сделок.
Аргументы налогоплательщика
Реальность сделок со спорными контрагентами налоговым органом не ставится под сомнение.
Обстоятельств взаимозависимости и/или аффилированности налогоплательщика со спорными контрагентами не было выявлено.
Проявленные Обществом «стандартные» меры проверки контрагентов при заключении с ними договоров, с учетом незначительных сумм и объемов по таким договорам, было достаточными, и не свидетельствуют о получении им необоснованной налоговой выгоды, что свидетельствует о проявлении должной осмотрительности.
Налоговый орган не указал причины, по которым принятые обществом меры нельзя считать достаточными (при условии, что выпаленные работы являются ординарными для налогоплательщика).
Не сделано вывода о том, что выполненные спорными контрагентами работы не носят для налогоплательщика обычного характера, а представляют для него особую ценность в силу крупности стоимости или объема сделки.
Выводы судов
Суд округа применил позицию ВС РФ, изложенную в деле «Звездочки».
Согласно этой позиции, критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ.
Были частично отменены решения судов нижестоящих инстанций и решение инспекции в обжалуемой части (кроме одного эпизода). Этим был закреплен на уровне округа принципиальный подход о существенности и концепции должной осмотрительности.
Итог
Инспекция не согласилась с таким решением и подала жалобу во «вторую кассацию». Рассмотрение дела в Коллегии Верховного суда по кассационной жалобе инспекции назначено на 21.01.2021.
Но уже ясно, что дальнейшее рассмотрение данного дела и, соответственно, выводы Верховного суда (при условии, что не будет отмены по формальным основаниям, на что инспекция делает акцент), в свете уже высказанных позиций по делам «Звездочки» и «КрасЦветМета» (и по более ранним делам), при любом исходе дела, будут иметь определяющее значение для будущего концепции должной осмотрительности и его вариаций по значимости сделки.