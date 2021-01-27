Принятые бюджетные обязательства: как сделать бухгалтерские проводки

Принятые бюджетные обязательства — проводки по ним мы рассмотрим в статье — имеют особенные правила классификации в бухучете государственных учреждений. Изучим специфику данных правил подробнее.
Что представляют собой принятые бюджетные обязательства?
Под бюджетными обязательствами в законодательстве РФ понимаются обязательства по совершению государственным учреждением расходов в рамках того или иного финансового года (ст. 6 БК РФ). Принятие соответствующих обязательств является одной из составляющих процесса исполнения бюджета по расходам наряду с такими процедурами, как (п. 2 ст. 219 БК РФ):
- принятие и подтверждение финансовых обязательств;
- санкционирование выполнения финансовых обязательств;
- подтверждение выполнения финансовых обязательств.
Учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, принимает различные обязательства в пределах лимитов (п. 3 ст. 219 БК РФ).
В соответствии с нормами ст. 6 БК РФ, наряду с бюджетными обязательствами учреждения могут иметь также денежные обязательства — те, что предполагают перечисление учреждением денежных средств в пользу управомоченной стороны по договору (например, трудовому или гражданско-правовому).
Как правило, наличие бюджетного обязательства предполагает последующее возникновение и денежного, однако отождествлять их не следует.
Бюджетное обязательство — то, что учреждению предстоит выполнить в соответствии с плановыми расходами распорядителя бюджетных средств. Как только учреждение получает от распорядителя денежные средства на выполнение конкретных бюджетных обязательств, то у него возникает обязательство уже денежное.
Пример
Заключив контракт с поставщиком мебели на сумму 600 000 руб., учреждение приобретает бюджетные обязательства на эту сумму. После того как поставщик, в соответствии с условиями договора, поставил первую партию мебели на 200 000 руб. и выставил счет за нее, то возникает уже денежное обязательство по оплате поставки 200 000 руб. Бюджет перечисляет на счет учреждения данную сумму в целях исполнения учреждением возникшего финансового обязательства.
Бухгалтерский учет бюджетных и денежных обязательств ведется раздельно. Обязательства учреждения могут появляться вследствие заключения государственных контрактов, различных договоров со сторонними хозяйствующими субъектами.
Принятие обязательств государственными и муниципальными учреждениями предполагает отражение соответствующих операций в регистрах бухучета с применением особых проводок. Рассмотрим их специфику.
Учет принятых обязательств в регистрах бухучета: структура счетов для проводок
Принятие бюджетных обязательств государственными учреждениями осуществляется с применением счета 0 502 01 000 (принятые обязательства) по Единому плану счетов, утвержденному приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
Учреждение вправе применять те счета, что приведены в нормативных актах, регулирующих бухучет в конкретных типах государственных учреждений — казенных (приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н), бюджетных (приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н), автономных (приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н).
Но так или иначе все счета в указанных источниках права базируются на тех, которые утверждены приказом № 157н, поэтому в качестве регулирующего нормативного акта можно использовать данный приказ, юрисдикция которого распространяется на все типы учреждений.
Проводки по кредиту счета 0 502 01 000, имеющие отношение к принятию бюджетных обязательств, могут корреспондировать, в частности:
- с дебетом счета 0 501 00 000 (лимиты обязательств), если учреждение — казенное;
- с дебетом счета 0 506 00 000 (право на обязательства), если учреждение — автономное или бюджетное.
Бюджетные обязательства, как мы отметили выше, тесно связаны с финансовыми обязательствами, которым также соответствуют отдельные проводки. Для учета финансовых обязательств применяется счет 0 502 02 000 (принятые финансовые обязательства).
Полный код счета бюджетного учета — 26-значный. На практике первые 17 цифр в регистрах бухучета обычно не отражаются, поскольку они определены в перечне КБК и потому одинаковы для всех операций по расходованию бюджетных средств учреждениями в конкретной сфере бюджетного финансирования.
Таким образом, в регистрах бухучета бюджетных учреждений применяется 9-значный код (соответствующий 18–26 разрядам полного счета). При формировании счетов для проводок по бюджетным обязательствам он будет представлен в следующей структуре:
- первая цифра — код финансового обеспечения (по перечню, приведенному в п. 21 Инструкции, утвержденной приказом № 157н);
- следующие три цифры — синтетический код (в нашем случае — 501, 502 или 506);
- следующие 2 цифры — аналитический код (соответствует периоду принятых обязательств — по перечню, приведенному в п. 309 Инструкции);
- еще три цифры в структуре счета — это в общем случае код КОСГУ (но автономные учреждения применяют коды в соответствии с Инструкцией по приказу № 174н).
При этом вторая цифра в двузначном аналитическом коде счета (который следует за трехзначным синтетическим) будет определяться:
- при использовании синтетического кода 501 — статусом лимита бюджетного обязательства (он может быть, к примеру, доведенным — в этом случае фиксируется цифра 1 или утвержденным — в этом случае используется цифра 9);
- при использовании синтетического кода 502 — типом обязательства (если оно бюджетное — фиксируется цифра 1, если денежное — цифра 2).
В зависимости от конкретной хозяйственной операции в регистрах бухучета фиксируются проводки с использованием счетов, формируемых с учетом рассмотренных нами правил.
В числе самых распространенных хозяйственных операций государственных учреждений, которые соответствуют принятым ими бюджетным обязательствам:
- оплата работ и услуг, оказываемых сторонними хозяйствующими субъектами;
- выплата заработной платы сотрудникам;
- освоение целевой субсидии.
Рассмотрим примеры проводок по соответствующим хозяйственным операциям.
Оплата работ и услуг сторонним поставщикам: счета и проводки
Предположим, государственное учреждение заключило договор со сторонней фирмой на оказание консультационных услуг.
Факт принятия учреждением бюджетных обязательств на всю сумму договора с поставщиком отражен проводкой
- Дт 1 501 13 226;
- Кт 1 502 11 226.
Счет 1 501 13 226 используется нами, поскольку включает коды:
- 1 — отражающий факт принятия обязательств за счет бюджетных средств;
- 501 — показывающий принятие бюджетных обязательств по лимиту;
- 13 — отражающий факт санкционирования лимитов в текущем году;
- 226 — показывающий, что учреждение оплачивает услуги (по КОСГУ).
Счет 1 502 11 226 задействуется нами, поскольку включает коды:
- 502 — отражающий, собственно, факт принятия учреждением бюджетных обязательств;
- 11 — показывающий, что обязательства относятся к текущему финансовому году.
Факт принятия хозяйствующим субъектом денежных обязательств (их сумма определяется условиями договора и может быть меньшей, чем сумма бюджетных обязательств — например, если вносится прописанный в договоре аванс) отражается проводкой:
- Дт 1 502 11 226;
- Кт 1 502 12 226.
В свою очередь, код Кт 1 502 12 226 используется нами, поскольку:
- включает код вида 502, который отражает факт принятия учреждением собственно финансовых обязательств;
- включает код 12, который показывает, что финансовое обязательство относится к текущему финансовому году.
Выплата зарплаты: счета и проводки
Зарплата в госучреждениях обычно выплачивается 2 раза в месяц — в виде аванса и основной суммы. Каждая выплата при этом формирует отдельную связку из бюджетных и денежных обязательств.
С 2021 года в КОСГУ планируют внести изменения. В части зарплаты, например, на подстатью 211 нужно будет относить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. А из подстатьи 2013 уберут пособия, которые сейчас работодатели оплачивают за счет ФСС.
Допустим, зарплата сотрудника составляет 40 000 рублей, авансом уплачивается 15 000.
В случае с авансом обязательство оформляется проводкой:
- Дт 1 502 11 211;
- Кт 1 502 12 211.
Данная проводка отражает тот факт, что в данном случае сначала возникает только денежное обязательство на сумму 15 000 рублей по авансу. При этом бюджетное обязательство образуется только в конце месяца, при начислении всей зарплаты.
При начислении всей зарплаты (в конце месяца) проводки будут применены следующие:
1. Проводка, отражающая принятие бюджетных обязательств в рамках лимита, то есть на всю сумму в 40 000 рублей:
- Дт 1 501 13 211;
- Кт 1 502 11 211.
Счет 1 501 13 211 используется нами, поскольку включает коды:
- 501 — отражающий тот факт, что зарплата будет выплачиваться за счет лимитов по бюджетным обязательствам;
- 13 — показывающий, что используются лимиты, установленные на текущий финансовый год.
2. Проводка, которая, как и в первом случае, отражает принятие учреждением денежного обязательства на оставшуюся сумму зарплаты в 25 000 рублей:
- Дт 1 502 11 211;
- Кт 1 502 12 211.
Освоение целевых субсидий: счета и проводки
Допустим, бюджетное учреждение получило целевую субсидию на установку пожарной лестницы.
В данном случае мы будем использовать проводки:
1. Отражающую принятие учреждением бюджетного обязательства (по договору с предприятием, которое установит лестницу):
- Дт 5 506 10 225;
- Кт 5 502 11 225.
Счет 5 506 10 225 выбран нами, так как в его структуре присутствуют коды:
- 5 — код финансового обеспечения (в данном случае — субсидия);
- 506 — синтетический код по Плану счетов, отражающий тот факт, что речь идет о реализации права на получение обязательств (данное право может быть реализовано только бюджетными и автономными учреждениями);
- 10 — аналитический код по Плану счетов, отражающий тот факт, что принятые обязательства относятся к текущему финансовому году;
- 225 — код КОСГУ, отражающий тот факт, что учреждение заказывает работы и услуги по содержанию имущества в виде установки пожарной лестницы.
Счет 5 502 11 225 выбран нами, так как в его структуре присутствует код вида 502 — синтетический код, отражающий тот факт, что учреждение приняло бюджетные обязательства.
2. Отражающую принятие учреждением финансового (денежного) обязательства (по факту завершения работ и получения документов на оплату):
- Дт 5 502 11 225;
- Кт 5 502 12 225.
Счет 5 502 11 225 использован нами по той же причине, что и в предыдущей проводке.
Счет 5 502 12 225 задействован нами, поскольку включает коды:
- 502 — отражающего тот факт, что учреждение приняло финансовые обязательства;
- 12 — отражающего тот факт, что обязательства относятся к текущему финансовому году.
Итоги
Принятые государственным учреждением бюджетные обязательства отражаются в регистрах бухучета с применением проводок со счетами по Единому плану, утвержденному Минфином, или же с применением проводок, которые утверждены в отдельных НПА для казенных, автономных и бюджетных учреждений, но так или иначе на основе Единого плана. Формируются данные счета с учетом значения конкретных кодов, которые входят в структуру соответствующих счетов.